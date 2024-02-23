Dünyaca Ünlü Efsane Müzisyen Amadeus Mozart'ın Gençliğini Anlatan Yeni Bir Dizi Geliyor!
Dünyaca Ünlü Efsane Müzisyen Amadeus Mozart'ın Gençliğini Anlatan Yeni Bir Dizi Geliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son dönemde Emmy adaylığı getiren The White Lotus ve BAFTA ödülü kazandıran Giri/Haji gibi yapımlarla tanınan Will Sharpe, "Amadeus" adlı yeni bir dizide başrol oynayacak.
Senaryosunu Joe Barton'ın kaleme alacağı Amadeus’un yönetmen koltuğunda Julian Farino oturacak.
Peter Shaffer'ın aynı adlı sahne oyunundan uyarlanacak olan Amadeus 18. yüzyılın sonlarında Viyana'da geçecek.
Hikaye 25 yaşındaki Amadeus Mozart'ın şehre varışını ve kendi kaderini çizme arayışını konu alacak.
İşsiz kalan Amadeus, Constanze Weber Mozart ile bir ittifak kuracak. Bu ittifak onu Antonio Salieri ile bir rekabetin içine sürükleyecek ve bu üçlünün hayatlarını derinden etkileyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Will Sharpe kariyerinde Landscapers, Flowers ve Black Pond gibi yapımlarda da BAFTA adaylığı elde etti.
Gelecek projeleri arasında Naomi Watts ve Noémie Merlant ile birlikte rol aldığı "Emmanuelle" ve Netflix'te yayınlanacak Lena Dunham'ın "Too Much" dizisi gibi projeleri bulunuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda