"Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na Dönüşü Mümkün mü? Son Dedikodular Ne Diyor?
"Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na Dönüşü Mümkün mü? Son Dedikodular Ne Diyor?
Kaynak: https://www.cbr.com/disney-rumor-john...
Johny Depp ve Amber Heard davasından dolayı Johny'nin Karayip Korsanları da dahil olmak üzere aktif olan projelerinin bir kısmından uzaklaştırıldığını biliyoruz. Ancak son dedikodulara göre, Disney'e ait olan Karayip Korsanları serisine Johnny Depp'in geri dönme ihtimali var. Detaylar 👇
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"Karayip Korsanları" serisi, uyanık ve hilebaz bir korsan olarak tanınan Kaptan Jack Sparrow'un maceralarını konu alır.
Şu anda, bu dedikodular henüz doğrulanmadı ve Depp'in gerçekten bir sonraki Karayip Korsanları filminde yer alıp almayacağı belirsiz ancak birçok hayran Depp'in yer almadığı bir Karayip Korsanları filmini izleme niyeti olmadığını biliyoruz.
Ancak hatırlarsanız iftira davası sırasında Depp, Disney'in onu rolünden kovmasını "ihanet" olarak hissettiğini ve bir daha Disney'le çalışmayı ''300 milyon dolar ve bir milyon aplaka'' teklif etseler bile istemeyeceğini açıklamıştı.
Bir süredir Margot Robbie'nin Karayip Korsanları'nın son filminde oynayacağı spekülasyonları dolaşmıştı.
Siz de Jack Sparrow'u Karayip Korsanlarında görmeyi özleyenlerden misiniz? Yorumlarda buluşalım 👇
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