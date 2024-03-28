Oturduğu Yerden 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Alan Yazılım Mühendisi Sesini Duyurmaya Çalışıyor

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğumu, iyi bir kazancım olduğunu 300-400 TL için böyle bir işe tevessül etmeyeceğimi açıkladım. Hatta, bu işi yapacak kadar alçak ve kurnaz olan kişinin satın alma işlemini kendi IP adresi üzerinden yapmayacağını söyledim.