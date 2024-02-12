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Oğlunun Kemiklerini Poşete Koymuşlardı! Kadir İnanır, Çekmek İstediği Politik Filmi Açıkladı

Oğlunun Kemiklerini Poşete Koymuşlardı! Kadir İnanır, Çekmek İstediği Politik Filmi Açıkladı

Gündem film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 12:00

Kadir İnanır, Türkiye'nin yerel seçime girdiği bu dönemde günümüzdeki siyasi gelişmelere ve siyasi kimliğine dair çok dikkat çeken açıklamalar yaptı. T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan İnanır, Türk sinema dünyasının geldiği nokta hakkında konuşarak çekmek istediği politik filmi anlattı. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/cansu-cam...
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Türk sinemasına damga vuran oyuncu Kadir İnanır, T24'ten Cansu Çamlıbel ile yaptığı bir röportajda Türkiye'nin siyasi geçmişi, siyasette bugün yaşananlar ve çekmek istediği politik film hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türk sinemasına damga vuran oyuncu Kadir İnanır, T24'ten Cansu Çamlıbel ile yaptığı bir röportajda Türkiye'nin siyasi geçmişi, siyasette bugün yaşananlar ve çekmek istediği politik film hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Röportaj sırasında siyasal kimliği hakkında açıklamalar yapan İnanır, içinde bulunduğumuz siyasal atmosferde sinemanın nerede olduğunu anlattı. Geçmişte politik film çekmeyi başarmış bir sanatçı olarak şimdi sinema yapabiliyor mu sorularına yanıt verdi.

Röportaj sırasında siyasal kimliği hakkında açıklamalar yapan İnanır, içinde bulunduğumuz siyasal atmosferde sinemanın nerede olduğunu anlattı. Geçmişte politik film çekmeyi başarmış bir sanatçı olarak şimdi sinema yapabiliyor mu sorularına yanıt verdi.

Cansu Çamlıbel'in sorularına Kadir İnanır gündem olacak bir yanıt verdi:

Cansu Çamlıbel'in sorularına Kadir İnanır gündem olacak bir yanıt verdi:

Keşke imkân olsa da yapsam. Yapılabilir ama çok uğraşırsanız nedenini söyleyeyim. Ağır sansür var. Kaç türlü sansür var, gel sayalım. Birincisi, bugün zaten 1 milyon doları olmayan adam sakın film çekmesin. Ancak bu paraya çekilebiliyor. Şimdi bugünün ekonomi şartlarında cebinde 1 milyon doları olan adam gidip film mi çeker, yoksa banka müdürüyle “Ben ayda kaç para alacağım?” hesabı mı yapar?

"Başımı belaya sokma diyecekler"

"Başımı belaya sokma diyecekler"

İkincisi, en az 1 milyon dolara film çekeceksin sonra Kültür Bakanlığı’ndan o filmin sinemalarda oynaması için belgeyi alacaksın. Üçüncüsü, filmi çeken patronun, “Şunu şunu koyma, benim başımı belaya sokma” diye baskısı olacak. Dördüncüsü, sinema sahibinin, “Sinemamın başına bir şey gelir” şeklindeki stresini üzerine alacaksın. Bak kaç türlü sansür aşaması var. En sonunda da bence sansür kelimesinin en ağırı olan bir maddeye gelip tosluyoruz. Ne biliyor musun? Vali vesayeti.

Çözüm süreci, Akil İnsanlar Heyeti'ndeki faaliyetleri, Demirtaş'ın tutukluluğu, geçmişte yaptığı politik filmler hakkında konuşan İnanır, çekmek istediği filme dair dikkat çeken ipuçları verdi.

Çözüm süreci, Akil İnsanlar Heyeti'ndeki faaliyetleri, Demirtaş'ın tutukluluğu, geçmişte yaptığı politik filmler hakkında konuşan İnanır, çekmek istediği filme dair dikkat çeken ipuçları verdi.
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Kadir İnanır çekmek istediği film ile ilgili yaptığı açıklamada,

Kadir İnanır çekmek istediği film ile ilgili yaptığı açıklamada,

Diyarbakır Sur’da oğlunun kemiklerini poşet içinde teslim alan babanın filmini çekeceğim. Babaya 7 yıl sonra oğlunu bulduk diyorlar ve oradan torba veriyorlar. Filmde baba ya da hakimi oynamak istiyorum. Filmde çocuğun yanlış bir kararla idam edildiği çıkıyor ortaya. Hâkim yola düşüp köyde babayı buluyor, kendini affettirmek için. Karşılaşıyorlar. Çok güzel bir hikâye ama çok zor tabii.' sözlerini dile getirdi.

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