Peş Peşe Oscar Kazanan İlk Yönetmenin Yeni Filminde Tom Cruise Başrol Oynayacak!
Peş Peşe Oscar Kazanan İlk Yönetmenin Yeni Filminde Tom Cruise Başrol Oynayacak!
Tom Cruise'un Alejandro G. Iñárritu'nun yönetmenliğini üstleneceği yeni bir filmde başrolü üstleneceği bilgisi doğrulandı. Gelin yönetmen ve filmle ilgili bilgileri birlikte keşfedelim. 👇
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Tom Cruise'un Alejandro G. Iñárritu'nun yöneteceği yeni bir filmde başrol oynayacağı haberleri doğrulandı.
Iñárritu son İngilizce filmi “The Revenant” ile üç Oscar kazanmış, aynı zamanda Leonardo DiCaprio ve Tom Hardy gibi yıldızları bir araya getirmişti.
Meksikalı yönetmenin son İspanyolca dram filmi "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths" 2022'de izleyiciyle buluşmuştu.
The Hollywood Reporter'a göre 61 yaşındaki Cruise'un yer alacağı projenin detayları henüz belirsiz.
Ancak senaryonun Sabina Berman, Alexander Dinelaris ve Nicolás Giacobone tarafından yazıldığı biliniyor.
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Warner Bros ve Legendary Entertainment filmin hakları için görüşmeler yapıyor.
Cruise, geçmişte "Top Gun" ve "Mission Impossible" gibi aksiyon dolu filmlerle tanınırken bu yeni projeyle farklı bir rolde izleyici karşısına çıkacak.
Yönetmen "Birdman" ile 2014'te En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo dallarında Oscar kazandı. Ertesi yıl "The Revenant" ile En İyi Yönetmen ödülünü alıp peş peşe iki yıl bu ödülü kazanan ilk yönetmen oldu.
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