Oscar'ın Kapısından Geçemediği Halde Sinema Dünyasında İz Bırakmayı Başarmış 25 Efsanevi Film

IMDb: 8.4

Özet: Görünüşe göre, Akademi Ödülleri'nden kimse 'Come and See' filmini izlemeye gelmemiş; son derece etkili ve duygusal açıdan yıkıcı bir savaş karşıtı film. Dünya Savaşı sırasında bir tüfek bulan ve bir grup direnişçiye katılmaya karar veren idealist bir gencin savaşta yaşadığı deneyimin onu psikolojik olarak sonsuza dek değiştirmesini anlatan bu film, bugüne kadar yapılmış en iyi savaş filmlerinden biri.'Come and See', savaşın dehşetini anlaşılması gerçekten zor bir şekilde yansıtıyor ve tüm zamanların en korkunç korku dışı filmlerinden biri olduğunu söylemek abartı olmaz. Elbette, Akademi Ödülleri seçmenleri için fazla aşırı ve sıra dışı olabilir, ancak bugün bir klasik olarak kabul ediliyor ve tüm zamanların en güçlü filmleri arasında yer alıyor, bu yüzden en azından bugünün standartlarına göre biraz küçümsenmiş ve göz ardı edilmiş hissediyor.

Oyuncular: Aleksey Kravchenko, Olga Mironova, Liubomiras Laucevicius

Yönetmen: Elem Klimov