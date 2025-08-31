onedio
Pazar Gününü Bitirmek İçin Kahve Sakinliğinde Playlist

Ceren Özer
31.08.2025 - 20:05

Yeni haftayı yeni başlangıç olarak belirleyenler için pazar gününü bitirecek sakin şarkıları derledik.

1. Khruangbin - August 10

2. Vulfpeck - 1612

3. Daft Punk - Something About Us

4. Mac DeMarco - Ode to Viceroy

5. Evrencan Gündüz - Ya Sonra

6. Nilipek. - Koşuyolu

7. José González - Stay Alive

8. The xx - Angels

9. Agnes Obel - Riverside

10. Lianne La Havas - Unstoppable

11. Sufle - Köprüaltı

12. Lana Del Rey - Summer Wine

13. Can Ozan - Deniz Kabuğu

14. Nick Drake - Pink Moon

15. Feist - The Park

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
