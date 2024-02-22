Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Merakla Beklenen Tim Burton'ın "Beetlejuice 2" Filmiyle İlgili Jenna Ortega Önemli Açıklamalarda Bulundu!

Merakla Beklenen Tim Burton'ın "Beetlejuice 2" Filmiyle İlgili Jenna Ortega Önemli Açıklamalarda Bulundu!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 13:00

Hollywood'un öne çıkan isimlerinden Jenna Ortega, 'Beetlejuice 2' filminin detaylarını paylaştı. Tim Burton'ın yönettiği film 6 Eylül'de izleyiciyle buluşacak. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hollywood'un parlayan yıldızlarından Jenna Ortega, yakında vizyona girecek olan "Beetlejuice 2" filmi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Hollywood'un parlayan yıldızlarından Jenna Ortega, yakında vizyona girecek olan "Beetlejuice 2" filmi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Filmde Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Monica Bellucci ve Willem Dafoe gibi önemli isimlerle birlikte yer alan Ortega, devam filminde ikonik karakterlerin yanı sıra yeni karakterlerin de hikayeye dahil olduğunu belirtti.

Filmde Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Monica Bellucci ve Willem Dafoe gibi önemli isimlerle birlikte yer alan Ortega, devam filminde ikonik karakterlerin yanı sıra yeni karakterlerin de hikayeye dahil olduğunu belirtti.

65 yaşındaki ünlü yönetmen Tim Burton tarafından yönetilen bu devam filminin 6 Eylül'de sinema severlerle buluşması bekleniyor.

65 yaşındaki ünlü yönetmen Tim Burton tarafından yönetilen bu devam filminin 6 Eylül'de sinema severlerle buluşması bekleniyor.

Vanity Fair dergisinin Hollywood özel sayısında yer alan bir röportajda 21 yaşındaki Ortega, Winona Ryder tarafından canlandırılan Lydia Deetz'in kızı rolünde izleyici karşısına çıkacağını doğruladı.

Vanity Fair dergisinin Hollywood özel sayısında yer alan bir röportajda 21 yaşındaki Ortega, Winona Ryder tarafından canlandırılan Lydia Deetz'in kızı rolünde izleyici karşısına çıkacağını doğruladı.

Karakteri hakkında "Tuhaf ama beklediğiniz gibi değil" diyen Ortega, filmde Lydia ve kızı Astrid arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekti.

Karakteri hakkında "Tuhaf ama beklediğiniz gibi değil" diyen Ortega, filmde Lydia ve kızı Astrid arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekti.

'Tuhaf biri ama farklı bir şekilde ve tahmin ettiğiniz gibi değil diyebilirim. Benim canlandırdığım Astrid ve Lydia arasındaki ilişki çok önemli. Ve aynı zamanda gerçekten tuhaf çünkü Lydia'nın hayatında o zamandan beri neler olup bittiğine dair parçaları bir araya getiriyoruz, ki bence bu, karakteri seven ve onu tekrar görmekten heyecan duyan herkes için güzel bir şey.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayrıca Astrid karakterinin, annesi Lydia'nın gotik geçmişine biraz tepkili olduğunu, pembe giymediğini ve amigo kız olmadığını ifade etti.

Ayrıca Astrid karakterinin, annesi Lydia'nın gotik geçmişine biraz tepkili olduğunu, pembe giymediğini ve amigo kız olmadığını ifade etti.

İlk film 1988 yılında vizyona girmiş ve o dönem 17 yaşında olan Winona Ryder, Lydia karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

İlk film 1988 yılında vizyona girmiş ve o dönem 17 yaşında olan Winona Ryder, Lydia karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?