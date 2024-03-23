Oscar'ın Kapısından Geçemediği Halde Sinema Dünyasında İz Bırakmayı Başarmış 25 Efsanevi Film
Oscar'ın Kapısından Geçemediği Halde Sinema Dünyasında İz Bırakmayı Başarmış 25 Efsanevi Film
Kaynak: https://collider.com/best-movies-no-o...
Sinema dünyasında itibarı yüksek olan Akademi Ödülleri, birçok olağanüstü filme tek bir Oscar adaylığı bile vermediği görülmektedir. Bu durum, film değerlendirmesinin öznel doğasını ve ödüllerin sinematik başarıyı tam olarak yansıtmada sınırlarını vurgular. İşte bu sebeple, muazzam kalitesine rağmen Oscarlar tarafından göz ardı edilen 25 Harika Film:
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25. The Babadook (2014)
24. Hereditary (2018)
23. Mikey and Nicky (1976)
22. Uncut Gems (2019)
21. Synecdoche, New York (2008)
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20. Zodiac (2007)
19. Mishima: A Life in Four Chapters (1985)
18. The Big Lebowski (1998)
17. Before Sunrise (1995)
16. In the Mood for Love (2000)
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15. La Haine (1995)
14. Koyaanisqatsi (1982)
13. The Thing (1982)
12. Kill Bill: Vol. 1 (2003) and Kill Bill: Vol. 2 (2004)
11. The Handmaiden (2016)
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10. Once Upon a Time in America (1984)
9. Heat (1995)
8. Scarface (1983)
7. High and Low (1963)
6. The Shining (1980)
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5. Come and See (1985)
4. Once Upon a Time in the West (1968)
3. Modern Times (1936)
2. Harakiri (1962)
1. The Good, the Bad and the Ugly (1966)
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