Merakla Beklenen Tim Burton'ın "Beetlejuice 2" Filmiyle İlgili Jenna Ortega Önemli Açıklamalarda Bulundu!

'Tuhaf biri ama farklı bir şekilde ve tahmin ettiğiniz gibi değil diyebilirim. Benim canlandırdığım Astrid ve Lydia arasındaki ilişki çok önemli. Ve aynı zamanda gerçekten tuhaf çünkü Lydia'nın hayatında o zamandan beri neler olup bittiğine dair parçaları bir araya getiriyoruz, ki bence bu, karakteri seven ve onu tekrar görmekten heyecan duyan herkes için güzel bir şey.'