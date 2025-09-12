Partnerinin Burcu Ne Olmalı?
Anlayışlı, destekleyen, heyecanlandıran o özel kişi... Hepimizin gönlünde yatan ideal bir partner var. Peki, astrolojinin bu konuda söyleyecek sözü olabilir mi? Elbette olabilir! Bu testte vereceğin cevaplar; karakterine, beklentilerine ve ilişki dinamiklerine göre en iyi hangi burçla eşleşeceğini ortaya koyacak.
Hazırsan, başlıyoruz👇🏻
1. Cinsiyetinle başlayalım!
2. Burcunu öğrenelim!
3. Biraz daha detaylandıralım! Burcunun özelliklerini taşıdığını düşünüyor musun?
4. Partnerinin mesleği, nereli olduğu ya da yaşı senin için önemli mi?
5. Bu date'lerden hangisi senin ideal tercihin olur?
6. Peki, ilk buluşmada karşındaki insanın neyine daha çok dikkat edersin?
7. Partnerinde olmasını istediğin en önemli özellik ne?
8. Son olarak, hangi burçtan biriyle hiç anlaşamadığını düşünüyorsun?
Ateş Burçları (Koç, Aslan, Yay)
Toprak Burçları (Boğa, Başak, Oğlak)
Hava Burçları (İkizler, Terazi, Kova)
Su Burçları (Yengeç, Akrep, Balık)
