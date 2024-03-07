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"Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na Dönüşü Mümkün mü? Son Dedikodular Ne Diyor?

"Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na Dönüşü Mümkün mü? Son Dedikodular Ne Diyor?

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 10:27

Johny Depp ve Amber Heard davasından dolayı Johny'nin Karayip Korsanları da dahil olmak üzere aktif olan projelerinin bir kısmından uzaklaştırıldığını biliyoruz. Ancak son dedikodulara göre, Disney'e ait olan Karayip Korsanları serisine Johnny Depp'in geri dönme ihtimali var. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.cbr.com/disney-rumor-john...

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"Karayip Korsanları" serisi, uyanık ve hilebaz bir korsan olarak tanınan Kaptan Jack Sparrow'un maceralarını konu alır.

"Karayip Korsanları" serisi, uyanık ve hilebaz bir korsan olarak tanınan Kaptan Jack Sparrow'un maceralarını konu alır.

Seri, onun çeşitli maceralarını ve denizdeki rakipleriyle olan mücadelelerini anlatırken fantastik öğeler ve mizahi unsurlarla doludur. İlk film olan 'The Curse of the Black Pearl,' Jack Sparrow'un Kara İnci'nin lanetiyle ilgili bir hikayeyi anlatır. İkinci film 'Dead Man's Chest' ve üçüncü film 'At World's End,' Jack Sparrow'un Davy Jones ve East India Trading Company gibi tehlikeli düşmanlarla mücadelesini konu alır. Dördüncü film 'On Stranger Tides,' Sparrow'un efsanevi Fountain of Youth'ı aramasını anlatırken, beşinci film 'Dead Men Tell No Tales' ise Sparrow'un hayalet denizcilerle olan çatışmasını ele alır. Serinin her filmi, macerayı ve aksiyonu bir araya getirerek izleyicilere eğlenceli bir deneyim sunar. Karayip Korsanları serisi, Johnny Depp'in unutulmaz performansıyla ve eşsiz denizcilik atmosferiyle tanınır.

Şu anda, bu dedikodular henüz doğrulanmadı ve Depp'in gerçekten bir sonraki Karayip Korsanları filminde yer alıp almayacağı belirsiz ancak birçok hayran Depp'in yer almadığı bir Karayip Korsanları filmini izleme niyeti olmadığını biliyoruz.

Şu anda, bu dedikodular henüz doğrulanmadı ve Depp'in gerçekten bir sonraki Karayip Korsanları filminde yer alıp almayacağı belirsiz ancak birçok hayran Depp'in yer almadığı bir Karayip Korsanları filmini izleme niyeti olmadığını biliyoruz.

Ancak, Depp'in kısıtlı bile olsa geri getirilmesi şaşırtıcı olmazdı. Disney, seriye devam etmek için yeni ana karakterlere odaklanmak istese de, Depp'in hayat verdiği Kaptan Jack'i destekleyici bir karakter olarak veya hatta özel bir kısa rolde yer alması bir uzlaşma olarak görülebilir. Aynı zamanda birçok hayran, Depp'in yer almadığı bir başka Karayip Korsanları filmi izlememe niyetinde olduklarını sosyal medyada dile getirdiler.

Ancak hatırlarsanız iftira davası sırasında Depp, Disney'in onu rolünden kovmasını "ihanet" olarak hissettiğini ve bir daha Disney'le çalışmayı ''300 milyon dolar ve bir milyon aplaka'' teklif etseler bile istemeyeceğini açıklamıştı.

Ancak hatırlarsanız iftira davası sırasında Depp, Disney'in onu rolünden kovmasını "ihanet" olarak hissettiğini ve bir daha Disney'le çalışmayı ''300 milyon dolar ve bir milyon aplaka'' teklif etseler bile istemeyeceğini açıklamıştı.

Yani Jack Sparrow'un Karayip Korsanlarına döneceği kesin değil. Tabii ki, yasal savaş geride kaldı ve kariyeri tekrar yoluna girdiğinden, Depp'in fikrini değiştirebileceği her zaman mümkündür.

Bir süredir Margot Robbie'nin Karayip Korsanları'nın son filminde oynayacağı spekülasyonları dolaşmıştı.

Bir süredir Margot Robbie'nin Karayip Korsanları'nın son filminde oynayacağı spekülasyonları dolaşmıştı.

Ancak, bu bilgi şu anda Edebiri veya Disney tarafından doğrulanmış değil.

Siz de Jack Sparrow'u Karayip Korsanlarında görmeyi özleyenlerden misiniz? Yorumlarda buluşalım 👇

Siz de Jack Sparrow'u Karayip Korsanlarında görmeyi özleyenlerden misiniz? Yorumlarda buluşalım 👇

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