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İkinci Filmi İçin Heyecanın Dorukta Olduğu ''Dune: Çöl Gezegeni''nin İlk Filminde Neler Olduğunu Hatırlayalım!

İkinci Filmi İçin Heyecanın Dorukta Olduğu ''Dune: Çöl Gezegeni''nin İlk Filminde Neler Olduğunu Hatırlayalım!

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 18:20

Hepimizi ekrana kitleyen ''Dune 1''in ikinci filminin çıkmasına günler kaldı. Gelin ikinci filmi izlemeden ilk filmde neler olmuştu hatırlayalım 👇🏻

Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
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Dune, uzak gelecekte, evrenin imparatorun hakimiyeti altında rekabet halindeki bir dizi hanedanla bölündüğü bir dönemde başlar.

Dune, uzak gelecekte, evrenin imparatorun hakimiyeti altında rekabet halindeki bir dizi hanedanla bölündüğü bir dönemde başlar.

Bu evrende, en değerli kaynak, yıldızlararası seyahat için gereken halüsinojenik bir toz olan baharat melanjıdır. Bu baharat, yalnızca çöl gezegeni Arrakis'te bulunabilir. Dune'un olaylarına giden süreçte, Arrakis, Baharat'ı hasat etmek ve işlemekle sorumlu olan Harkonnen Hanedanı'nın kontrolü altındadır. Bunu yaparken, gezegenin yerli nüfusu olan Fremenler'den şiddetli direnişle karşılaşırlar.

Hikaye, imparatorun Harkonnenleri Arrakis'ten çekilmeleri emriyle başlar ve gezegenin kontrolü Atreides Hanedanı'na aktarılır.

Hikaye, imparatorun Harkonnenleri Arrakis'ten çekilmeleri emriyle başlar ve gezegenin kontrolü Atreides Hanedanı'na aktarılır.

Harkonnen Hanedanı'nın acımasız rakibi olan Atreides Hanedanı, Dük Leto Atreides (Oscar Isaac) tarafından yönetilir. Onun oğlu ve varisi, hikayenin ana karakteri Paul Atreides (Timothee Chalamet)'dir. O, Dük ve Dük'ün uzun süreli cariyesi Lady Jessica (Rebecca Ferguson)'nın tek çocuğudur.

Lady Jessica, evrenin politikasını gizlice etkilemeyi amaçlayan süper güçlere sahip kadınlardan oluşan gölgeli bir organizasyon olan Bene Gesserit'in bir üyesidir.

Lady Jessica, evrenin politikasını gizlice etkilemeyi amaçlayan süper güçlere sahip kadınlardan oluşan gölgeli bir organizasyon olan Bene Gesserit'in bir üyesidir.

Birçok nesil boyunca hesaplanmış eugenik (ırk iyileştirme) çapraz üremeler yoluyla, Bene Gesserit, insanlığı yönetme kapasitesine sahip bir erkek süper varlık, Kwisatz Haderach'ı üretmeyi hedeflemiştir. Jessica'ya bir kız çocuğu doğurması talimatı verilmişken, Jessica geleceğin Kwisatz Haderach'ı olduğuna inanarak Paul'ü doğurmayı tercih etmiştir. Aynı zamanda, Bene Gisserit, Arrakis'te yüzyıllar boyunca, bir mesih fikri etrafında, Lisan al Gaib ya da Mahdi olarak bilinen, Fremen'in yollarını anlayacak ve onları cennete götürecek başka bir dünyadan bir figür etrafında bir din geliştirmişlerdir.

Atreides ailesinin ana gezegeni Caladan'da, Paul annesi tarafından Bene Gesserit'in doğaüstü yeteneklerinde, "Ses" dahil olmak üzere, birinin itaat etmesini zorlayan bir konuşma şeklinde eğitilir.

Atreides ailesinin ana gezegeni Caladan'da, Paul annesi tarafından Bene Gesserit'in doğaüstü yeteneklerinde, "Ses" dahil olmak üzere, birinin itaat etmesini zorlayan bir konuşma şeklinde eğitilir.

Paul silah ustası Gurney Halleck (Josh Brolin) ve kılıç ustası Duncan Idaho (Jason Momoa) tarafından fiziksel savaşta eğitilir. Bu arada, Arrakis'te, daha sonra Chani (Zendaya) olarak öğrendiğimiz bir Fremen kızı ile ilgili sorunlu, önceden görülebilir rüya ve vizyonlarla da mücadele eder.

Atreides'ler Arrakis'in kontrolünü aldıktan sonra, Duncan, bir ittifak kurma umuduyla Fremenler ile olan gerilimleri hafifletmeye yardımcı olmak üzere yola çıkar.

Atreides'ler Arrakis'in kontrolünü aldıktan sonra, Duncan, bir ittifak kurma umuduyla Fremenler ile olan gerilimleri hafifletmeye yardımcı olmak üzere yola çıkar.

Atreides'ler Arrakis'e gitmeye hazırlanırken, Harkonnen lideri, Baron (Stellan Skarsgård) olarak bilinen, Arrakis'te bir darbeye yardımcı olması için imparatorluğun en yetenekli askerleri olan Sardukar'dan bazılarını düzenler. Paul, Bene Gesserit lideri Reverend Mother Mohiam (Charlotte Rampling) tarafından test edilir ve Gom Jabbar sınavını geçer. Bu testte, aşırı acıya neden olan bir kutuya elini koyar ve ölüm cezası altında çekemez.

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Atreides'ler, Arrakis'in hükümet merkezi olan Arrakeen'e varır ve gezegene taşınırlar.

Atreides'ler, Arrakis'in hükümet merkezi olan Arrakeen'e varır ve gezegene taşınırlar.

Paul ve babası, ritmik sesler tarafından çekilen gezegenin yüzeyinin altında dolaşan dev kumkurdu Shai-Hulud tarafından yutulan bir baharat hasat makinesini izler. (Bunu önlemek için, Fremenler çölün üzerinden 'kum yürüyüşü' olarak bilinen bir yöntem geliştirmişlerdir.) Paul baharat solur, bu da sadece gelecekle ilgili vizyonlarını yoğunlaştırır gibi görünür.

Atreides'ler bir ihanet sonucu yıkıma uğrar: Ailenin doktoru Dr. Wellington Yueh, Harkonnenlerin baskısıyla onlara yardım etmeye zorlanmıştır.

Atreides'ler bir ihanet sonucu yıkıma uğrar: Ailenin doktoru Dr. Wellington Yueh, Harkonnenlerin baskısıyla onlara yardım etmeye zorlanmıştır.

Üssün savunma kalkanlarını devre dışı bırakır ve Dük Leto'yu hareketsiz bırakır. Ancak ona, Baron'u öldürebileceği zehirle dolu sahte bir diş verir. Harkonnenler ve imparatorluğun Sardukar askerleri Baron'un yeğeni Glossu Rabban (Dave Bautista) öncülüğünde, Atreides'in kale gibi kuvvetli yerine saldırı düzenler.

Hazırlıksız yakalanan ve kalkanları indirilmişken, Atreides Hanedanı ağır kayıplar verir.

Hazırlıksız yakalanan ve kalkanları indirilmişken, Atreides Hanedanı ağır kayıplar verir.

Baron, Dr. Yueh'yi öldürür ve Dük Leto'yu öldürmeye hazırlanırken Leto zehirli dişine ısırır. Kendisini ölümcül şekilde zehirler ancak Baron'u sadece yaralar. Paul ve Jessica, çölün ortasında ölmeleri için bırakılmak üzere uçurulur, ancak anne oğul 'Ses'i kullanarak esir aldıklarını etkisiz hale getirmeyi başarırlar.

Arrakis'in kontrolü yeniden Harkonnenlerin eline geçtiğinde, Paul ve Jessica kaçak durumuna düşer.

Arrakis'in kontrolü yeniden Harkonnenlerin eline geçtiğinde, Paul ve Jessica kaçak durumuna düşer.

Arrakeen'deki katliamdan kaçmayı başaran Duncan Idaho ile yeniden bir araya gelirler ve bir Fremen yerleşimi olan Sietch'te sığınak aramaya çalışırlar. Yolda, daha fazla Sardukar tarafından saldırıya uğrarlar, Duncan savaşta öldürülürken diğerlerinin kaçması için zaman kazandırır.

Paul ve Jessica sonunda, aralarında Stilgar, Chani ve Paul'un önceden görüşünde karşılaşacağını öngördüğü Jamis (Babs Olusanmokun) olan küçük bir Fremen grubuyla karşılaşırlar.

Paul ve Jessica sonunda, aralarında Stilgar, Chani ve Paul'un önceden görüşünde karşılaşacağını öngördüğü Jamis (Babs Olusanmokun) olan küçük bir Fremen grubuyla karşılaşırlar.

Jamis yardımsever bir dost ve öğretmen olarak görülür; ancak vizyonlar en azından kelimenin tam anlamıyla gerçekleşmez. Jamis, Paul ve Jessica'ya güvenmeyerek, onları ritüel savaşında düelloya davet eder. Paul, düelloyu kazanır ve yetenekli rakibini isteksizce öldürür.

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Film, onun Fremen grubu tarafından kabul edilmesiyle sona erer, görünüşe göre Lisan al Gaib yolunu benimsemektedir.

Film, onun Fremen grubu tarafından kabul edilmesiyle sona erer, görünüşe göre Lisan al Gaib yolunu benimsemektedir.

İlk filmde olanları tazelediysek ikinci filme hazırız demektir! Buyrun yorumlara👇🏻

İlk filmde olanları tazelediysek ikinci filme hazırız demektir! Buyrun yorumlara👇🏻

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