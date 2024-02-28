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"One Day" Sevenlere Müjde: Benzer Heyecanı Yaşatacak Muhteşem Dizi Önerileri

"One Day" Sevenlere Müjde: Benzer Heyecanı Yaşatacak Muhteşem Dizi Önerileri

dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 12:02

Emma ve Dexter'ın mezuniyet gecesini birlikte geçirdikten sonra kendi yollarına gitmelerini ancak hayatlarının artık iç içe geçmiş olmasını konu edinen ve 2024'e damga vuran 'One Day' dizisini sevdiyseniz bu listedeki dizilere de bayılacağınıza emin olabilirsiniz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Wilderness, 2023

20. Wilderness, 2023

IMDb: 6.3 

Özet: Liv, Will'in ihanetini öğrendikten sonra onun kötü rüyalarının başrolü olur. Büyük bir kalp kırıklığı yaşayan Liv’in sevgisi yerini büyük bir öfkeye bırakır. Yaşananların ardından çift, Liv'in küçüklüğünden beri hayalini kurduğu bir Amerika yolculuğuna çıkar. Büyük Kanyon'dan Yosemite Ulusal Parkı'na doğru seyahat eden ikili, sonunda Las Vegas'ta hedonistik bir hafta sonu geçirir. Will için bu tatil, durumu telafi etmek için bir şansken, Liv içinse İntikam almak için mükemmel bir yer. 

Oyuncular: Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson 

Yaratıcı: Marnie Dickens

19. Treason, 2022

19. Treason, 2022

IMDb: 6.4 

Özet: MI6’in başına yeni atanan Adam Lawrence, geçmişte karmaşık bir ilişki yaşadığı Rus casus Kara ile yeniden karşılaşmasının ardından hayatındaki her şeyi ve herkesi sorgulamak zorunda kalır. Tehlikeli sırların, büyük yalanların ve diplomatik ilişkilerin ifşa olması artık an meselesidir. 

Oyuncular: Olga Kurylenko, Oona Chaplin, Ciarán Hinds 

Yaratıcı: Matt Charman

18. Deadwater Fell, 2020

18. Deadwater Fell, 2020

IMDb: 6.5 

Özet: Kendisinin hayatta kaldığı bir yangın sonrası Tom’un karısı ve çocukları ölü bulunur. Fakat ölümlerin yangın yüzünden olmadığının anlaşılması sonrası önce Tom’dan, sonra başkalarından şüphelenilir. 

Oyuncular: Cush Jumbo, David Tennant, Matthew McNulty

17. Who Is Erin Carter, 2023

17. Who Is Erin Carter, 2023

IMDb: 6.5 

Özet: İspanya'da İngiliz bir öğretmen olan Erin Collantes kendini bir süpermarket soygununda bulur. Soygunculardan biri onu tanıdığını iddia ettiğinde, hayatı çözülme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Oyuncular: Evin Ahmad, Sean Teale, Denise Gough 

Yaratıcı: Jack Lothian

16. Inside Man, 2022

16. Inside Man, 2022

IMDb: 6.6 

Özet: Inside Man dizisinde gizem çözme konusunda hünerli Amerikalı bir idam mahkûmu, genç bir İngiliz gazetecinin aniden ortadan kaybolan arkadaşını aramasına yardım eder. 

Oyuncular: David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells

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15. Transatlantic, 2023

15. Transatlantic, 2023

IMDb: 6.6 

Özet: 1940'ta Marsilya'da iki Amerikalı ve müttefikleri, 2. Dünya Savaşı'ndan kaçmaya çalışan sanatçılara, yazarlara ve diğer mültecilere yardım etmek için kurtarma operasyonu düzenler. 

Oyuncular: Gillian Jacobs, Lucas Englander, Cory Michael Smith 

Yaratıcılar: Daniel Hendler, Anna Winger

14. Conversations with Friends, 2022

14. Conversations with Friends, 2022

IMDb: 6.8 

Özet: Conversations With Friends; Dublin’de üniversitede okuyan iki kadının, evli bir çiftle olan tuhaf ve beklenmedik ilişkisini ve bu dört insanın hayatındaki değişimleri anlatıyor. Frances ile Bobbi, bir zamanlar sevgili, şimdilerde en yakın arkadaş olan iki kadındır. Üç yıl önce ayrılmalarına rağmen hala ayrılmaz bir ikili olarak Dublin'de yaşamaya devam ederler ve Melissa ile Nick çiftinin dünyasına doğru çekildiklerinde hayatları hareketlenmeye başlar. Melissa ve Bobbi açık bir şekilde flört etmeye başladıktan sonra Nick ve Frances de sürpriz bir şekilde gizli bir ilişkiye adım atarlar. Ancak bu ilişki Bonni ve Melissa'nın arasındaki bağı ve arkadaşlığı test etmeye başlar. 

Oyuncular: Alison Oliver, Sasha Lane, Joe Alwyn

13. Stay Close, 2021

13. Stay Close, 2021

IMDb: 6.9 

Özet: Stewart Green'in kaybolduğu geceden 17 yıl sonra Carlton Flynn'in de kayıplara karışması her iki adamla bağlantılı insanların hayatlarında zincirleme olaylara neden olur. 

Oyuncular: Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage

12. Mr. & Mrs. Smith, 2024

12. Mr. & Mrs. Smith, 2024

IMDb: 6.9 

Özet: Huzurlarınızda Smith'ler: Hem casuslukta hem de evlilikte ortak olarak bir araya getirilmek için hayatlarından ve kimliklerinden vazgeçmiş iki yalnız yabancı olan John ve Jane. 

Oyuncular: Donald Glover, Maya Erskine, Paul Dano 

Yaratıcılar: Donald Glover, Francesca Sloane

11. A Nearly Normal Family, 2023

11. A Nearly Normal Family, 2023

IMDb: 6.9 

Özet: A Nearly Normal Family dizisinde şoke edici bir cinayet, görünüşte kusursuz bir ailenin üyelerinin birbirlerini korumak için ne kadar ileriye gidebileceğini kanıtlayınca her birinin hayatı altüst olur.

Oyuncular: Christian Fandango Sundgren, Björn Bengtsson, Alexandra Karlsson Tyrefors

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10. Nine Perfect Strangers, 2021

10. Nine Perfect Strangers, 2021

IMDb: 7.0 

Özet: Nine Perfect Strangers, gözlerden uzak bir sağlık merkezinde yolları kesişen 9 yabancının hikayesini konu ediyor. Zihinlerini ve bedenlerini arındırmak için 10 gün süren bir tedaviye katılan 9 yabancı bu süreçte kendileri beklenmedik durumlar içerisinde bulur.  

Oyuncular: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon 

Yaratıcılar: John-Henry Butterworth, David E. Kelley

9. My Life with the Walter Boys, 2023

9. My Life with the Walter Boys, 2023

IMDb: 7.0 

Özet: Bir trajediyle hayatı altüst olan bir genç kız, küçük kasabada yaşayan vasisinin geniş ailesinin yanına taşınır. Orada hayatla, umutla ve dostlukla ilgili yeni dersler alacaktır. 

Oyuncular: Nikki Rodriguez, Noah LaLonde, Ashby Gentry

8. Anatomy of a Scandal, 2022

8. Anatomy of a Scandal, 2022

IMDb: 7.0 

Özet: Güçlü bir siyasetçi olan James'in eşi Sophie'nin ayrıcalıklı hayatı, skandal yaratacak sırların ortaya çıkması ve James'e korkunç bir suçlama yöneltilmesiyle altüst olur. 

Oyuncular: Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend

7. The Stranger, 2020

7. The Stranger, 2020

IMDb: 7.3 

Özet: The Stranger, en yakınındaki insanlarla ilgili sırları ortaya çıkarmak için mücadele eden bir adamın hikayesini konu ediyor. Adam Price'ın eşi ve iki çocuğu ile birlikte mükemmel bir yaşamı vardır. Ancak bir gece barda otururken yanına gelen yabancı, karısı Corinne hakkında önemli bir sır söyler. 

Oyuncular: Richard Armitage, Hannah John-Kamen, Siobhan Finneran

6. The Responder, 2022

6. The Responder, 2022

IMDb: 7.4 

Özet: Chris, gece vardiyasında çalışan bir ilk müdahale görevlisidir. Liverpool sokaklarında karşılaştığı sorunların üstesinden gelmeye çalışan Chris, aynı zamanda özel yaşamında da türlü zorluklarla boğuşur. Yeni ortağı Rachel ile birlikte baskı altındaki bir ortamda ve gece hayatının amansız hızında hayatta kalmaya çalışırken, bir şeyleri başarmanın birbirlerine bağlı olduğunu keşfederler. 

Oyuncular: Martin Freeman, Adelayo Adedayo, Warren Brown 

Yaratıcı: Tony Schumacher

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5. Crashing, 2016

5. Crashing, 2016

IMDb: 7.6 

Özet: Crashing, az bir para karşılığı kapalı olan bir hastanede başka insanlarla birlikte kalmaya başlayan altı gencin hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Lulu, Londra'da yaşayan en yakın arkadaşı Anthony'yi ziyaret etmek için şehre gelir. Anthony, sevgilisi Kate ve tanımadığı bir grup insanla beraber artık kullanılmayan bir hastanede yaşamaktadır. Kendisini kaybolmuş gibi hisseden ve toparlamak için değişikliğe ihtiyacı olduğunu düşünen Lulu, arkadaşları ile birlikte hastanede kalmaya karar verir. 

Oyuncular: Phoebe Waller-Bridge, Jonathan Bailey, Julie Dray 

Yaratıcı: Phoebe Waller-Bridge

4. Boy Swallows Universe, 2024

4. Boy Swallows Universe, 2024

IMDb: 8.0 

Özet: Evreni Yutan Çocuk, 80'li yıllarda Brisbane'de parçalanmış ailesini bir arada tutmak için elinden gelenin en iyisini yapan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. 12 yaşındaki Eli Bell'in hayatı karmaşıktır. Babası ortadan kaybolmuştur, annesi hapistedir ve üvey babası da eroin satıcısıdır. Etrafındaki en sorumlu yetişkin, kendisine ve dilsiz kardeşi Gus'a göz kulak olan kötü şöhretli bir suçlu olan Slim'dir. 

Oyuncular: Simon Baker, Bryan Brown, Phoebe Tonkin

3. The Fall, 2013–2016

3. The Fall, 2013–2016

IMDb: 8.1 

Özet: Psikolojik gerilim türündeki dizide, iki avcının hayatı işleniyor. Biri kurbanlarının Belfast'ın içinden ve çevresinden seçerek onları gizlice takip eden bir seri katil, diğeri ise MET'de çalışan yetenekli bir dedektif amiri. 

Oyuncular: Gillian Anderson, Jamie Dornan, John Lynch 

Yaratıcı: Allan Cubitt

2. Bodyguard, 2018

2. Bodyguard, 2018

IMDb: 8.1 

Özet: Bodyguard, bir politikacıyı korumakla görevli olan savaş gazisinin hikayesini konu ediyor. David Budd, Londra Metropolitan Polisi'nde Özel Koruma Memuru olarak çalışan bir adamdır. Dengesiz ama cesur bir polis memuru olan David, kendisini bir anda içinde bulduğu bir terör saldırısının engellenmesine yardımcı olur. 

Oyuncular: Richard Madden, Sophie Rundle, Vincent Franklin 

Yaratıcı: Jed Mercurio

1. Killing Eve, 2018–2022

1. Killing Eve, 2018–2022

IMDb: 8.1 

Özet: Eve, casus olma gizli arzusunu yerine getirmeye yaklaşmayan basit bir masa başı işi yapan, düşük seviyeli bir MI5 güvenlik çalışanıdır. Bu arada, Villanelle, şiddetli işinin sağladığı lüksü yaşamak isteyen tehlikeli, kaprisli ve tehlikeli bir suikastçı. Eve Avrupa'da bütün bir cinayet dizisini Villanelle'e bağladığında, katili izlemek için işe alındı. İki uç birbiriyle takıntılı ve epik ve tehlikeli bir kedi ve fare oyununa giriyor. 

Oyuncular: Jodie Comer, Sandra Oh, Fiona Shaw 

Yaratıcı: Phoebe Waller-Bridge

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