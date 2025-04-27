Demet Özdemir'in Sözleşmesindeki Özel Maddeden Kore Uyarlaması Yeni Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Nisan Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Karga, Deha'ya geri döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sezonun ilk yaz dizisi Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'den.
3. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
4. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Halikarnas Balıkçısı'nın sözünü söylediği sahne gündem oldu.
5. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in yaşı ifşalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da rol almak için sözleşmeye eklettiği madde ortaya çıktı.
7. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün favori gelin adayı Aybüke sözlendi.
8. Kanal D'de Afet Bambaşka Biri dizisi başlıyor.
9. Melike Şahin, O Ses Türkiye'ye bir kez daha damga vurdu.
10. Uzak Şehir bağımlılığı tüm ülkeye yayılmış durumda.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın