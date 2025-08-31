Pazar Gününü Bitirmek İçin Kahve Sakinliğinde Playlist
Yeni haftayı yeni başlangıç olarak belirleyenler için pazar gününü bitirecek sakin şarkıları derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Khruangbin - August 10
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Vulfpeck - 1612
3. Daft Punk - Something About Us
4. Mac DeMarco - Ode to Viceroy
5. Evrencan Gündüz - Ya Sonra
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Nilipek. - Koşuyolu
7. José González - Stay Alive
8. The xx - Angels
9. Agnes Obel - Riverside
10. Lianne La Havas - Unstoppable
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Sufle - Köprüaltı
12. Lana Del Rey - Summer Wine
13. Can Ozan - Deniz Kabuğu
14. Nick Drake - Pink Moon
15. Feist - The Park
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın