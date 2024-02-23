Prime Video'nun Süper Kahraman Dizisi 'The Boys' Yeni Sezonuyla Geri Dönmeye Hazırlanıyor!
Prime Video'nun Süper Kahraman Dizisi 'The Boys' Yeni Sezonuyla Geri Dönmeye Hazırlanıyor!
Prime Video’nun popüler süper kahraman dizisi 'The Boys' yeni bölümleri ile geri dönmeye hazırlanıyor. Çekimleri geçen yıl nisan ayında tamamlanan dizinin yayın tarihi açıklandı.
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Garth Ennis ve Darick Robertson’ın çizgi romanından uyarlanan 'The Boys' İlk olarak 2019 yılında yayınlanmaya başladı.
İlk sezonuyla beraber en iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini alan dizi, dünya genelinde çok büyük bir hayran kitlesine sahip.
Toplamda 3 sezonu yayınlanan dizinin ilk sezonu, dünyayı korumaktan çok mahveden süper kahramanların yükselişini konu olurken bir yandan da Amerika’nın “Avengers’ı” The Seven’ın yozlaşmış bir tarafını gösteriyordu.
'The Boys', 2. sezonda ise bu konular üzerine ve kaçış hikâyesine benzeyen bir yönde şekilleniyor. İlk sezon finali ile 2. sezonun başladığı yer arasında az da olsa bir sürenin geçtiği aşikâr olsa da hikâye büyük ölçüde kaldığı yerden devam ediyor.
Yayınlanan son sezonun ise 2. sezondan çok da farklı olmadığını izleyiciler tarafından ifade edilmişti. Victoria Neuman, akıl oyunlarıyla yeni ve çok daha güçlü bir pozisyona yükseldi.
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Oyuncu kadrosunda ise Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit ve Cameron Crovetti gibi isimlerin yer aldığı 'The Boys' 4. sezonuyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Bu sezonda, Butcher, Homelander ve Soldier Boy arasındaki büyük savaşın ardından yaşananlar anlatılacak.
Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan dizinin daha karanlık ve kanlı bir sezonla geri dönmeye hazırlandığını biliyoruz. Popüler yapımın 13 Haziran 2024 tarihinde yayınlanacağı duyuruldu.
Fragmanı henüz izlemediyseniz buraya bırakıyoruz.👇
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