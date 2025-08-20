Ortama Romantizm Katmaya Hazırlanın: April Stevens
Biraz romantizme ihtiyacı olanlar buraya! April Stevens'ın o romantik dünyasına adım atmak istiyorsanız çok doğru bir yerdesiniz. Müziğin sesini açın, partnerinizi çağırın ve hemen dinlemeye başlayın. Çünkü melodiler sizi kendine çekecek ve içinizdeki aşk ile tutkuyu ortaya çıkartacak!
1. Teach Me Tiger
2. Gimme A Little Kiss, Will Ya Huh?
3. Deep Purple
4. Whispering
5. All Strung Out
6. Alone
7. Do It Again
8. Wake Up And Love Me
9. Born Again
10. Gotta Leave You Baby
11. Hot Tamale
12. Talk To Me
