Pişirme Yöntemlerine Göre Senin Mutfağın Dünyanın Hangi Bölgesinde?
Yaşasın yemek yemek! Onedio olarak yemek testlerini hem hazırlarken hem de okuyucular çözerken çok mutlu oluyoruz! Bu sefer mutfağının dünyanın hangi bölgesinde olduğunu bulacağız.
Ne de olsa biz bu işin mutfağındayız!
1. İlk sorumuz şu: Yemek yaparken tarif mi baskın oluyor yoksa içgüdün mü?
2. Yaptığın yemeğin dibi tutmuş... Bir çözümün olur mu?
3. İlginç bir teklif: Hogwarts'ta aşçı olmak ister miydin?
4. Eline tavayı al çünkü sebze soteleyeceksin! İlk adımın bunlardan hangisi olur?
5. Dürüst ol: Haşlama denince aklına ne geliyor?
6. Marketten geldik ve sana bir poşet et getirdik, çünkü bir et yemeği yapacaksın! Nasıl pişirirsin?
7. Devam edelim! Peki sebze pişirirken tercihin bunlardan hangisi oluyor?
8. Son soruyu hemen çözmelisin çünkü bizim karnımız acıktı! 🤓 Kahvaltıda yumurtan bunlardan hangisi olsun?
Senin mutfağın Akdeniz bölgesinde!
Mutfağın Asya bölgesinde!
Senin mutfağın Meksika taraflarında!
Senin mutfağın dünyanın her yerinde!
