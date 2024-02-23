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Dune Serisi Yönetmeni Denis Villeneuve'un Filmlerini Rotten Tomatoes Puanlarına Göre Sıraladık!

Dune Serisi Yönetmeni Denis Villeneuve'un Filmlerini Rotten Tomatoes Puanlarına Göre Sıraladık!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 12:49

Denis Villeneuve, sinema dünyasına adını altın harflerle yazdırmış bir yönetmen. Son dönemde çektiği Dune serisiyle epey popüler olan yönetmenin Dune: Part Two filmi Türkiye'de 15 Mart 2024'te seyirciyle buluşacak. O güne kadar Denis'in filmlerinden izlemediğiniz varsa aşağıdaki listede sizin için güzel bir sıralama hazırladık. Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerin oylarıyla çürükten tazeye doğru hazırlanan bu listeden zevkinize göre filmi seçebilirsiniz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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10. Enemy, 2013

10. Enemy, 2013

Tomatometer: 71% 

Özet: Üniversitede tarih dersleri veren Adam, okul ve ev arasında gidip gelen monoton hayatına en azından bir kız arkadaş sığdırmayı başarmıştır. Bir gün bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bir film izler ve o filmde kendisine çok benzeyen birisini görerek, bu oyuncunun peşine düşer. Adam artık, kendisine ikizi kadar benzeyen Anthony'nin de hayatının bir parçasıdır, tabii Anthony de onunkinin. 

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon

9. Maelstrom, 2000

9. Maelstrom, 2000

Tomatometer: 79% 

Özet: Genç bir kadının hayatı, bir vur-kaç kazasına karıştıktan sonra kaosa sürüklenir. Sonra Evian adında gizemli bir adamla karşılaşır ve bu adam ona kurtuluş için bir fırsat sunar. Bir balık tarafından anlatılıyor. 

Oyuncular: Marie-Josée Croze, Jean-Nicolas Verreault, Stephanie Morgenstern

8. Prisoners, 2013

8. Prisoners, 2013

Tomatometer: 81% 

Özet: Çocuğunuzu korumak için neler yaparsınız? Keller Dover her anne babanın en kötü kabusuyla karşı karşıya. Altı yaşındaki kızı Anna arkadaşı Joy ile kaybolmuştur. Dakikalar saatlere döndükçe, panik gittikçe artar. Tek ipucu sokaklarına çok önce park etmiş döküntü bir karavandır. Soruşturmayı yöneten Detektif Loki arabanın sürücüsü Alex Jones’u tutuklar. Ama kanıt yetersizliği nedeniyle şüpheliyi salmak zorunda kalır. Çocuğunun hayatının tehlikede olduğunu bilen çıldırmış Dover durumu kendi ellerine almaktan başka bir seçeneği olmadığını fark eder. Çaresiz baba kızları bulmak için her şeyi yapacaktır.  

Oyuncular: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis

7. Dune: Part One, 2021

7. Dune: Part One, 2021

Tomatometer: 83% 

Özet: Dune, kendi ailesi ve halkının geleceğini garanti altına almak için evrendeki en tehlikeli gezegene seyahat etmek zorunda olan, kavrayışının ötesinde büyük bir kaderin içine doğmuş, parlak ve yetenekli genç Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Kötücül güçler, gezegenin var olan en değerli kaynağı için -insanlığın en büyük potansiyelini ortaya çıkarabilecek bir maden- çatışmaya tutuşmuşken, yalnızca korkularını yenebilenler hayatta kalacaktır. 

Oyuncular: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya

6. Blade Runner 2049, 2017

6. Blade Runner 2049, 2017

Tomatometer: 88% 

Özet: İlk filmin olaylarının üstünden 30 yıldan fazla zaman geçmişken, Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K insanlığı büyük kargaşaya sürükleyecek, hatta sonunu bile getirebilecek bir sırrı ortaya çıkarmıştır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır. 

Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas

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5. Polytechnique, 2009

5. Polytechnique, 2009

Tomatometer: 88% 

Özet: O gün, Montreal Politeknik Okulu'nda bir sınıfı basan silahlı bir genç, tam on dört kadını öldürmüştü. Politeknik Katliamı olarak bilinen bu olayı iki öğrencinin gözünden anlatan Polytechnique, Quebec'te büyük tartışmalara yol açmasına rağmen Kanada'da en çok gişe geliri elde eden filmlerden biri oldu. 

Oyuncular: Maxim Gaudette, Sébastien Huberdeau, Karine Vanasse

4. Incendies, 2010

4. Incendies, 2010

Tomatometer: 91% 

Özet: Aile dostları olan bir avukatın çağrısı üzerine annelerinin ölümünün ardından kendilerine yazılmış bir mektupla karşılaşan ikiz kardeşler Jeanne ve Simon, ölen annelerinin son arzusunu yerine getirmek amacıyla Lübnan'a doğru yola çıkarlar. Simon ilk başta isteksiz davransa da bir süre sonra o da kardeşi Jeanne'e katılır. Aradan geçen yıllar, ailenin tarihini karmaşık bir hale getirmişse de çocuklar bu serüvenin izlerini sürmeye kararlıdırlar. Fakat gün geçtikçe daha fazla deştikleri geçmiş, kardeşleri yürek burkan gerçeklerle yüz yüze getirecektir.  

Oyuncular: Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette

3. Sicario, 2015

3. Sicario, 2015

Tomatometer: 92% 

Özet: Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki tehlikeli sınır bölgesinde görev yapan idealist bir FBI ajanı olan Kate Macer, bu bölgede hakimiyet kurmuş çok güçlü uyuşturucu çeteleri arasındaki savaşın ortasında kalacaktır. 

Oyuncular: Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro

2. Arrival, 2016

2. Arrival, 2016

Tomatometer: 94% 

Özet: Ted Chiang'ın kısa öyküsünden sinemaya uyarlanan film, dünya dışı yapıların uzaydan yeryüzünde farklı noktalara iniş yapmasıyla, dilbilimci Dr. Louise Banks ve ekibinin uzaylıların geliş amacını çözmeye çalışmasına odaklanıyor. Uzaylılar bir tehlike midir, yoksa barışçıl amaçlarla mı gelmişlerdir? 

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

1. Dune: Part Two, 2024

1. Dune: Part Two, 2024

Tomatometer: 98% 

Özet: Paul Atreides, Arrakis gezegeni için mücadeleye devam ediyor ve Fremen halkının liderliğini üstleniyor. Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder. Paul, Arrakis gezegeninin Fremen halkı tarafından Mesih olarak kabul edilir. Fremen'ler, Paul'ün liderliğinde Arrakis gezegenini özgürleştireceklerine ve galakside eşitlik ve adaleti sağlayacaklarına inanırlar. 

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

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