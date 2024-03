Oscar'ın Kapısından Geçemediği Halde Sinema Dünyasında İz Bırakmayı Başarmış 25 Efsanevi Film

IMDb: 8.1

Özet:'In the Mood for Love', Wong Kar-wai'nin yönettiği, 1960'ların Hong Kong'unda geçen 2000 yapımı bir romantik dram filmidir. Hikâye, eşlerinin bir ilişkisi olduğundan şüphelenen ve kendi yalnızlık ve özlem duygularıyla boğuşurken derin bir duygusal bağ geliştiren iki komşuyu, Bay Chow ve Bayan Chan'i takip ediyor. Yemyeşil görselleri, çağrışım yapan sinematografisi ve karşılıksız aşkın dokunaklı tasviriyle tanınan film, arzu, kısıtlama ve zamanın geçişi temalarını irdeliyor. Yaygın eleştirel beğeni ve sayısız ödüle rağmen, 'In the Mood for Love' Oscar'a aday gösterilmedi, ancak sinema üzerindeki etkisi önemini koruyor ve zamansız bir klasik olarak statüsünü sağlamlaştırıyor.

Oyuncular: Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung, Siu Ping-Lam

Yönetmen: Kar-Wai Wong