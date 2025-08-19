Psikolojik Olarak En Savunmasız Olduğun Yer Neresi?

Hayatın en karmaşık labirenti belki de kendi iç dünyamız. Her birimizin içinde dolaştığı, bazen çıkışını bulmakta zorlandığı, bazen de tamamen kaybolduğu bir labirent bu. Duygularımız, düşüncelerimiz, korkularımız, umutlarımız... Hepsini bir arada taşıyor, onlarla baş etmeye çalışıyoruz. Kimi zaman bu durum, bir nevi içsel bir savaşa dönüşebiliyor. Kendinle barışık olmak, duygularını kontrol etmek, düşüncelerini yönetmek... Ah, ne kolay gibi geliyor değil mi? Ama işin aslı öyle değil. Kendi iç dünyamızda dönen bu karmaşayı kontrol etmek, çoğu zaman dış dünyada yaşadığımız problemlerden daha zor olabiliyor. Kendi kendimizin en büyük düşmanı olabiliyoruz çünkü. Kendi içimizde dönen bu fırtınalar, en çok kendimizi yıpratıyor. Belki de bu yüzden, kendi iç dünyamızı anlamak ve kontrol etmek, hayatımızın en büyük ve en önemli macerası. Bu macerada bazen kayboluyoruz, bazen de yeni bir benliğimizi keşfediyoruz. Ve belki de en önemlisi, bu macera boyunca kendimizle barışmayı öğreniyoruz.