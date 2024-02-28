İkinci Filmi İçin Heyecanın Dorukta Olduğu ''Dune: Çöl Gezegeni''nin İlk Filminde Neler Olduğunu Hatırlayalım!

Atreides'ler Arrakis'e gitmeye hazırlanırken, Harkonnen lideri, Baron (Stellan Skarsgård) olarak bilinen, Arrakis'te bir darbeye yardımcı olması için imparatorluğun en yetenekli askerleri olan Sardukar'dan bazılarını düzenler. Paul, Bene Gesserit lideri Reverend Mother Mohiam (Charlotte Rampling) tarafından test edilir ve Gom Jabbar sınavını geçer. Bu testte, aşırı acıya neden olan bir kutuya elini koyar ve ölüm cezası altında çekemez.