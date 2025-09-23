onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Psikolojine Göre Hayatından Çıkarman Gereken Şey Ne?

Psikolojine Göre Hayatından Çıkarman Gereken Şey Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
23.09.2025 - 15:03

Zihinsel yorgunluk, duygusal karmaşa ya da seni aşağı çeken ilişkiler… Belki de artık bazı şeyleri geride bırakmanın zamanı geldi ama neyin seni en çok yorduğunu tam olarak kestiremiyor olabilirsin. Bu test, psikolojik eğilimlerine göre hayatından çıkarman gereken şeyi ortaya çıkaracak. Hazırsan, kendinle yüzleşmeye yaklaş!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. En çok ne zaman kendini stresli hissedersin?

3. En çok ne zaman kendini stresli hissedersin?

4. Bir arkadaşının senden habersiz plan yapmasına nasıl tepki verirsin?

4. Bir arkadaşının senden habersiz plan yapmasına nasıl tepki verirsin?

5. Hayatındaki en büyük problem şu anda ne?

5. Hayatındaki en büyük problem şu anda ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İnsanların en çok hangi yönü seni rahatsız eder?

6. İnsanların en çok hangi yönü seni rahatsız eder?

7. Aşağıdaki durumların hangisi seni daha çok yorar?

7. Aşağıdaki durumların hangisi seni daha çok yorar?

8. Kolay bir şekilde insanları hayatından çıkarabilir misin?

9. Aşağıdaki sözlerden hangisi sana daha yakın?

9. Aşağıdaki sözlerden hangisi sana daha yakın?

10. Son olarak hayatında yarım kalan olaylar çok fazla mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toksik İnsanlar

Hayatının merkezine koyduğun o hassas ve empatik yüreğin, seni adeta bir çekim merkezi haline getiriyor. Bu duygusal zenginlik, etrafındaki herkesin seni daha da yakından tanımak, seninle daha fazla vakit geçirmek istemesine neden oluyor. Ancak ne yazık ki, bu durum her zaman senin lehine sonuçlanmıyor. Zaman zaman, enerjini emen, seni sürekli aşağı çeken ya da seni kendi çıkarları için kullanan kişilerle karşılaşıyorsun. Bu kişiler, senin o pozitif enerjini ve ışığını söndürmeye çalışıyorlar. Seni yıpratıyorlar, seni sen olmaktan alıkoyuyorlar. Bu durum, senin o hassas ve empatik yüreğine zarar veriyor. Ancak unutma ki, senin de kendine karşı bir sorumluluğun var. Kendine karşı olan bu sorumluluğun gereği olarak, bu tür kişileri hayatından çıkarma zamanı geldi.

Kendini Başkalarıyla Kıyaslamak

Dikkat et, belki de farkında olmadan kendini sürekli başkalarıyla bir kıyaslama içerisine sokuyorsun. Sosyal medya hesaplarından süzülen parlak hayatlar, çevrendeki insanların başarı hikayeleri ya da geçmişin tozlu raflarında kalan anılar... Farkında olmadan bu kıyaslamalar, senin öz değerini, kendine olan inancını ve güvenini yavaş yavaş zedeliyor. Unutma ki herkesin hayatı, herkesin yolu farklı. Kimi hızlı adımlarla ilerlerken, kimi yavaş ama emin adımlarla yol almayı tercih eder. Kimi zirveye tırmanmayı hedeflerken, kimi de yolculuğun tadını çıkarmayı seçer. Herkesin potansiyeli, hedefleri ve hızı kendine özgüdür. Senin de öyle. Kendi hızında, kendi potansiyelinde ilerlemek, kendine özgü bir yol çizmek yeterli.

Geçmişin Yükü

Hayatının her köşesine sızan, geçmişte yaşadığın olaylar ya da hala çözüm bekleyen meselelerin, seni hala etkilediğini hissediyor musun? Belki de bir aşk hikayesi, belki de unutamadığın bir hata... Bu duygusal yükler, adeta sırtında ağır bir çanta gibi duruyor, değil mi? Ama biliyor musun? Bu yükleri artık bırakmanın zamanı geldi. Belki geçmişi değiştiremezsin. Ancak geçmişten ders çıkarıp, bugün ve yarın için daha güçlü bir benlik oluşturabilirsin. Unutma, hayat bir öğrenme yolculuğu ve her deneyim, senin daha da güçlenmen için bir fırsat. Geçmişin ağırlığı altında ezilme, onu bir yürüyüş değneği olarak kullan ve ileriye doğru emin adımlarla ilerle. Çünkü hayat, geride kalanla değil, önünde olanla ilgili...

Sosyal Medya ve Bildirimler

Hayatın hızına yetişmeye çalışırken, zihnin adeta bir otoyola dönüştüğünü hissediyor musun? Sürekli gelen bildirimler, dur durak bilmeyen haber akışı, sosyal medya hesaplarından fırlayan yüzlerce gönderi... Bu dijital kaos içinde kendini kaybolmuş hissetmen çok normal. Farkında olmadan, bu dijital kalabalık, enerjini emiyor, zihnini yoruyor ve belki de en önemlisi, seni sen yapmayı unutturuyor. Bir an dur ve etrafına bak. Tüm bu dijital gürültüden uzaklaşmayı hiç düşündün mü? Belki de tam zamanı. Dijital detoks yapmayı dene. Evet, yanlış duymadın, dijital detoks! Telefonunu bir kenara bırakıp, bilgisayarını kapatarak, televizyonu kapatıp sessizliği dinlemeyi dene. Bu sessizlik, ilk başta garip gelebilir ama emin ol, sana iyi gelecek. Kendini yeniden keşfetmene, belki de uzun zamandır unuttuğun hobilerine geri dönmene yardımcı olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın