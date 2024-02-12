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Dava Açmışlardı: Ahmet Kaya'nın Hayatını Anlatan Filmin Tartışması Büyümeye Başladı

Dava Açmışlardı: Ahmet Kaya'nın Hayatını Anlatan Filmin Tartışması Büyümeye Başladı

Ahmet Kaya film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 18:11

Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'Ahmet'in Türküsü' filmi 1 Mart tarihinde vizyona girecek. Ancak sanatçının ailesi ve varisleri buna izin vermeyeceklerini duyurdu. Detaylar içerikte!

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Kudret Sabancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve 1 Mart tarihinde vizyona girecek olan "Ahmet'in Türküsü" filmi son zamanların en tartışmalı yapımlarından biri.

Kudret Sabancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve 1 Mart tarihinde vizyona girecek olan "Ahmet'in Türküsü" filmi son zamanların en tartışmalı yapımlarından biri.

Film, Ahmet Kaya'nın Türkiye'ye dönüş hikayesine, Paris'te yaşadıklarıa ve hayatındaki dönüm noktalarına odaklanıyor. Filmin başrollerinde ise Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler yer alıyor.

Film, Ahmet Kaya'nın Türkiye'ye dönüş hikayesine, Paris'te yaşadıklarıa ve hayatındaki dönüm noktalarına odaklanıyor. Filmin başrollerinde ise Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler yer alıyor.

Ancak filmin vizyona girmesinden ünlü sanatçının ailesi ve varisleri memnun değil. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu ve varisler bir açıklama yaptı.

Ancak filmin vizyona girmesinden ünlü sanatçının ailesi ve varisleri memnun değil. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu ve varisler bir açıklama yaptı.

Gülten Kaya ve ailesi yaptığı açıklamada, filmin Ahmet Kaya ve sevenlerine saygısızlık olduğunu dile getirdi. Ahmet Kaya'nın biyografik film furyasının içerisine zorla dahil edildiğini söyledi.

Gülten Kaya ve ailesi yaptığı açıklamada, filmin Ahmet Kaya ve sevenlerine saygısızlık olduğunu dile getirdi. Ahmet Kaya'nın biyografik film furyasının içerisine zorla dahil edildiğini söyledi.

Söz konusu açıklamanın tamamını buradan okuyabilirsiniz:

Söz konusu açıklamanın tamamını buradan okuyabilirsiniz:
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Daha önce de dava açmışlardı:

Daha önce de dava açmışlardı:

Ahmet Kaya’nın yasal varisleri GAM Müzik ve eşi Gülten Kaya, yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata’ya Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filmini çektiği için dava açmıştı. Kaya'nın ailesi o tarihlerde sanatçının hayatıyla ilgili herhangi bir projeye izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Siz Ahmet Kaya'nın hayatının film olmasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara!

Siz Ahmet Kaya'nın hayatının film olmasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara!

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