Dune Serisi Yönetmeni Denis Villeneuve'un Filmlerini Rotten Tomatoes Puanlarına Göre Sıraladık!

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Özet: Üniversitede tarih dersleri veren Adam, okul ve ev arasında gidip gelen monoton hayatına en azından bir kız arkadaş sığdırmayı başarmıştır. Bir gün bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bir film izler ve o filmde kendisine çok benzeyen birisini görerek, bu oyuncunun peşine düşer. Adam artık, kendisine ikizi kadar benzeyen Anthony'nin de hayatının bir parçasıdır, tabii Anthony de onunkinin.

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon