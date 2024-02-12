Oğlunun Kemiklerini Poşete Koymuşlardı! Kadir İnanır, Çekmek İstediği Politik Filmi Açıkladı
Oğlunun Kemiklerini Poşete Koymuşlardı! Kadir İnanır, Çekmek İstediği Politik Filmi Açıkladı
Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/cansu-cam...
Kadir İnanır, Türkiye'nin yerel seçime girdiği bu dönemde günümüzdeki siyasi gelişmelere ve siyasi kimliğine dair çok dikkat çeken açıklamalar yaptı. T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan İnanır, Türk sinema dünyasının geldiği nokta hakkında konuşarak çekmek istediği politik filmi anlattı. Detaylar içerikte!
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Türk sinemasına damga vuran oyuncu Kadir İnanır, T24'ten Cansu Çamlıbel ile yaptığı bir röportajda Türkiye'nin siyasi geçmişi, siyasette bugün yaşananlar ve çekmek istediği politik film hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Röportaj sırasında siyasal kimliği hakkında açıklamalar yapan İnanır, içinde bulunduğumuz siyasal atmosferde sinemanın nerede olduğunu anlattı. Geçmişte politik film çekmeyi başarmış bir sanatçı olarak şimdi sinema yapabiliyor mu sorularına yanıt verdi.
Cansu Çamlıbel'in sorularına Kadir İnanır gündem olacak bir yanıt verdi:
"Başımı belaya sokma diyecekler"
Çözüm süreci, Akil İnsanlar Heyeti'ndeki faaliyetleri, Demirtaş'ın tutukluluğu, geçmişte yaptığı politik filmler hakkında konuşan İnanır, çekmek istediği filme dair dikkat çeken ipuçları verdi.
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Kadir İnanır çekmek istediği film ile ilgili yaptığı açıklamada,
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