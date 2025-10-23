onedio
Pişirme Yöntemlerine Göre Senin Mutfağın Dünyanın Hangi Bölgesinde?

23.10.2025 - 21:06

Yaşasın yemek yemek! Onedio olarak yemek testlerini hem hazırlarken hem de okuyucular çözerken çok mutlu oluyoruz! Bu sefer mutfağının dünyanın hangi bölgesinde olduğunu bulacağız.

Ne de olsa biz bu işin mutfağındayız!

1. İlk sorumuz şu: Yemek yaparken tarif mi baskın oluyor yoksa içgüdün mü?

2. Yaptığın yemeğin dibi tutmuş... Bir çözümün olur mu?

3. İlginç bir teklif: Hogwarts'ta aşçı olmak ister miydin?

4. Eline tavayı al çünkü sebze soteleyeceksin! İlk adımın bunlardan hangisi olur?

5. Dürüst ol: Haşlama denince aklına ne geliyor?

6. Marketten geldik ve sana bir poşet et getirdik, çünkü bir et yemeği yapacaksın! Nasıl pişirirsin?

7. Devam edelim! Peki sebze pişirirken tercihin bunlardan hangisi oluyor?

8. Son soruyu hemen çözmelisin çünkü bizim karnımız acıktı! 🤓 Kahvaltıda yumurtan bunlardan hangisi olsun?

Senin mutfağın Akdeniz bölgesinde!

Senin mutfağın Akdeniz bölgesinde!

Sen yemek yaparken az ama öz çalışıyorsun demek abartı sayılmaz! Aynı zamanda her malzemenin doğallığına, kokusuna ve tazeliğine inanıyorsun. Zeytinyağını doğru yerde kullanmak senin için sanattan farksız bir şey. Fırın senin en yakın dostun çünkü sabırla pişen bir yemeğin lezzetini başka hiçbir şey veremez. Yemeklerinde de denge olduğunu söyleyebiliriz. Bir domates, biraz fesleğen, azıcık limon ve zeytinyağı... Şahane!

Mutfağın Asya bölgesinde!

Mutfağın Asya bölgesinde!

Sen mutfakta hızlı ama dikkatli çalışanlardansın. Dakikalar içinde harikalar yaratabiliyorsun. Wok tava senin elinde sahneye dönüşüyor desek yeridir. Baharat konusunda da cesursun; zencefil, soya sosu, sarımsak… Hepsini tam kararında kullanıyorsun. Lezzetin sırrı senin için uzun sürede değil, doğru ısıda gizli. Hızlı pişir ama özenli olsun diyorsun!

Senin mutfağın Meksika taraflarında!

Senin mutfağın Meksika taraflarında!

Sen yemekleri tarifle değil içgüdüyle pişiriyorsun. Her baharatla ayrı bir dilin var sanki. Renkli, enerjik ve biraz da dağınık bir mutfak senin tarzın. Izgara, kavurma, karamelize etme... Sende hepsi hareketli geçiyor desek yalan olmaz! Meksika'nın o baharatlı, acı ama boğazı yakmayan lezzetleri ve özellikle sos kültürü tam senlik!

Senin mutfağın dünyanın her yerinde!

Senin mutfağın dünyanın her yerinde!

Mutfağın dile gelseydi kesinlikle yüzlerce dili konuşurdu! Çünkü sen tek bir tekniğe, mutfağa, malzemeye, baharata, pişirme yöntemine ve başka bir şeye bağlı kalmayanlardansın. Mutfak senin için aslında dünya turuna çıkmak gibi bir şey. Çünkü doğru malzemelerle dünyadaki bütün lezzetleri tezgahına getirebiliyorsun. E bu da yetenek istiyor haliyle!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
