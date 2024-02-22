Merakla Beklenen Tim Burton'ın "Beetlejuice 2" Filmiyle İlgili Jenna Ortega Önemli Açıklamalarda Bulundu!
Merakla Beklenen Tim Burton'ın "Beetlejuice 2" Filmiyle İlgili Jenna Ortega Önemli Açıklamalarda Bulundu!
Hollywood'un öne çıkan isimlerinden Jenna Ortega, 'Beetlejuice 2' filminin detaylarını paylaştı. Tim Burton'ın yönettiği film 6 Eylül'de izleyiciyle buluşacak. Detaylar içerikte. 👇
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Hollywood'un parlayan yıldızlarından Jenna Ortega, yakında vizyona girecek olan "Beetlejuice 2" filmi hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Filmde Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Monica Bellucci ve Willem Dafoe gibi önemli isimlerle birlikte yer alan Ortega, devam filminde ikonik karakterlerin yanı sıra yeni karakterlerin de hikayeye dahil olduğunu belirtti.
65 yaşındaki ünlü yönetmen Tim Burton tarafından yönetilen bu devam filminin 6 Eylül'de sinema severlerle buluşması bekleniyor.
Vanity Fair dergisinin Hollywood özel sayısında yer alan bir röportajda 21 yaşındaki Ortega, Winona Ryder tarafından canlandırılan Lydia Deetz'in kızı rolünde izleyici karşısına çıkacağını doğruladı.
Karakteri hakkında "Tuhaf ama beklediğiniz gibi değil" diyen Ortega, filmde Lydia ve kızı Astrid arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekti.
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Ayrıca Astrid karakterinin, annesi Lydia'nın gotik geçmişine biraz tepkili olduğunu, pembe giymediğini ve amigo kız olmadığını ifade etti.
İlk film 1988 yılında vizyona girmiş ve o dönem 17 yaşında olan Winona Ryder, Lydia karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.
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