İç Rahatlatan Deprem Hesabından Aşırı Dürüst Ev Sahibine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bir haftanın daha sonuna geldik ve her zamanki gibi, haftayı günün en popüler tweetleriyle tamamlıyoruz. X'in mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de enerjileriyle X gündemini belirledi. Bakalım bugün kimlerin yazıları bizi güldürdü, kimlerin tweetleri geniş kitlelere ulaştı ve viral oldu.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🚀
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Herkesin gereksiz bilgilerle dolu olduğu en az 1 konu olmalı.
Bir de senelerce görüşmesen bile bir gün önce görüşmüşsün gibi hiç eksilmeyen samimiyet var.
Durunca yaşanan mahcubiyettense şu hale gelmek daha mantıklı zaten.
"Kamera var mı?" diye sorsan da söylermiş.
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İç rahatlatmak denince bir sen bir Şener Üşümezsoy.
👇
Harika tasvir kesinlikle 👌
Çok mantıklı.
Zamanında bu cevabı almadığından yapıyordu zaten 👏
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Yoralım yine çenemizi.
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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