29 Eylül Pazartesi Hava Durumu Nasıl? Meteoroloji'den 17 Şehir İçin Sarı Kodlu Uyarı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2025 - 08:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde İstanbul ve İzmir dahil Ege ve Marmara Bölgesi’ndeki 17 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Raporda sıcaklıkların yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye'nin Batı ve Kuzey Batı illerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 17 şehir için yağış uyarısı:

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji’nin yağış uyarısı yaptığı şehirler şu şekilde: Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

- Bursa 18 derece.

- İstanbul 19 derece.

- Denizli 28 derece.

- İzmir 22 derece.

- Adana 31 derece.

- Antalya 27 derece.

- Ankara 22 derece.

- Sinop 21 derece.

- Erzurum 23 derece.

- Diyarbakır 32 derece.

- Gaziantep 30 derece.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
