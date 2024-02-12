Dava Açmışlardı: Ahmet Kaya'nın Hayatını Anlatan Filmin Tartışması Büyümeye Başladı
Dava Açmışlardı: Ahmet Kaya'nın Hayatını Anlatan Filmin Tartışması Büyümeye Başladı
Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'Ahmet'in Türküsü' filmi 1 Mart tarihinde vizyona girecek. Ancak sanatçının ailesi ve varisleri buna izin vermeyeceklerini duyurdu. Detaylar içerikte!
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Kudret Sabancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve 1 Mart tarihinde vizyona girecek olan "Ahmet'in Türküsü" filmi son zamanların en tartışmalı yapımlarından biri.
Film, Ahmet Kaya'nın Türkiye'ye dönüş hikayesine, Paris'te yaşadıklarıa ve hayatındaki dönüm noktalarına odaklanıyor. Filmin başrollerinde ise Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler yer alıyor.
Ancak filmin vizyona girmesinden ünlü sanatçının ailesi ve varisleri memnun değil. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu ve varisler bir açıklama yaptı.
Gülten Kaya ve ailesi yaptığı açıklamada, filmin Ahmet Kaya ve sevenlerine saygısızlık olduğunu dile getirdi. Ahmet Kaya'nın biyografik film furyasının içerisine zorla dahil edildiğini söyledi.
Söz konusu açıklamanın tamamını buradan okuyabilirsiniz:
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Daha önce de dava açmışlardı:
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