Piliç Eti Soruşturmasında Ceza Yağmuru: Rekabet Kurulu’ndan Banvit’e 947 Milyon 305 Bin TL Ceza
Rekabet Kurulu, beyaz et sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şirkete, 3 milyar 700 milyon lira ceza kesilmesini kararlaştırmıştı. Piliç eti sektörünün öncülerinden olan Banvit, kendisine kesilen ceza hakkında KAP’a açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre; Rekabet Kurulu Banvit’e 947 milyon 305 bin TL ceza kesti.
Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Piliç Eti soruşturması nedir?
