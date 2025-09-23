Psikolojine Göre Hayatından Çıkarman Gereken Şey Ne?

Hayatının merkezine koyduğun o hassas ve empatik yüreğin, seni adeta bir çekim merkezi haline getiriyor. Bu duygusal zenginlik, etrafındaki herkesin seni daha da yakından tanımak, seninle daha fazla vakit geçirmek istemesine neden oluyor. Ancak ne yazık ki, bu durum her zaman senin lehine sonuçlanmıyor. Zaman zaman, enerjini emen, seni sürekli aşağı çeken ya da seni kendi çıkarları için kullanan kişilerle karşılaşıyorsun. Bu kişiler, senin o pozitif enerjini ve ışığını söndürmeye çalışıyorlar. Seni yıpratıyorlar, seni sen olmaktan alıkoyuyorlar. Bu durum, senin o hassas ve empatik yüreğine zarar veriyor. Ancak unutma ki, senin de kendine karşı bir sorumluluğun var. Kendine karşı olan bu sorumluluğun gereği olarak, bu tür kişileri hayatından çıkarma zamanı geldi.