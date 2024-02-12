Dava Açmışlardı: Ahmet Kaya'nın Hayatını Anlatan Filmin Tartışması Büyümeye Başladı

Ahmet Kaya’nın yasal varisleri GAM Müzik ve eşi Gülten Kaya, yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata’ya Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filmini çektiği için dava açmıştı. Kaya'nın ailesi o tarihlerde sanatçının hayatıyla ilgili herhangi bir projeye izin vermeyeceklerini duyurmuştu.