Dune Serisi Yönetmeni Denis Villeneuve'un Filmlerini Rotten Tomatoes Puanlarına Göre Sıraladık!
Dune Serisi Yönetmeni Denis Villeneuve'un Filmlerini Rotten Tomatoes Puanlarına Göre Sıraladık!
Denis Villeneuve, sinema dünyasına adını altın harflerle yazdırmış bir yönetmen. Son dönemde çektiği Dune serisiyle epey popüler olan yönetmenin Dune: Part Two filmi Türkiye'de 15 Mart 2024'te seyirciyle buluşacak. O güne kadar Denis'in filmlerinden izlemediğiniz varsa aşağıdaki listede sizin için güzel bir sıralama hazırladık. Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerin oylarıyla çürükten tazeye doğru hazırlanan bu listeden zevkinize göre filmi seçebilirsiniz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Enemy, 2013
9. Maelstrom, 2000
8. Prisoners, 2013
7. Dune: Part One, 2021
6. Blade Runner 2049, 2017
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Polytechnique, 2009
4. Incendies, 2010
3. Sicario, 2015
2. Arrival, 2016
1. Dune: Part Two, 2024
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda