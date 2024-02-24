Sinema Dünyasının Gizli Kalmış Mücevherleri: Hak Ettiği Değeri Görmeyen Efsane Filmler
Sinema Dünyasının Gizli Kalmış Mücevherleri: Hak Ettiği Değeri Görmeyen Efsane Filmler
Sinema dünyasının derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen gizli hazineler yatıyor. Bu filmler kimi zaman göz ardı edildiler, kimi zaman yanlış dönemde çıktılar ama hepsi özgün hikayeleri ve unutulmaz performanslarıyla sinema tarihindeki yerlerini hak ediyor. Biz de sizin için gözlerden kaçarak hak ettiği değeri görmeyen filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. As Above, So Below, 2014
19. Enemy, 2013
18. Agora, 2009
17. Midsommar, 2019
16. Babylon, 2022
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15. The Fountain, 2006
14. Perfume: The Story of a Murderer, 2006
13. The Taste of Things, 2023
12. Eastern Promises, 2007
11. The Promised Land, 2023
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10. The Banshees of Inisherin, 2022
9. Kader, 2006
8. Nightcrawler, 2014
7. The Man from Earth, 2007
6. The Fall, 2006
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5. The Invisible Guest, 2016
4. Blade Runner 2049, 2017
3. Tangerines, 2013
2. There Will Be Blood, 2007
1. Requiem for a Dream, 2000
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