article/comments
Piliç Eti Soruşturmasında Ceza Yağmuru: Rekabet Kurulu'ndan Banvit'e 947 Milyon 305 Bin TL Ceza

Piliç Eti Soruşturmasında Ceza Yağmuru: Rekabet Kurulu’ndan Banvit’e 947 Milyon 305 Bin TL Ceza

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2025 - 09:35

Rekabet Kurulu, beyaz et sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şirkete, 3 milyar 700 milyon lira ceza kesilmesini kararlaştırmıştı. Piliç eti sektörünün öncülerinden olan Banvit, kendisine kesilen ceza hakkında KAP’a açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre; Rekabet Kurulu Banvit’e 947 milyon 305 bin TL ceza kesti.

Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Kurul, uzun süredir uygulanan ileri tarihli fiyat listesi yöntemini yasaklarken, sektörde faaliyet gösteren firmalara toplam 3 milyar 700 milyon TL idari para cezası kesti. Rekabet Kurulu'nun ceza kestiği şirketler arasında Banvit de yer alıyor. Banvit'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Rekabet Kurulu şirkete toplam 947 milyon 305 bin TL ceza kesti. Banvit'in açıklaması şu şekilde:

'Rekabet Kurulu'nun Şirketimizin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturması sonucunda, Şirketimiz hakkında Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bildirilen karar, gerekçeli karar niteliğinde olmayıp henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar Şirketimize ulaşmamıştır. Söz konusu cezanın, gerekçeli kararın Şirketimize tebliğinden itibaren yasal süresi içinde %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesi değerlendirilecektir.'

Piliç Eti soruşturması nedir?

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurulun, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 14 firmanın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. 

Soruşturma devam ederken, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (BEYPİLİÇ), Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ (BOLEZ), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (KESKİNOĞLU), Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (LEZİTA) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (ŞENPİLİÇ) uzlaşma başvurusunda bulundu. Söz konusu şirketlere, soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle yüzde 25 indirim uygulanarak toplam 1 milyar 29 milyon 355 bin 317 lira idari para cezası verildi.

Soruşturmanın diğer taraflarından Akpiliç Tic. Ltd. Şti. (AKPİLİÇ), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (ASPİLİÇ), Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ (BAKPİLİÇ), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (BANVİT), Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. AŞ (BUPİLİÇ), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (ERPİLİÇ), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (GEDİK) ile Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (HASTAVUK) ise rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle kanunu ihlal ettikleri tespit edildi.

Kurul, söz konusu teşebbüslere toplam 2 milyar 674 milyon 661 bin 552 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Böylece beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 teşebbüse, 3 milyar 704 milyon 16 bin 870 lira idari para cezası kesildi. CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ'nin (CP) ise kanunu ihlal edildiğine yönelik bir bulguya ulaşılamadı ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında Kurul, teşebbüslere ilişkin davranışsal tedbir kararı da aldı. Buna göre, beyaz et pazarında üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren teşebbüslerin güncellenen satış fiyatlarını (fiyat listelerini), yeniden satıcıları dahil olmak üzere alıcılarına duyurdukları andan itibaren uygulamaya koyması ve ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarının sonlandırılması kararlaştırıldı.

Böylece, satıcı ve alıcılar arasında fiyatların önceden paylaşılmasıyla oluşan rekabete hassas bilgi değişimi mekanizmasının önünün kesilmesi amaçlandı. Kurul, bu kararı sektörde rekabetçi fiyat oluşumunun sağlanması ve tüketicilerin korunması amacıyla aldı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Yorum Yazın