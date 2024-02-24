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Sinema Dünyasının Gizli Kalmış Mücevherleri: Hak Ettiği Değeri Görmeyen Efsane Filmler

Sinema Dünyasının Gizli Kalmış Mücevherleri: Hak Ettiği Değeri Görmeyen Efsane Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 12:01

Sinema dünyasının derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen gizli hazineler yatıyor. Bu filmler kimi zaman göz ardı edildiler, kimi zaman yanlış dönemde çıktılar ama hepsi özgün hikayeleri ve unutulmaz performanslarıyla sinema tarihindeki yerlerini hak ediyor. Biz de sizin için gözlerden kaçarak hak ettiği değeri görmeyen filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. As Above, So Below, 2014

20. As Above, So Below, 2014

IMDb: 6.2  

Özet: Fransa'nın başkenti Paris sokaklarının altında, sayısız ruhun ebedi istirahatgahı olan ve kilometrelerce uzanan yeraltı tünelleri boyunca mezarları bulunur. Bir kaşif ekibi, 6 milyon cesedin bulunduğu düşünülen kemik labirentine girdiğinde bu ölüler şehrinin barındırdığı sırrı ortaya çıkarır.

Oyuncular: Perdita Weeks, Ben Feldman, Edwin Hodge  

Yönetmen: John Erick Dowdle

19. Enemy, 2013

19. Enemy, 2013

IMDb: 6.9 

Özet: Üniversitede tarih dersleri veren Adam, okul ve ev arasında gidip gelen monoton hayatına en azından bir kız arkadaş sığdırmayı başarmıştır. Bir gün bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bir film izler ve o filmde kendisine çok benzeyen birisini görerek, bu oyuncunun peşine düşer. Adam artık, kendisine ikizi kadar benzeyen Anthony'nin de hayatının bir parçasıdır, tabii Anthony de onunkinin. 

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon 

Yönetmen: Denis Villeneuve

18. Agora, 2009

18. Agora, 2009

IMDb: 7.1  

Özet: O, tarihin gördüğü en etkileyici ve ilgi çekici kadınlardan biriydi. Hem belinden aşağıya kadar uzanan sarı saçlarıyla göz kamaştıracak, nefes kesecek kadar güzel, hem de adını matematikçi, filozof ve astronom olarak tarihe yazdıracak kadar zeki bir kadın. Ve ne trajiktir ki ölümüyle bile unutulmayacak bir kadın. Üzerine çullanan onlarca erkeğin darbeleriyle son nefesini veren, cesedi sokaklarda sürüklenip, eti kemiklerinden midye kabukları yardımıyla ayrılan ama ne olursa olsun tarihin unutulmazları arasına giren bir kadın. Yani 45 yaşındayken bu dünyadan göçüp giden İskenderiyeli Hypatia.  

Oyuncular: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac  

Yönetmen: Alejandro Amenábar

17. Midsommar, 2019

17. Midsommar, 2019

IMDb: 7.1   

Özet: Genç Amerikalı çift Dani ve Christian, üniversite arkadaşlarıyla birlikte, geleneksel Midsommar festivaline katılmak üzere İsveç’in bir köyüne tatile giderler. Ayrılmak üzere olan çift, bu çılgın tatili ilişkileri için son bir şans olarak görür. Zamanla, huzurlu ve yemyeşil bir cennete benzeyen bu yerde, yerel kutlamaların ve pagan ritüellerin göründüğü kadar masum olmadığını anlarlar. 90 yılda bir gerçekleşen gizli bir ayin, onları kaçışı olmayan bir korku labirentinin içine çekecektir.   

Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, Vilhelm Blomgren   

Yönetmen: Ari Aster

16. Babylon, 2022

16. Babylon, 2022

IMDb: 7.1 

Özet: Brad Pitt ve Margot Robbie'li Babylon, 1920'li yılların Los Angeles'ında, sinemanın sessiz dönemden çıkış sürecinde adından söz ettiren bir aktör ile gözünü yıldız statüsüne dikmiş hırslı bir aktris adayının gözünden o dönemki Hollywood'un her manadaki aşırılığını epik bir dille ele alıyor. 

Oyuncular: Brad Pitt, Margot Robbie, Jean Smart 

Yönetmen: Damien Chazelle

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15. The Fountain, 2006

15. The Fountain, 2006

IMDb: 7.2  

Özet: Kaynak, üç farklı zamanda biriminde, bir adamın sevdiği kadını kurtarmak için başından geçen bin yıllık serüveni konu almaktadır. 15. yüzyılda İspanya'da yaşayan Tomas ölümsüzlük verdiği sanılan efsanevi bir çeşmenin arayışına çıkar.   

Oyuncular: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Sean Patrick Thomas  

Yönetmen: Darren Aronofsky

14. Perfume: The Story of a Murderer, 2006

14. Perfume: The Story of a Murderer, 2006

IMDb: 7.5  

Özet: Jean Baptiste Grenouille, 18. yüzyılda Paris’te dünyaya gelmiş olup, son derece değişik bir karakterdir. Her türlü kokuya karşı sıra dışı bir algısı vardır. Duyarlılığı çok yüksektir. Öte yandan diğer duyuları aksine gelişmemiştir. Arzu ettiği kokulara sahip olmak uğrunda her şeyi yapmaya hazırdır. Buna insan öldürmek de dahil. Bir gün kendine ait bir ten kokusunun olmadığını fark eder. Bu durumda tek çare vardır. Ona insan kokusu gerekir. Yeni baştan yaratacağı bir insan kokusu. Bunu elde etmek için de insanlara gereksinimi vardır. Patrick Süskind’in aynı adlı romanından uyarlanan film, koku ile var olabilen Jean Baptiste’in trajedisini anlatmaktadır.  

Oyuncular: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman  

Yönetmen: Tom Tykwer

13. The Taste of Things, 2023

13. The Taste of Things, 2023

IMDb: 7.6 

Özet: Saygın bir aşçı olan Eugenie, son 20 yıldır iyi bir gurme olan Dodin için çalışmaktadır. Aralarındaki bağ giderek bir aşka dönüşür ve dünyanın en ünlü şeflerini bile etkileyen lezzetli yemeklerin ortaya çıkmasına neden olur. Dodin, Eugenie'nin kendisine bağlanma konusundaki isteksizliğiyle karşılaştığında, onun için yemek pişirmeye karar verir.   

Oyuncular: Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger   

Yönetmen: Anh Hung Tran

12. Eastern Promises, 2007

12. Eastern Promises, 2007

IMDb: 7.6 

Özet: Nikolia, Londra'nın en kötü organize suç örgütüne bağlı çalışan sert ve gizemli bir adamdır. Başkalarının girmemesi için kapalı tuttuğu korunaklı yaşamı Anna'yı takip etmesiyle birlikte sarsılır. Çünkü Anna ailesine ait sırları bilincinde olmadan tesadüf eseri açığa çıkarmıştır. Ailesinin hakkını aradığını düşünen Nikolai, seri cinayetlerin, dolandırıcılığın ve mafyavari cezalandırmaların içinde yolunu kaybedecektir. 

Oyuncular: Naomi Watts, Viggo Mortensen, Armin Mueller-Stahl 

Yönetmen: David Cronenberg

11. The Promised Land, 2023

11. The Promised Land, 2023

IMDb: 7.7 

Özet: 1755 yılında, yoksul Kaptan Ludvig Kahlen, Kral adına Danimarka'nın yaşanmaz topraklarını fethetmek üzere yola çıkar. Ancak bölgenin tek hâkimi olan ve toprakların kendisine ait olduğuna inanan acımasız Frederik de Schinkel, hizmetçi Ann Barbara ve serf kocası Kahlen'e sığınmak için kaçınca intikam yemini eder.  

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Gustav Lindh  

Yönetmen: Nikolaj Arcel

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10. The Banshees of Inisherin, 2022

10. The Banshees of Inisherin, 2022

IMDb: 7.7 

Özet: İrlanda’nın batısında bir adadaki iki yakın arkadaşın ilişkisini konu alan film, Pádraic ve Colm isimlerindeki bu iki arkadaştan birinin bu dostluğu artık devam ettirmek istememesi üzerinden gelişen olayları aktarıyor. 

Oyuncular: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon 

Yönetmen: Martin McDonagh

9. Kader, 2006

9. Kader, 2006

IMDb: 7.8 

Özet: Kör düğüm olmuş bir aşk üçgeni, Bekir, Uğur ve Zagor. Bekir Uğur'a, Uğur Zagor'a, Zagor da serseriliğe aşıktır. Karşılığını bulamayan kalplere tutkun bu üç insanın yolu, tutkunun beslediği bir kaderle birbirine bağlanır. Uğur, Zagor'un hapisten çıktığı gece, mahallede işlenen bir cinayetin ardından ortadan kaybolur. Bu kayboluş, ilk başta Bekir'in umutsuz aşkından kurtulması için bir umut olsa da aylar sonra Zagor'un İzmir'de işlediği bir cinayet sonrası hapse girmesinin ardından Uğur'un mahalleye dönmesi ile Bekir için yıllar sürecek amansız bir kovalamaca başlayacaktır. Aşkının peşinde, kendini hiçe sayarak sürecek bu kovalamaca ile gururunu, benliğini, bütün kişiliğini yitirse de bir tek şeyi, aşkın masumiyetini yitirmez. 

Oyuncular: Ufuk Bayraktar, Vildan Atasever, Engin Akyürek 

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

8. Nightcrawler, 2014

8. Nightcrawler, 2014

IMDb: 7.8   

Özet: Para getirebilecek hemen her türlü kaos ortamında çekimler yapan bir kamera ekibiyle tanışan Lou, gece muhabirliğinin ölümcül yanıyla da karşılaşırken her polis sireninin paraya dönüştüğünü fark ediyor.  

Oyuncular: Christopher Walken, Willem Dafoe, Asia Argento   

Yönetmen: Dan Gilroy

7. The Man from Earth, 2007

7. The Man from Earth, 2007

IMDb: 7.8  

Özet: Üniversitede tarih profesörü olan John Oldman aniden işini bırakıp başka bir yere taşınma kararı aldıktan sonra iş arkadaşları bunun ardında yatan sebebi öğrenmek için evinde toplanırlar. Bu erken emeklilik için ortaya koyduğu sebep herkesi şok eder: Taşınması gereklidir çünkü John hem yaşlanamaz hem de bundan dolayı ölümsüzdür. O bir mağara adamıdır ve yaklaşık 14.000 yıldır hayattadır.  

Oyuncular: David Lee Smith, Tony Todd, John Billingsley  

Yönetmen: Richard Schenkman

6. The Fall, 2006

6. The Fall, 2006

IMDb: 7.8 

Özet: Video klip ve reklamların usta yönetmeni Singh'in odağında bu kez, sakat bir adam ile küçük bir kızın bir hastanede yaşadıkları olağandışı aşk hikâyesi var. Adam ve kız kendi aralarında, intikam peşindeki beş kahraman hakkında bir masal uydururlar: Maskeli bir kabadayı, Afrikalı kaçak bir köle, Hintli bir mistik, İtalyan bir anarşist ve bir doğa bilimci, ıssız bir adaya sürgün edilmişlerdir. Düşüş, akıl almaz sahnelerin rengârenk canlandırma planlarıyla harmanlandığı son dönem filmler arasında, izleyiciyi görselliğiyle yakalayacak, akıllardan kolay silinmeyecek bir yapıt. 

Oyuncular: Lee Pace, Catinca Untaru, Justine Waddell 

Yönetmen: Tarsem Singh

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5. The Invisible Guest, 2016

5. The Invisible Guest, 2016

IMDb: 8.0  

Özet: Adını temize çıkarmak için Joanna, polis memuru Zheng Wei ile yavaş yavaş ipuçları toplamaya başlar. Davayı birlikte araştırdıklarında Joanna ve Minghao'nun birlikte işlediği başka bir cinayet vakasını keşfederler. Gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaktadır.

Oyuncular: Mario Casas, Ana Wagener, Jose Coronado  

Yönetmen: Oriol Paulo

4. Blade Runner 2049, 2017

4. Blade Runner 2049, 2017

IMDb: 8.0   

Özet: Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K insanlığı büyük kargaşaya sürükleyecek, hatta sonunu bile getirebilecek bir sırrı ortaya çıkarmıştır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.   

Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas   

Yönetmen: Denis Villeneuve

3. Tangerines, 2013

3. Tangerines, 2013

IMDb: 8.1 

Özet: Ahbazya’da savaş yılları, 1992. Ahbazyalılar Gürcistan’a karşı kanlı bir özgürlük mücadelesi vermektedir. Dağların arasında Estonyalıların yaşadığı bir köy savaş nedeniyle tamamen boşalmış ve insanlar anavatanlarına göç etmişlerdir. Köyde geriye yalnızca iki kişi kalmıştır Ivo ve Margus. Margus da mandalina bahçesinin hasadından hemen sonra köyü terk edecektir. Küçük köylerinin çok yakınında gerçekleşen kanlı bir çatışmadan sonra geride kalan iki yaralıyı Ivo’nun zorlamasıyla içeriye alırlar. Fakat yaralılar bir savaşın iki düşman tarafından oluşmaktadır.  

Oyuncular: Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Giorgi Nakashidze 

Yönetmen: Zaza Urushadze

2. There Will Be Blood, 2007

2. There Will Be Blood, 2007

IMDb: 8.2  

Özet: Aile çiftliği arazisinde petrol çıkartma haklarını almasıyla birlikte servetini hızla katlayan bir iş insanı ile kısa sürede gelişip kalkınan kasabanın karizmatik genç rahibinin paralel öyküsü anlatılır. 

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciaran Hinds  

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

1. Requiem for a Dream, 2000

1. Requiem for a Dream, 2000

IMDb: 8.3   

Özet: Harry, Marion ve Tyrone para kazanmak için uyuşturucu satışı yaparlar ancak zamanla bağımlılık ve yasal sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Sara ise kendini bir televizyon programına çıkarma hayaliyle zayıflama haplarına bağımlı hale gelir ve zamanla gerçeklik ile sanrıları birbirine karışmaya başlar. Film; bu dört karakterin bağımlılıkla baş etme çabalarını, umutsuzluğunu ve çöküşlerini yansıtır.   

Oyuncular: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly   

Yönetmen: Darren Aronofsky

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