Partnerinle İlişkin Hangi Ülkenin Vibe’ını Taşıyor?
Her ilişkinin enerjisi insana başka duygular hissettirir. Bu duygular da bazen bir ülkenin insana hissettirdikleri gibidir. Senin partnerinle kurduğun bağ, zevkleriniz, aşkı yaşama biçiminiz hangi ülkenin vibe'ını taşıyor? ✨
1. Cinsiyetini seç!
2. En çok hangi mevsimde aşkınızı yaşamayı seversiniz?
3. Baş başa bir yemekte hangi yemeği tercih edersiniz?
4. Şimdi de bir şarkı seç bakalım!
5. Size ilişkinizi çağrıştıracak bir mimari seçin!
6. Birlikte hangi ulusal geleneği deneyimlemek isterdiniz?
7. Günün hangi saatinde buluşmayı daha çok seversiniz?
8. Son olarak, ilişkinizin favori içeceğini seç bakalım!
İtalya!
Norveç!
Brezilya!
Japonya!
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
