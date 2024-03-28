Oturduğu Yerden 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Alan Yazılım Mühendisi Sesini Duyurmaya Çalışıyor
Oturduğu Yerden 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Alan Yazılım Mühendisi Sesini Duyurmaya Çalışıyor
Twitter'da Furkan Şenharputlu isimli vatandaş için 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Kendi anlattığına göre ise bu cezanın gerekçesi oldukça ilginç. Şenharputlu'nun iddiasına göre kendi ADSL modemi üzerinden internet dolandırıcılığı yapıldı ve suç üzerine kaldı. Kendisi sesini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor.
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2021 yılında internet dolandırıcılığı ile ilgili bir soruşturma dosyasında şüpheli olarak karakoldan ifadeye çağrıldım. Karakola gittim. 2020 yılında İzmir’de bir hanımefendinin Instagram hesabını çalmışlar.
Soruşturma aşamasında bankadan işlemin yapıldığı IP adresi istenmiş ve o IP adresi Türk Telekom’a sorulduğunda adıma kayıtlı ADSL modemin olduğu bildirilmiş. Bunu gördüğümdeki ruh halini anlatamam. İlk başlarda bunun nasıl olabileceğiyle ilgili aklıma bir şey gelmedi.
Bundan 2 gün sonra bu sefer Siber Suçlarla Mücadele’den arandım. Yine aynı mevzu. Bu kez Instagram hesabı çalınan aynı hanımefendinin başka bir arkadaşı şikayetçi olmuş. Üzerimden kaynar sular dökülerek daha detaylı bir ifade verdim.
Sonra, bu işin başıma daha büyük sıkıntılar açacağından korkarak Konya Adliyesi’ne gidip IP adresime yasadışı erişildiğiyle ilgili suç duyurusunda bulundum. Hiçbir şey olmadı. 2022 yılında iki soruşturmadan birinden takipsizlik kararı tebliğ edildi.
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Yani burada suçlunun kim olduğu iyice belirsiz olmasına ve üstünden uzun zaman geçmesine rağmen beklediğim o takipsizlik kararı gelmedi. Davaya dönüşmesinden korktuğum için sürekli UYAP’ı kontrol ediyordum.
Hatta, mahkeme önce iddianameyi iade etmiş savcı itiraz ederek kabul ettirmiş. Hukukçu bir arkadaşım vardı, onu aradım. O da durumumu güzelce açıklayan bir savunma dilekçesi yazıp mahkemeye sunduktan sonra beraat edeceğimi düşündüğünü söyledi.
Yargıtay kararları olduğundan, birçok insanın benim gibi mağdur edildiğinden fakat takipsizlik ve beraat aldığından bahsettim. Duruşma günü geldi. Konya’dan SEGBİS’le İzmir’e bağlandım. Mahkemede yazılı savunmamı özetleyerek maddeler halinde açıkladım.
Suç işlemediğimden emin olduğum ve beraat edeceğimi düşündüğüm için etkin pişmanlığı ve HAGB’yi kabul etmedim. ÇÜNKÜ, BEN SUÇSUZUM! Yabancı uyruklu şahıs duruşmaya gelmediği için hakkında yakalama kararı vererek, duruşmayı ertelediler.
Duruşmada o kadar açıklama yapmama rağmen kısa bir şekilde “şifremi benden ya da akrabalarımdan ele geçirmiş olabilirler” yazdığını görünce moralim bozuldu. Sonra “Bu kadar açıklamaya gerek yok, zaten beraat vereceğiz” demek istediklerini hüsnü zannederek beklemeye başladım.
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Deport edilmekten korktuğu için(bunu avukatı söyledi) gidip avukat tutmuş. Karar duruşması. Gelmenize gerek yok dedikleri duruşmada, yokluğumuzda karar vermişler. Yabancı uyruklu şahsa BERAAT, Allah’tan korkarım ben onun da mağdur olduğunu düşündüğüm için doğru karar, verilmiş.
Bu yüzden hemen avukat tuttum ve şu anda istinaf dilekçesi hazırlıyorlar. Eğer istinaf bu hukuksuzluğu onarsa, suçsuz yere 8 AY hapis yatacağım. Sicilimde 3 YIL 4 AY hapis cezası olacak. ADSL modem kullanıyorsanız, bir sonraki kişi siz olabilirsiniz.
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