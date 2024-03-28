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Oturduğu Yerden 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Alan Yazılım Mühendisi Sesini Duyurmaya Çalışıyor

Oturduğu Yerden 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Alan Yazılım Mühendisi Sesini Duyurmaya Çalışıyor

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.03.2024 - 23:06

Twitter'da Furkan Şenharputlu isimli vatandaş için 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Kendi anlattığına göre ise bu cezanın gerekçesi oldukça ilginç. Şenharputlu'nun iddiasına göre kendi ADSL modemi üzerinden internet dolandırıcılığı yapıldı ve suç üzerine kaldı. Kendisi sesini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor.

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2021 yılında internet dolandırıcılığı ile ilgili bir soruşturma dosyasında şüpheli olarak karakoldan ifadeye çağrıldım. Karakola gittim. 2020 yılında İzmir’de bir hanımefendinin Instagram hesabını çalmışlar.

2021 yılında internet dolandırıcılığı ile ilgili bir soruşturma dosyasında şüpheli olarak karakoldan ifadeye çağrıldım. Karakola gittim. 2020 yılında İzmir’de bir hanımefendinin Instagram hesabını çalmışlar.

Arkadaşlarına da “canım A101’den hediye çeki kazandın“ diyerek mesaj atmışlar. Hesabı çalınan kişinin arkadaşı, arkadaşımdan geliyor mesaj diye güvenip kredi kartı bilgilerini paylaşmış. O kredi kartıyla oyun sitesinden 300 ve 400 TL’lik alım yapmışlar.

Soruşturma aşamasında bankadan işlemin yapıldığı IP adresi istenmiş ve o IP adresi Türk Telekom’a sorulduğunda adıma kayıtlı ADSL modemin olduğu bildirilmiş. Bunu gördüğümdeki ruh halini anlatamam. İlk başlarda bunun nasıl olabileceğiyle ilgili aklıma bir şey gelmedi.

Soruşturma aşamasında bankadan işlemin yapıldığı IP adresi istenmiş ve o IP adresi Türk Telekom’a sorulduğunda adıma kayıtlı ADSL modemin olduğu bildirilmiş. Bunu gördüğümdeki ruh halini anlatamam. İlk başlarda bunun nasıl olabileceğiyle ilgili aklıma bir şey gelmedi.

Sonra düşündükçe sabit değil dinamik IP kullandığımı, bunun ev ağına bağlı cihazlardaki bir zararlı yazılımla uzaktan yapılabileceği gibi birkaç ihtimalden bahsettim. Oradaki memur da, böyle çok olay geliyor, bir sıkıntı olmaz diyerek içimi rahatlattı. Eve geldim.

Bundan 2 gün sonra bu sefer Siber Suçlarla Mücadele’den arandım. Yine aynı mevzu. Bu kez Instagram hesabı çalınan aynı hanımefendinin başka bir arkadaşı şikayetçi olmuş. Üzerimden kaynar sular dökülerek daha detaylı bir ifade verdim.

Bundan 2 gün sonra bu sefer Siber Suçlarla Mücadele’den arandım. Yine aynı mevzu. Bu kez Instagram hesabı çalınan aynı hanımefendinin başka bir arkadaşı şikayetçi olmuş. Üzerimden kaynar sular dökülerek daha detaylı bir ifade verdim.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğumu, iyi bir kazancım olduğunu 300-400 TL için böyle bir işe tevessül etmeyeceğimi açıkladım. Hatta, bu işi yapacak kadar alçak ve kurnaz olan kişinin satın alma işlemini kendi IP adresi üzerinden yapmayacağını söyledim.

Sonra, bu işin başıma daha büyük sıkıntılar açacağından korkarak Konya Adliyesi’ne gidip IP adresime yasadışı erişildiğiyle ilgili suç duyurusunda bulundum. Hiçbir şey olmadı. 2022 yılında iki soruşturmadan birinden takipsizlik kararı tebliğ edildi.

Sonra, bu işin başıma daha büyük sıkıntılar açacağından korkarak Konya Adliyesi’ne gidip IP adresime yasadışı erişildiğiyle ilgili suç duyurusunda bulundum. Hiçbir şey olmadı. 2022 yılında iki soruşturmadan birinden takipsizlik kararı tebliğ edildi.

Çok şükür diğerinden de takipsizlik gelir diyerek sakinleştim. Çünkü tamamen aynı olay. Üstelik bu olayda 4 alışverişten 2si bana ait ADSL modemden, diğer 2si yabancı uyruklu birinin GSM hattından yapılmış.

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Yani burada suçlunun kim olduğu iyice belirsiz olmasına ve üstünden uzun zaman geçmesine rağmen beklediğim o takipsizlik kararı gelmedi. Davaya dönüşmesinden korktuğum için sürekli UYAP’ı kontrol ediyordum.

Yani burada suçlunun kim olduğu iyice belirsiz olmasına ve üstünden uzun zaman geçmesine rağmen beklediğim o takipsizlik kararı gelmedi. Davaya dönüşmesinden korktuğum için sürekli UYAP’ı kontrol ediyordum.

Ve nihayet bir gün korktuğum oldu ve UYAP’ta nitelikli dolandırıcılıktan cezalandırılmam istemiyle dava açıldığını gördüm. Tamamen AYNI OLAY! Birisi TAKİPSİZLİK, diğeri 3 YIL 4 AY CEZA istiyor! 2x2=4, 2x2=-5 gibi.

Hatta, mahkeme önce iddianameyi iade etmiş savcı itiraz ederek kabul ettirmiş. Hukukçu bir arkadaşım vardı, onu aradım. O da durumumu güzelce açıklayan bir savunma dilekçesi yazıp mahkemeye sunduktan sonra beraat edeceğimi düşündüğünü söyledi.

Hatta, mahkeme önce iddianameyi iade etmiş savcı itiraz ederek kabul ettirmiş. Hukukçu bir arkadaşım vardı, onu aradım. O da durumumu güzelce açıklayan bir savunma dilekçesi yazıp mahkemeye sunduktan sonra beraat edeceğimi düşündüğünü söyledi.

Tamamen iyi niyetle, son kararı bana bırakarak avukat tutmama gerek olmadığını söyledi. Ben de avukat tutmadan detaylıca bir savunma dilekçesi hazırladım, diğer soruşturmadaki takipsizlik kararını, gelir durumumu gösteren belgeleri, SGK dökümlerimi yazılı şekilde sundum.

Yargıtay kararları olduğundan, birçok insanın benim gibi mağdur edildiğinden fakat takipsizlik ve beraat aldığından bahsettim. Duruşma günü geldi. Konya’dan SEGBİS’le İzmir’e bağlandım. Mahkemede yazılı savunmamı özetleyerek maddeler halinde açıkladım.

Yargıtay kararları olduğundan, birçok insanın benim gibi mağdur edildiğinden fakat takipsizlik ve beraat aldığından bahsettim. Duruşma günü geldi. Konya’dan SEGBİS’le İzmir’e bağlandım. Mahkemede yazılı savunmamı özetleyerek maddeler halinde açıkladım.

Etkin pişmanlıktan yararlanıp zararı, 700 TL, karşılamak isteyip istemediğim soruldu. İstemedim. Çünkü kabul etmem durumunda hakkımda olumsuz kanaat oluşacağını düşündüm.

Suç işlemediğimden emin olduğum ve beraat edeceğimi düşündüğüm için etkin pişmanlığı ve HAGB’yi kabul etmedim. ÇÜNKÜ, BEN SUÇSUZUM! Yabancı uyruklu şahıs duruşmaya gelmediği için hakkında yakalama kararı vererek, duruşmayı ertelediler.

Suç işlemediğimden emin olduğum ve beraat edeceğimi düşündüğüm için etkin pişmanlığı ve HAGB’yi kabul etmedim. ÇÜNKÜ, BEN SUÇSUZUM! Yabancı uyruklu şahıs duruşmaya gelmediği için hakkında yakalama kararı vererek, duruşmayı ertelediler.

Hakim bitirirken müştekiye ve bana “Tamam bir daha duruşmalara gelmenize gerek yok” dedi.

Birkaç gün sonra UYAP’ta duruşma zaptını eklediler.

Duruşmada o kadar açıklama yapmama rağmen kısa bir şekilde “şifremi benden ya da akrabalarımdan ele geçirmiş olabilirler” yazdığını görünce moralim bozuldu. Sonra “Bu kadar açıklamaya gerek yok, zaten beraat vereceğiz” demek istediklerini hüsnü zannederek beklemeye başladım.

Duruşmada o kadar açıklama yapmama rağmen kısa bir şekilde “şifremi benden ya da akrabalarımdan ele geçirmiş olabilirler” yazdığını görünce moralim bozuldu. Sonra “Bu kadar açıklamaya gerek yok, zaten beraat vereceğiz” demek istediklerini hüsnü zannederek beklemeye başladım.

Sonraki duruşma günü geldi, yabancı uyruklu şahıs yine gelmemiş ve yakalama kararını yineleyerek tekrar ertelediler.

Birkaç gün sonra yabancı uyruklu şahsı yakalamışlar, ifadesini almışlar. O da suçsuz olduğunu, beni ve müştekiyi tanımadığını söylemiş.

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Deport edilmekten korktuğu için(bunu avukatı söyledi) gidip avukat tutmuş. Karar duruşması. Gelmenize gerek yok dedikleri duruşmada, yokluğumuzda karar vermişler. Yabancı uyruklu şahsa BERAAT, Allah’tan korkarım ben onun da mağdur olduğunu düşündüğüm için doğru karar, verilmiş.

Deport edilmekten korktuğu için(bunu avukatı söyledi) gidip avukat tutmuş. Karar duruşması. Gelmenize gerek yok dedikleri duruşmada, yokluğumuzda karar vermişler. Yabancı uyruklu şahsa BERAAT, Allah’tan korkarım ben onun da mağdur olduğunu düşündüğüm için doğru karar, verilmiş.

Ama sanık Furkan, Bilgisayar Mühendisi olduğundan şifresini tanımadığı insanlarla paylaşmasının hayatın olağan akışına ters olduğundan, bu suçu kendisi işlemese bile işleyenlerle işbirliği içinde olabileceğinden dolayı 4 YIL HAPİS VE 70 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sabıkası olmadığı için 1/6 indirim yapılarak 3 YIL 4 AY HAPİS VE 58 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş.

3 YIL 4 AY’ın yatarı 8 AY. Yani 7 gün içerisinde istinafa gitmezsem karar kesinleşip 8 AY cezaevine gireceğim.

Bu yüzden hemen avukat tuttum ve şu anda istinaf dilekçesi hazırlıyorlar. Eğer istinaf bu hukuksuzluğu onarsa, suçsuz yere 8 AY hapis yatacağım. Sicilimde 3 YIL 4 AY hapis cezası olacak. ADSL modem kullanıyorsanız, bir sonraki kişi siz olabilirsiniz.

Bu yüzden hemen avukat tuttum ve şu anda istinaf dilekçesi hazırlıyorlar. Eğer istinaf bu hukuksuzluğu onarsa, suçsuz yere 8 AY hapis yatacağım. Sicilimde 3 YIL 4 AY hapis cezası olacak. ADSL modem kullanıyorsanız, bir sonraki kişi siz olabilirsiniz.

Evinizde, koltuğunuzda otururken işte böyle 3 YIL 4 AY hapis cezası alabilirsiniz!

ALLAH'A YEMİN OLSUN Kİ, BEN SUÇSUZUM! Lütfen sesimi duyurmama yardımcı olun.

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