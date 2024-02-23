John Wick Evreninde Geçen ve Başrolde Ana de Armas'ın Olduğu Ballerina'yı Bekleyenleri Üzecek Haber Geldi!
John Wick Evreninde Geçen ve Başrolde Ana de Armas'ın Olduğu Ballerina'yı Bekleyenleri Üzecek Haber Geldi!
'John Wick' serisinin bir spin-off'u olan ve Ana de Armas'ın başrolünü üstlendiği 'Ballerina' filminin gösterim tarihi bir yıl sonraya erteledi. Gelin bu değişikliğin sebebini birlikte öğrenelim. 👇
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Ana de Armas'ın başrolde olduğu "John Wick" serisinin spin-off filmi "Ballerina"nın gösterim tarihi 7 Haziran 2024'ten bir yıl ertelenerek 6 Haziran 2025 olarak güncellendi.
Lionsgate yetkilileri bu ertelemenin nedeninin, filmin aksiyon dolu sahnelerine eklemeler yapılması gerekliliğinden kaynaklandığını belirtti.
Bu ek sahneler, John Wick serisinin önde gelen yönetmeni Chad Stahelski ve Ballerina’nın yönetmeni Len Wiseman tarafından ortaklaşa yönetilecek.
Filmde Ana de Armas, John Wick serisinden tanıdığımız Ruska Roma gelenekleriyle yetiştirilmiş bir suikastçıyı canlandırıyor.
Karakter, ailesinin ölümünden sorumlu olanları bulup intikam almayı amaçlıyor.
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Ballerina’da ayrıca Keanu Reeves, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane ve Lance Reddick gibi isimler yer alıyor.
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