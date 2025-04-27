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Müjdemizi İsteriz: Çukur Dizisinin Filmi Bu Yaz Çekilecek

Müjdemizi İsteriz: Çukur Dizisinin Filmi Bu Yaz Çekilecek

Çukur
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.04.2025 - 01:27

Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Çukur'un final yapması herkesi üzmüştü. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynadığı Çukur'un filme aktarılması söz konusu olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre beklenen gelişme yaşandı. Dizinin filmi bu yaz çekilecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un film olacağı konuşuluyordu.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un film olacağı konuşuluyordu.

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynadığı dizi tam dört sezon sürmüştü. 131 bölüm sürmesine rağmen finaliyle herkesi üzen dizinin film olacağı konuşulmuştu.

Birsen Altuntaş, Çukur filminin bu yaz çekileceğini iddia etti.

Birsen Altuntaş, Çukur filminin bu yaz çekileceğini iddia etti.

2021 yılında final yapan dizinin film versiyonuyla izleyici karşısına çıkacağı iddiaları rafa kaldırılmıştı. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yapımcısı Ay Yapım'ın Prime Video ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Hangi oyuncuların rol alacağına dair merak devam ederken, filmin çekimlerinin bu yaz yapılacağı söylentileri kulislerde yayıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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