onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Partnerinin Burcu Ne Olmalı?

etiket Partnerinin Burcu Ne Olmalı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.09.2025 - 23:02

Anlayışlı, destekleyen, heyecanlandıran o özel kişi... Hepimizin gönlünde yatan ideal bir partner var. Peki, astrolojinin bu konuda söyleyecek sözü olabilir mi? Elbette olabilir! Bu testte vereceğin cevaplar; karakterine, beklentilerine ve ilişki dinamiklerine göre en iyi hangi burçla eşleşeceğini ortaya koyacak. 

Hazırsan, başlıyoruz👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetinle başlayalım!

2. Burcunu öğrenelim!

3. Biraz daha detaylandıralım! Burcunun özelliklerini taşıdığını düşünüyor musun?

4. Partnerinin mesleği, nereli olduğu ya da yaşı senin için önemli mi?

5. Bu date'lerden hangisi senin ideal tercihin olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki, ilk buluşmada karşındaki insanın neyine daha çok dikkat edersin?

7. Partnerinde olmasını istediğin en önemli özellik ne?

8. Son olarak, hangi burçtan biriyle hiç anlaşamadığını düşünüyorsun?

Ateş Burçları (Koç, Aslan, Yay)

Senin gibi hayat dolu birinin yanında, tempona ayak uydurabilecek ve seni motive edebilecek biri olmalı. Bu sebeple, bize göre partnerini; Koç, Aslan ya da Yay burcundan seçmelisin. Sen, kendini ifade etmeyi seven, sıradanlıktan kolayca sıkılan ve yeni deneyimlere açık birisin. Bu burçlar da senin gibi içten, cesur ve hayatın tadını çıkarmayı bilen insanlar. Seni baskılamadan, enerjini törpülemeden, tam olduğun gibi kabul ederler. Kısacası, seninle hem dans edip eğlenecek hem de düştüğünde elinden tutacak birini arıyorsan, bu üç burçtan biri senin ruh eşin olabilir.

Toprak Burçları (Boğa, Başak, Oğlak)

Senin kalbin derin, ayakların yere sağlam basıyor. Aşkta da ilişkilerde de aradığın şey aslında çok net! Huzur, güven ve karşılıklı emek... Cevaplarına baktığımızda, seni gerçekten anlayabilecek kişinin toprak burçlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Hayatın koşuşturmasında yanında sarsılmadan duracak, seni sakinleştirecek, gerektiğinde tek kelime etmeden yanında olabilecek birine ihtiyaç duyuyorsan, doğru yerdesin! Çünkü senin kalbin sadece çarpmak değil; birlikte büyümek, birlikte güçlenmek istiyor.

Hava Burçları (İkizler, Terazi, Kova)

Senin için bir ilişkinin kalbi, sadece duygularda değil; sohbetlerde, fikir alışverişlerinde ve birlikte gülüp eğlenebildiğin anlarda atıyor. Eğer bir bağda ortak düşünceler yoksa, birlikte öğrenip keşfetme heyecanı eksikse, o ilişki seni uzun vadede tatmin etmiyor. Bu yüzden sana en uygun partner, büyük ihtimalle hava burçlarından biri: İkizler, Terazi ya da Kova. Bu burçlar yaratıcı, zeki, sosyal ve özgürlükçü yapılarıyla bilinir. Seni baskılamadan, sınırlamadan yanında olurken; aynı zamanda seni düşünsel olarak da besleyebilirler.

Su Burçları (Yengeç, Akrep, Balık)

Verdiğin cevaplar gösteriyor ki sen duygularınla yaşayan, hisleriyle yol alan, karşısındakiyle içten bir bağ kurmak isteyen birisin. Bu yüzden sana en çok iyi gelecek burçlar, su grubundan: Yengeç, Akrep ya da Balık. Bu burçlar hassas, sezgisel ve duygusal olarak yoğun insanlardır. Seninle birlikte ağlamaktan, gülmekten, içini açmaktan asla korkmazlar. Onlarla beraberken yargılanmadan konuşabilir, kendin olmanın güvenini hissedebilirsin. Bu burçlar seni yalnızca severek değil, hissederek sarar. Eğer sen de aşkı bir derinlik meselesi olarak görüyorsan; aradığın kişi kesinlikle su burcu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın