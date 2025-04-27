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Demet Özdemir'in Sözleşmesindeki Özel Maddeden Kore Uyarlaması Yeni Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Demet Özdemir'in Sözleşmesindeki Özel Maddeden Kore Uyarlaması Yeni Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.04.2025 - 01:15

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

27 Nisan Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Karga, Deha'ya geri döndü.

1. Karga, Deha'ya geri döndü.

Tamirhanede çıkan yangında öldüğü söylenen Karga karakteri şubat ayında diziden çıkmıştı. Deha'yla iş birliği yapan Karga, son bölümde diziye geri döndü.

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2. Sezonun ilk yaz dizisi Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den.

2. Sezonun ilk yaz dizisi Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den.

ATV ekranlarında yayınlanacak Aile Saadeti dizisini yapan ikili şimdiden konuşulmaya başladı. Birsen Altuntaş'a göre dizinin 3 oyuncusu belli oldu.

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3. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

3. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sokak röportajlarını inceleme altına aldıklarını açıklayan Ebubekir Şahin, Sokak Kedisi mahlaslı Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Şahin, açıklamayı X hesabından yaptı.

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4. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Halikarnas Balıkçısı'nın sözünü söylediği sahne gündem oldu.

4. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Halikarnas Balıkçısı'nın sözünü söylediği sahne gündem oldu.

Cevat ve Fahrünnisa'nın sohbet ettiği sahnede Halikarnas Balıkçısı'na ait bir söz kullanıldı. Sahne gündem oldu.

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5. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in yaşı ifşalandı.

5. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in yaşı ifşalandı.

Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Fatih'in yaşı bir sahnede göründü. Dikkatli bir izleyici o sahneyi kaçırmadı.

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6. Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da rol almak için sözleşmeye eklettiği madde ortaya çıktı.

6. Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da rol almak için sözleşmeye eklettiği madde ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun dizide rol almak için bir şartının olduğu öğrenildi. Özdemir'in bu maddeye özen gösterdiği de söylenenler arasında.

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7. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün favori gelin adayı Aybüke sözlendi.

7. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün favori gelin adayı Aybüke sözlendi.

Aybüke Çangal, Instagram hesabı üzerinden haberi duyurdu. Fenomen yarışmacının herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı.

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8. Kanal D'de Afet Bambaşka Biri dizisi başlıyor.

8. Kanal D'de Afet Bambaşka Biri dizisi başlıyor.

Uyarlama dizilere bir yenisi daha ekleniyor. Kanal D'de yayınlanacak Afet Bambaşka Biri dizisi “Birth Of A Beauty”den uyarlanacak.

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9. Melike Şahin, O Ses Türkiye'ye bir kez daha damga vurdu.

9. Melike Şahin, O Ses Türkiye'ye bir kez daha damga vurdu.

Sesiyle büyüleyen Melike Şahin bir kez daha çıplak sesle şarkı söyledi. Deli Kan'ın nakaratını söyleyen ünlü şarkıcıya övgü yağdı.

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10. Uzak Şehir bağımlılığı tüm ülkeye yayılmış durumda.

10. Uzak Şehir bağımlılığı tüm ülkeye yayılmış durumda.

7'den 70'e izleyici kitlesine hitap eden ve neredeyse her hafta yeni bir reyting rekoru kıran Uzak Şehir bu kez voleybol maçında göründü. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile VakıfBank maçında diziyi izleyen kameraman dikkatlerden kaçmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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