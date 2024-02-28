"One Day" Sevenlere Müjde: Benzer Heyecanı Yaşatacak Muhteşem Dizi Önerileri
"One Day" Sevenlere Müjde: Benzer Heyecanı Yaşatacak Muhteşem Dizi Önerileri
Emma ve Dexter'ın mezuniyet gecesini birlikte geçirdikten sonra kendi yollarına gitmelerini ancak hayatlarının artık iç içe geçmiş olmasını konu edinen ve 2024'e damga vuran 'One Day' dizisini sevdiyseniz bu listedeki dizilere de bayılacağınıza emin olabilirsiniz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Wilderness, 2023
19. Treason, 2022
18. Deadwater Fell, 2020
17. Who Is Erin Carter, 2023
16. Inside Man, 2022
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15. Transatlantic, 2023
14. Conversations with Friends, 2022
13. Stay Close, 2021
12. Mr. & Mrs. Smith, 2024
11. A Nearly Normal Family, 2023
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10. Nine Perfect Strangers, 2021
9. My Life with the Walter Boys, 2023
8. Anatomy of a Scandal, 2022
7. The Stranger, 2020
6. The Responder, 2022
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5. Crashing, 2016
4. Boy Swallows Universe, 2024
3. The Fall, 2013–2016
2. Bodyguard, 2018
1. Killing Eve, 2018–2022
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