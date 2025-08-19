Psikolojik Olarak En Savunmasız Olduğun Yer Neresi?
Hepimizin bir zırhı, bir de gizli savunmasızlık alanları vardır. Peki senin psikolojik olarak en kırılgan, en savunmasız kaldığın yer neresi? Bu testle kendi duygusal dünyanda derinlere inip, nerelerde daha hassas ve korunmasız olduğunu keşfedeceksin. Bazen fark etmek, iyileşmenin ilk adımıdır.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Cinsiyetini seçer misin?
3. Kendini en çok ne zaman yetersiz hissedersin?
4. En çok hangi ortamda duygusal olarak açılmakta zorlanırsın?
5. Hayatta en güvendiğin insanların sayısı kaç?
6. Yalnız kaldığında düşüncelerini kontrol etmekte zorlanıyor musun?
7. Zor günlerden geçtiğinde kendini en huzurlu nerede hissedersin?
8. Son olarak sarılmaktan hoşlanır mısın?
Sosyal Ortamlar
İçsel Dünyan
Aile ve Yakın İlişkiler
İş/Okul Ortamı
