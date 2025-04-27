İç Rahatlatan Deprem Hesabından Aşırı Dürüst Ev Sahibine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bir haftanın daha sonuna geldik ve her zamanki gibi, haftayı günün en popüler tweetleriyle tamamlıyoruz. X'in mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de enerjileriyle X gündemini belirledi. Bakalım bugün kimlerin yazıları bizi güldürdü, kimlerin tweetleri geniş kitlelere ulaştı ve viral oldu.

Keyifli okumalar 💃