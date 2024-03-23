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Oscar'ın Kapısından Geçemediği Halde Sinema Dünyasında İz Bırakmayı Başarmış 25 Efsanevi Film

Oscar'ın Kapısından Geçemediği Halde Sinema Dünyasında İz Bırakmayı Başarmış 25 Efsanevi Film

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 18:01

Sinema dünyasında itibarı yüksek olan Akademi Ödülleri, birçok olağanüstü filme tek bir Oscar adaylığı bile vermediği görülmektedir. Bu durum, film değerlendirmesinin öznel doğasını ve ödüllerin sinematik başarıyı tam olarak yansıtmada sınırlarını vurgular. İşte bu sebeple, muazzam kalitesine rağmen Oscarlar tarafından göz ardı edilen 25 Harika Film:

Kaynak: https://collider.com/best-movies-no-o...
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25. The Babadook (2014)

25. The Babadook (2014)

IMDb: 6.8

 Özet: 2014 yılında 'The Babadook' beklenmedik bir başarı elde ederek korku türüne yeni bir bakış açısı getirdi. Film, bekar bir anne ve oğlunun trajik bir geçmişle başa çıkmaya çalışırken evlerindeki kötü niyetli bir güçle mücadele etmelerini konu alıyor. Essie Davis'in göze çarpan performansı ve ilgi çekici senaryosuyla filmin atmosferik kalitesi izleyicileri büyüledi. Ancak, filmin kayda değer nitelikleri Oscar seçmenleri tarafından görmezden gelindi.

Oyuncular: Essie Davis,Noah Wiseman,Daniel Henshall

Yönetmen: Jennifer Kent

24. Hereditary (2018)

24. Hereditary (2018)

IMDb: 7.3

Özet: 'Hereditary' 2010'ların en güçlü ve çığır açan korku filmlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ari Aster'in ilk uzun metrajlı filminde yönettiği film, doğaüstü güçlerin ortasında çözülmekte olan kederli bir ailenin hikayesini anlatıyor. Film, Aster'in bu türdeki ustalığını sergileyerek trajik ve dehşet verici anları eşit ölçüde sunuyor. 'The Babadook' gibi inkâr edilemez derecede ağır olsa da derin duygusal ve yoğun bir drama sunmak için salt korkunun ötesine geçiyor. Etkileyici hikâye anlatımına ve Toni Collette'in kariyerinin en iyi performansına rağmen, film Oscar seçmenleri tarafından göz ardı edildi ve pek çok kişinin kazanmasa bile en azından bir adaylığı hak ettiğine inanmasına neden oldu.

Oyuncular: Toni Collette,Milly Shapiro,Gabriel Byrne

Yönetmen: Ari Aster

23. Mikey and Nicky (1976)

23. Mikey and Nicky (1976)

IMDb: 7.4

Özet: Elaine May'in 'Mikey ve Nicky' filmi, yönetmenlik yeteneğini sürükleyici bir karakter çalışmasıyla sergilediği, kariyerinin öne çıkan filmlerinden biri. Hikâye, iki arkadaşın mafyanın da dahil olduğu gergin bir durumla karşı karşıya kalmalarını ve değişen ilişkilerinin karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Acımasız konusuna rağmen ustaca yazılıp yönetilen filmde Peter Falk ve John Cassavetes muhteşem performanslar sergiliyor. Gördüğü yoğun ilgiye rağmen 'Mikey ve Nicky' şaşırtıcı bir şekilde Oscar'a aday gösterilmeyerek Akademi'nin istisnai eserleri zaman zaman göz ardı ettiğinin altını çizdi. Yine de film dostluk, ihanet ve ahlaki belirsizlik üzerine ilgi çekici bir keşif olmaya devam ediyor.

Oyuncular: Rose Arrick,Carol Grace,William Hickey

Yönetmen: Elaine May

22. Uncut Gems (2019)

22. Uncut Gems (2019)

IMDb: 7.4

Özet: 'Uncut Gems' sinema için harika bir yılda gösterime girdi elbette, ama yine de Oscar seçmenlerinden en azından biraz sevgi görmeliymiş gibi hissettiriyor. Hızlı tempolu ve son derece sürükleyici bir suç/gerilim/dram filmi olan film, nasıl vazgeçeceğini bilmeyen, sürekli olarak asla ulaşamayacağı bir yüksekliğin peşinde koşan ve bu süreçte iş arkadaşlarını, aile üyelerini ve asla kötü tarafına geçmek istemeyeceğiniz türden karanlık insanları yabancılaştıran bir baş karakteri takip ediyor.

Oyuncular: Adam Sandler,Julia Fox,Idina Menzel

Yönetmen: Josh Safdie, Benny Safdie

21. Synecdoche, New York (2008)

21. Synecdoche, New York (2008)

IMDb: 7.5

Özet: 'Synecdoche, New York', varoluşsal krizi onu New York'ta ayrıntılı bir tiyatro prodüksiyonu yaratmaya iten bir tiyatro yönetmeni olan Caden Cotard'ın hayatını takip ediyor. MacArthur Fellowship bursunu kullanan Caden, gerçeklik ve kurgu arasındaki çizgileri bulanıklaştıran iddialı bir projeye girişir. Çalışmaları onu giderek daha fazla tüketirken, karısı Adele ve metresi Hazel da dahil olmak üzere çeşitli kadınlarla olan ilişkileri sanatsal çabalarıyla iç içe geçer. Film, kimlik, yaratıcılık, aşk ve zamanın geçişi temalarını gerçeküstü ve karmaşık bir anlatımla irdeliyor. 'Synecdoche, New York', düşündürücü hikâye anlatımı ve güçlü performanslarıyla eleştirmenlerin beğenisini kazanmış olsa bile alışılmadık üslubu nedeniyle genel izleyici ve Akademi seçmenleri için fazla zorlayıcı olduğu gerekçesiyle Oscar'a aday gösterilmedi. Yine de film, cesur vizyonu ve insanlık durumunun derinlemesine keşfi nedeniyle kutlanmaya devam ediyor.

Oyuncular: Philip Seymour Hoffman,Samantha Morton,Michelle Williams

Yönetmen: Charlie Kaufman

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20. Zodiac (2007)

20. Zodiac (2007)

IMDb: 7.7

Özet: 'Zodiac', David Fincher tarafından yönetilen ve 1960'ların sonu ile 1970'lerin başında Zodyak Katili'nin aranmasını konu alan bir filmdir. Davaya derinlemesine dahil olan üç adamı takip eden film, polisiye ve psikolojik gerilim unsurlarını harmanlıyor. Olağanüstü oyunculuklara ve keskin bir senaryoya sahip olmasına rağmen film, Fincher'ın 'Se7en' ve 'Fight Club' gibi diğer çalışmalarının aksine Oscar ödülüne layık görülmedi. Ancak 'Zodiac' o zamandan bu yana Fincher'ın filmografisinde değeri bilinmemiş bir cevher olarak kabul görmeye başladı.

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr, Mark Ruffalo

Yönetmen: David Fincher

19. Mishima: A Life in Four Chapters (1985)

19. Mishima: A Life in Four Chapters (1985)

IMDb: 7.9

Özet: 1985 yılında Paul Schrader'in Mishima: 'A Life in Four Chapters', Yukio Mishima'nın hayatını cesur ve sanatsal bir şekilde betimleyerek biyografik film türünü yeniden tanımladı. Gerçekliği izlenimci görsellerle harmanlayan film, Mişima'nın karmaşık karakterinin ve eylemlerinin özünü yakalıyor. Yenilikçi yaklaşımına rağmen Mişima, özellikle sinematografi ve müzik alanındaki başarıları göz ardı edilerek hiçbir Oscar adaylığı elde edemedi.

Oyuncular: Ken Ogata, Masayuki Shionoya, Hiroshi Mikami

Yönetmen: Paul Schrader

18. The Big Lebowski (1998)

18. The Big Lebowski (1998)

IMDb: 8.1

 Özet: 'The Big Lebowski', Coen Kardeşler'in Jeff 'The Dude' Lebowski'nin talihsiz maceralarını konu alan komedi başyapıtıdır. Kendisiyle aynı adı taşıyan bir milyonerle karıştırılan The Dude, bir adam kaçırma planının içine düşer ve bu onu gerçeküstü bir suç ve aldatma dünyasına sürükler. Bowling arkadaşları Walter ve Donny'nin yardımıyla The Dude, eksantrik karakterler ve absürt durumlarla dolu kaotik bir yolculuğa çıkar. Karmaşık konusuna ve suç filmlerinin parodisine rağmen, film çarpıcı sinematografisi, komik diyalogları ve özellikle Walter rolündeki John Goodman'ın göze çarpan performanslarıyla övünür. Oscar ödülünü kaçırmış olsa da 'Büyük Lebowski' sıra dışı mizahı ve unutulmaz karakterleriyle sevilen bir kült klasik olmaya devam ediyor.

Oyuncular: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore

Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen

17. Before Sunrise (1995)

17. Before Sunrise (1995)

IMDb: 8.1

Özet: 'Before Sunrise' Richard Linklater'ın yönettiği dokunaklı bir romantik drama ve bir üçlemenin başlangıcı. Film, Viyana'da birlikte dönüştürücü bir gece geçiren iki genç yabancının, Jesse ve Celine'in tesadüfi karşılaşmaları etrafında dönüyor. Şehri keşfedip derin sohbetlere dalan ikili, birlikte geçirecekleri zamanın sınırlı olduğunu bilmelerine rağmen derin bir bağ kurar ve birbirlerine âşık olurlar. Yeniden bir araya gelme vaatleri, ilişkilerinin sonraki filmlerde daha fazla keşfedilmesine zemin hazırlar. Ne yazık ki olağanüstü senaryosu ve performanslarına rağmen, 'Before Sunrise' devam filmleriyle aynı ödülleri alamamıştır, ancak özgünlüğü ve duygusal derinliğiyle romantizm türünde öne çıkan bir film olmaya devam etmektedir.

Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert

Yönetmen: Richard Linklater

16. In the Mood for Love (2000)

16. In the Mood for Love (2000)

IMDb: 8.1

Özet:'In the Mood for Love', Wong Kar-wai'nin yönettiği, 1960'ların Hong Kong'unda geçen 2000 yapımı bir romantik dram filmidir. Hikâye, eşlerinin bir ilişkisi olduğundan şüphelenen ve kendi yalnızlık ve özlem duygularıyla boğuşurken derin bir duygusal bağ geliştiren iki komşuyu, Bay Chow ve Bayan Chan'i takip ediyor. Yemyeşil görselleri, çağrışım yapan sinematografisi ve karşılıksız aşkın dokunaklı tasviriyle tanınan film, arzu, kısıtlama ve zamanın geçişi temalarını irdeliyor. Yaygın eleştirel beğeni ve sayısız ödüle rağmen, 'In the Mood for Love' Oscar'a aday gösterilmedi, ancak sinema üzerindeki etkisi önemini koruyor ve zamansız bir klasik olarak statüsünü sağlamlaştırıyor.

Oyuncular: Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung, Siu Ping-Lam

Yönetmen: Kar-Wai Wong

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15. La Haine (1995)

15. La Haine (1995)

IMDb: 8.1

Özet: 'La Haine,' 1990'ların önemli filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Film, yakın zamanda bir dizi şiddet olayıyla sarsılan bir mahallede yaşayan üç genç adamın hikayesini anlatıyor. Gençler, yakın bir arkadaşlarının polisle girdiği çatışmadan kurtulup kurtulmadığını öğrenmeyi beklemektedir. Film, gençlerin isyanını ve toplumsal öfkeyi etkileyici bir şekilde tasvir ediyor. Bu nedenle 1995 yılında Oscar seçmenlerinin dikkatinden kaçmış olsa da polis şiddeti tartışmalarının arttığı son yıllarda daha fazla ilgi görmeye başlamıştır.

Oyuncular: Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui

Yönetmen: Mathieu Kassovitz

14. Koyaanisqatsi (1982)

14. Koyaanisqatsi (1982)

IMDb: 8.2

Özet: 'Koyaanisqatsi', yönetmenliğini Godfrey Reggio'nun yaptığı, 1982 yılında gösterime giren çığır açıcı bir belgesel filmdir. Hopi dilinden türetilen filmin adı 'dengesi bozulmuş yaşam' anlamına geliyor ve filmin ana teması olan insanlığın çevre üzerindeki etkisini yansıtıyor. Görüntü yönetmeni Ron Fricke tarafından çekilen büyüleyici görseller ve Philip Glass'ın akıllardan çıkmayan müziğiyle film, sanayileşme ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını sergileyerek modern yaşamın anlatıdan uzak bir keşfini sunuyor. Geleneksel anlatımdan kaçınan 'Koyaanisqatsi', izleyicileri görüntülerini yorumlamaya ve insanlık ile doğa arasındaki kırılgan ilişki üzerine düşünmeye davet ediyor. En İyi Belgesel dalında Oscar'a aday gösterilmemesine rağmen film, yenilikçi hikâye anlatımı ve tematik derinliğiyle hem sinemacıları hem de izleyicileri etkileyen güçlü ve düşündürücü bir sinema deneyimi olmaya devam ediyor.

Oyuncular: Edward Asner, Pat Benatar, Jerry Brown

Yönetmen: Godfrey Reggio

13. The Thing (1982)

13. The Thing (1982)

IMDb: 8.2

 Özet: İronik bir şekilde, Oscar seçmenleri korku filmlerini (genel olarak konuşursak) tanımaktan korkuyor gibi görünüyor, bu nedenle bu durum ''The Thing'in gösterime girdiğinde pek çok insanda gerçekten yankı uyandırmadığı gerçeğiyle birleştiğinde, asla Oscar'ın ağır toplarından biri olmayacağını garantiledi. Bu 1982 yapımı film, yoğun paranoya ve ölümcül, şekil değiştiren bir uzaylı yaşam formu hakkında mükemmel ve gerçekten gerilim dolu bir bilimkurgu/korku filmi olmasına rağmen, hem 'The Thing 'den önce hem de sonra aynı derecede büyük korku filmleri ana kategorilerde tanınmayı başaramadı.

Oyuncular: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David

Yönetmen: John Carpenter

12. Kill Bill: Vol. 1 (2003) and Kill Bill: Vol. 2 (2004)

12. Kill Bill: Vol. 1 (2003) and Kill Bill: Vol. 2 (2004)

IMDb: 8.2/8.0

Özet: Farklı tarzıyla tanınan üretken bir sinemacı olan Quentin Tarantino, kariyeri boyunca çok sayıda Oscar adaylığı elde etmiş olsa da henüz En İyi Yönetmen ödülünü kazanamadı ya da filmlerinden birinin En İyi Film ödülünü aldığını göremedi. Buna rağmen, filmleri genellikle geniş çapta tanınıyor ve 'Kill Bill' gibi kayda değer engellemeleri öne çıkarıyor. İki cilde bölünen filmlerin hiçbiri Oscar adaylığı elde edemedi. 'Kill Bill' destanı, Uma Thurman'ın canlandırdığı Gelin'in Ölümcül Engerek Suikast Timi'ndeki eski ortaklarından intikam alma arayışını anlatıyor. Stilize şiddet, karmaşık olay örgüsü ve unutulmaz performanslarla dolu olan 'Kill Bill', Oscar'a aday gösterilmemesine rağmen kült statüsüne erişti.

Oyuncular: Uma Thurman, David Carradine

Yönetmen: Quentin Tarantino

11. The Handmaiden (2016)

11. The Handmaiden (2016)

IMDb: 8.3

Özet: 'Park Chan-wook'un yönettiği 'The Handmaiden,' 1930'lu yıllarda Kore'de geçen görsel açıdan çarpıcı ve anlatısal olarak karmaşık bir gerilim filmidir. Sarah Waters'ın 'Fingersmith' romanından uyarlanan film, genç bir Koreli hizmetçi olan Sook-hee'nin, zengin bir Japon varisi olan Lady Hideko'yu dolandırma planına karışmasını takip eder. Büyüleyici sinematografisi, titiz prodüksiyon tasarımı ve etkileyici performanslarıyla film, aldatma, arzu ve ihanet gibi temaları keşfeder. Eleştirel beğeni ve uluslararası başarısına rağmen, 'The Handmaiden' Oscarlar'dan sınırlı tanıma aldı, bu da Akademi'nin yabancı dil filmlerini göz ardı etme eğilimini vurguluyor. Bununla birlikte, film sanatsal değeri ve hikâye anlatım ustalığıyla dünya sinemasının modern bir klasiği olarak anılmaya devam ediyor.'

Oyuncular: Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Cho Jin-woong

Yönetmen: Chan-wook Park

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10. Once Upon a Time in America (1984)

10. Once Upon a Time in America (1984)

IMDb: 8.3

Özet: Sergio Leone'nin son filmi 'Bir Zamanlar Amerika'da', Spaghetti Western köklerinden ayrılıp suç destanları dünyasına giriş yapıyor. Robert De Niro'nun başrolünü üstlendiği film, içki yasağı döneminde içki kaçakçılığı yapan bir grup arkadaşın açgözlülük ve hırs yüzünden birbirleriyle olan bağlarının kopuşunu anlatıyor. İddialı hikâye anlatımına ve eleştirmenlerden aldığı övgülere rağmen film, muhtemelen ABD'deki ilk gösteriminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Oscar'dan ödül alamadı. Bu kabul görmeme durumu, Leone'nin son sinemasal çabası olması ve ardında gerçekleşmemiş bir potansiyel mirası bırakması nedeniyle özellikle dokunaklıdır.

Oyuncular: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern

Yönetmen: Sergio Leone

9. Heat (1995)

9. Heat (1995)

IMDb: 8.3

Özet: Oscar'ı tam anlamıyla kaçıran filmler arasında Heat'ten daha şaşırtıcı ya da kafa karıştırıcı olanı yok. Michael Mann'ın bir film yapımcısı olarak tartışmasız en büyük başarısı olan bu film, hızlı tempolu, kaygan, harika görünen ve unutulmaz epik bir hikâye anlatıyor. Ayrıca Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight ve Natalie Portman gibi oyunculuk efsanelerinin de aralarında bulunduğu, 1990'ların belki de en iyi oyuncu kadrolarından birine sahip.

Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer

Yönetmen: Michael Mann

8. Scarface (1983)

8. Scarface (1983)

IMDb: 8.3

Özet: Brian De Palma'nın yönettiği ve Al Pacino'nun başrolünde oynadığı 'Scarface' 1980'lerin ikonik suç filmlerinden biridir. Miami'de bir gangster olarak güçlenen ancak aşırı yaşam tarzı nedeniyle düşüşe geçen bir mültecinin hikayesini anlatır. Abartılı tasvirine ve potansiyel türev anlatısına bir yana, filmin usta işi yönetimi, Giorgio Moroder'in ikonik müziği ve Pacino'nun muhteşem performansı bu yapımı efsanevi kılıyor. Her ne kadar Oscar ödülüne layık görülmese de 'Yaralı Yüz' 1980'ler sinemasının en önemli örneklerinden biri olmaya devam ediyor.

Oyuncular: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer

Yönetmen: Brian De Palma

7. High and Low (1963)

7. High and Low (1963)

IMDb: 8.4

Özet: 'High and Low', Akira Kurosawa'nın yönettiği, yanlış giden bir kaçırma olayını takip eden karmaşık anlatımıyla bilinen 1963 yapımı bir suç gerilim filmidir. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışma süresine rağmen, filmin temposu, kurgusu ve yönetmenliği izleyicileri film boyunca meşgul ediyor. Başta Toshiro Mifune olmak üzere olağanüstü performanslar sergileyen film, Oscar'a aday gösterilmeyerek Kurosawa'nın usta sinemacılığının tanınması için kaçırılmış bir fırsatın altını çizmektedir.

Oyuncular: Toshirô Mifune, Yutaka Sada, Tatsuya Nakadai

Yönetmen: Akira Kurosawa

6. The Shining (1980)

6. The Shining (1980)

IMDb: 8.4

Özet: 'The Shining', Stephen King'in romanından uyarlanan ve Stanley Kubrick tarafından yönetilen 1980 yapımı bir korku filmidir. Hikâye, eşi Wendy ve oğlu Danny ile birlikte izole Overlook Oteli'nin kış bekçiliğini üstlenen, zor durumdaki yazar Jack Torrance'ı anlatıyor. Aile otele yerleştikçe, oteldeki doğaüstü güçler akıl sağlığını etkilemeye başlar ve korkunç sonuçlara yol açar. Korku türündeki ikonik statüsüne rağmen, film Akademi'nin korku filmlerini kabul etme konusundaki tarihsel isteksizliğini vurgulayarak herhangi bir Akademi Ödülü adaylığı almadı.

Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Yönetmen: Stanley Kubrick

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5. Come and See (1985)

5. Come and See (1985)

IMDb: 8.4

Özet: Görünüşe göre, Akademi Ödülleri'nden kimse 'Come and See' filmini izlemeye gelmemiş; son derece etkili ve duygusal açıdan yıkıcı bir savaş karşıtı film. Dünya Savaşı sırasında bir tüfek bulan ve bir grup direnişçiye katılmaya karar veren idealist bir gencin savaşta yaşadığı deneyimin onu psikolojik olarak sonsuza dek değiştirmesini anlatan bu film, bugüne kadar yapılmış en iyi savaş filmlerinden biri.'Come and See', savaşın dehşetini anlaşılması gerçekten zor bir şekilde yansıtıyor ve tüm zamanların en korkunç korku dışı filmlerinden biri olduğunu söylemek abartı olmaz. Elbette, Akademi Ödülleri seçmenleri için fazla aşırı ve sıra dışı olabilir, ancak bugün bir klasik olarak kabul ediliyor ve tüm zamanların en güçlü filmleri arasında yer alıyor, bu yüzden en azından bugünün standartlarına göre biraz küçümsenmiş ve göz ardı edilmiş hissediyor.

Oyuncular: Aleksey Kravchenko, Olga Mironova, Liubomiras Laucevicius

Yönetmen: Elem Klimov

4. Once Upon a Time in the West (1968)

4. Once Upon a Time in the West (1968)

IMDb: 8.5

Özet: 'Once Upon a Time in the West', 1968 yılında Sergio Leone tarafından yönetilen bir Spaghetti Western filmidir. Film, Amerikan Eski Batısı'nda bir armonika çalan gizemli bir yabancıyı, ünlü bir haydut olan Cheyenne'i ve bir dul olan Jill McBain'i konu alır. Karakterler, topraklar ve bir demiryolu inşaatı üzerinde bir çatışmaya karışırlar. Frank rolünde Henry Fonda, demiryolu genişlemesine karşı çıkan herkesi ortadan kaldırmak için kiralanmış soğuk kanlı bir kötü adamı canlandırıyor. Film, geniş kapsamlı sinematografisi, Ennio Morricone'nin ikonik müziği ve yoğun karşılaşmalarıyla tanınır. İntikam, adalet ve medeniyet ile vahşi doğa arasındaki çatışma gibi temaları işler ve Batı filmlerinin en büyükleri arasında yerini sağlamlaştırır. Önemli bir beğeni toplamasına rağmen, film Oscar kazanamadı, ancak birkaç dalda aday gösterildi.

Oyuncular: Henry Fonda,Charles Bronson,Claudia Cardinale

Yönetmen: Sergio Leone

3. Modern Times (1936)

3. Modern Times (1936)

IMDb: 8.5

Özet: Charlie Chaplin'in 1936 yılında yönettiği klasik komedi filmi 'Modern Zamanlar', etkileyici sosyal eleştirileri ve Chaplin'in Serseri rolündeki ikonik performansıyla izleyicileri büyüledi. Büyük Buhran dönemindeki sanayileşme ve ekonomik mücadeleler üzerine zekice gözlemleri ve esprileriyle beğeni toplayan film, muhtemelen ödüllerin rekabetçi ortamı ve komedi filmlerine karşı tarihsel önyargılar nedeniyle Oscar kazanamadı. Bununla birlikte, 'Modern Zamanlar', kalıcı geçerliliği ve Chaplin'in mizahı derin sosyal eleştiriyle harmanlamadaki eşsiz dehası nedeniyle el üstünde tutulan zamansız bir başyapıt olmaya devam ediyor.

Oyuncular: Charles Chaplin,Paulette Goddard,Henry Bergman

Yönetmen: Charlie Chaplin

2. Harakiri (1962)

2. Harakiri (1962)

IMDb: 8.6

Özet: Harakiri, samuray film türünde belirleyici bir başyapıt olarak kabul edilir ve yıllar geçtikçe zarif bir şekilde yaşlanmaya devam eder. Derinlikli ve dokunaklı bir hikâyeyi ustaca anlatır; trajik bir geçmişi olan bir adamın seppuku yapma isteğini konu alır, ancak öncesinde yozlaşmış bir samuray klanının üyelerine neyin onu böyle bir eyleme ittiğini anlatır. Sayısız geriye dönüş kullanılarak ustaca anlatılan bu hikâye, parlak performanslarla desteklenir ve ara sıra yaşanan yoğun aksiyon sahneleriyle zenginleşir. Son yıllarda Akademi Ödülleri, yabancı dildeki filmleri daha iyi tanımaya başlamış olsa da 1960'ların başlarında uluslararası sinemaya bu kadar ilgi göstermemiştir.

Oyuncular: Tatsuya Nakadai,Akira Ishihama,Shima Iwashita

Yönetmen: Masaki Kobayashi

1. The Good, the Bad and the Ugly (1966)

1. The Good, the Bad and the Ugly (1966)

IMDb: 8.8

Özet: Bugünlerde biri bize 1960'ların en iyi filmlerinden bazılarını saysa, muhtemelen İyi, Kötü ve Çirkin'i duyardık. Sergio Leone tarafından yönetilen bu efsanevi Spagetti Western, üç adamın çöldeki bir hazineyi ele geçirmek için verdikleri mücadeleyi konu alır. Ancak 60'lı ve 70'li yılların Spagetti Western filmleri Akademi tarafından pek hoş karşılanmamış ve film de bu nedenle Akademi'den pek ilgi görmemiştir. Günümüzde ise film efsanevi statüsüyle büyük beğeni topluyor

Oyuncular: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef

Yönetmen: Sergio Leone

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