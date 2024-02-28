İkinci Filmi İçin Heyecanın Dorukta Olduğu ''Dune: Çöl Gezegeni''nin İlk Filminde Neler Olduğunu Hatırlayalım!
İkinci Filmi İçin Heyecanın Dorukta Olduğu ''Dune: Çöl Gezegeni''nin İlk Filminde Neler Olduğunu Hatırlayalım!
Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
Hepimizi ekrana kitleyen ''Dune 1''in ikinci filminin çıkmasına günler kaldı. Gelin ikinci filmi izlemeden ilk filmde neler olmuştu hatırlayalım 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dune, uzak gelecekte, evrenin imparatorun hakimiyeti altında rekabet halindeki bir dizi hanedanla bölündüğü bir dönemde başlar.
Hikaye, imparatorun Harkonnenleri Arrakis'ten çekilmeleri emriyle başlar ve gezegenin kontrolü Atreides Hanedanı'na aktarılır.
Lady Jessica, evrenin politikasını gizlice etkilemeyi amaçlayan süper güçlere sahip kadınlardan oluşan gölgeli bir organizasyon olan Bene Gesserit'in bir üyesidir.
Atreides ailesinin ana gezegeni Caladan'da, Paul annesi tarafından Bene Gesserit'in doğaüstü yeteneklerinde, "Ses" dahil olmak üzere, birinin itaat etmesini zorlayan bir konuşma şeklinde eğitilir.
Atreides'ler Arrakis'in kontrolünü aldıktan sonra, Duncan, bir ittifak kurma umuduyla Fremenler ile olan gerilimleri hafifletmeye yardımcı olmak üzere yola çıkar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Atreides'ler, Arrakis'in hükümet merkezi olan Arrakeen'e varır ve gezegene taşınırlar.
Atreides'ler bir ihanet sonucu yıkıma uğrar: Ailenin doktoru Dr. Wellington Yueh, Harkonnenlerin baskısıyla onlara yardım etmeye zorlanmıştır.
Hazırlıksız yakalanan ve kalkanları indirilmişken, Atreides Hanedanı ağır kayıplar verir.
Arrakis'in kontrolü yeniden Harkonnenlerin eline geçtiğinde, Paul ve Jessica kaçak durumuna düşer.
Paul ve Jessica sonunda, aralarında Stilgar, Chani ve Paul'un önceden görüşünde karşılaşacağını öngördüğü Jamis (Babs Olusanmokun) olan küçük bir Fremen grubuyla karşılaşırlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Film, onun Fremen grubu tarafından kabul edilmesiyle sona erer, görünüşe göre Lisan al Gaib yolunu benimsemektedir.
İlk filmde olanları tazelediysek ikinci filme hazırız demektir! Buyrun yorumlara👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın