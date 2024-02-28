"One Day" Sevenlere Müjde: Benzer Heyecanı Yaşatacak Muhteşem Dizi Önerileri

IMDb: 6.8

Özet: Conversations With Friends; Dublin’de üniversitede okuyan iki kadının, evli bir çiftle olan tuhaf ve beklenmedik ilişkisini ve bu dört insanın hayatındaki değişimleri anlatıyor. Frances ile Bobbi, bir zamanlar sevgili, şimdilerde en yakın arkadaş olan iki kadındır. Üç yıl önce ayrılmalarına rağmen hala ayrılmaz bir ikili olarak Dublin'de yaşamaya devam ederler ve Melissa ile Nick çiftinin dünyasına doğru çekildiklerinde hayatları hareketlenmeye başlar. Melissa ve Bobbi açık bir şekilde flört etmeye başladıktan sonra Nick ve Frances de sürpriz bir şekilde gizli bir ilişkiye adım atarlar. Ancak bu ilişki Bonni ve Melissa'nın arasındaki bağı ve arkadaşlığı test etmeye başlar.

Oyuncular: Alison Oliver, Sasha Lane, Joe Alwyn