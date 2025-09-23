Psikolojine Göre Hayatından Çıkarman Gereken Şey Ne?
Zihinsel yorgunluk, duygusal karmaşa ya da seni aşağı çeken ilişkiler… Belki de artık bazı şeyleri geride bırakmanın zamanı geldi ama neyin seni en çok yorduğunu tam olarak kestiremiyor olabilirsin. Bu test, psikolojik eğilimlerine göre hayatından çıkarman gereken şeyi ortaya çıkaracak. Hazırsan, kendinle yüzleşmeye yaklaş!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. En çok ne zaman kendini stresli hissedersin?
4. Bir arkadaşının senden habersiz plan yapmasına nasıl tepki verirsin?
5. Hayatındaki en büyük problem şu anda ne?
6. İnsanların en çok hangi yönü seni rahatsız eder?
7. Aşağıdaki durumların hangisi seni daha çok yorar?
8. Kolay bir şekilde insanları hayatından çıkarabilir misin?
9. Aşağıdaki sözlerden hangisi sana daha yakın?
10. Son olarak hayatında yarım kalan olaylar çok fazla mı?
Toksik İnsanlar
Kendini Başkalarıyla Kıyaslamak
Geçmişin Yükü
Sosyal Medya ve Bildirimler
