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İç Rahatlatan Deprem Hesabından Aşırı Dürüst Ev Sahibine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İç Rahatlatan Deprem Hesabından Aşırı Dürüst Ev Sahibine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.04.2025 - 17:47

Bir haftanın daha sonuna geldik ve her zamanki gibi, haftayı günün en popüler tweetleriyle tamamlıyoruz. X'in mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de enerjileriyle X gündemini belirledi. Bakalım bugün kimlerin yazıları bizi güldürdü, kimlerin tweetleri geniş kitlelere ulaştı ve viral oldu.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Herkesin gereksiz bilgilerle dolu olduğu en az 1 konu olmalı.

Herkesin gereksiz bilgilerle dolu olduğu en az 1 konu olmalı.
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Bir de senelerce görüşmesen bile bir gün önce görüşmüşsün gibi hiç eksilmeyen samimiyet var.

Bir de senelerce görüşmesen bile bir gün önce görüşmüşsün gibi hiç eksilmeyen samimiyet var.
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Durunca yaşanan mahcubiyettense şu hale gelmek daha mantıklı zaten.

Durunca yaşanan mahcubiyettense şu hale gelmek daha mantıklı zaten.
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"Kamera var mı?" diye sorsan da söylermiş.

"Kamera var mı?" diye sorsan da söylermiş.
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İç rahatlatmak denince bir sen bir Şener Üşümezsoy.

İç rahatlatmak denince bir sen bir Şener Üşümezsoy.
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👇

👇
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Harika tasvir kesinlikle 👌

Harika tasvir kesinlikle 👌
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Çok mantıklı.

Çok mantıklı.
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Zamanında bu cevabı almadığından yapıyordu zaten 👏

Zamanında bu cevabı almadığından yapıyordu zaten 👏
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Yoralım yine çenemizi.

Yoralım yine çenemizi.
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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