Ortama Romantizm Katmaya Hazırlanın: April Stevens

Begüm
20.08.2025 - 23:55
20.08.2025 - 23:55

Biraz romantizme ihtiyacı olanlar buraya! April Stevens'ın o romantik dünyasına adım atmak istiyorsanız çok doğru bir yerdesiniz. Müziğin sesini açın, partnerinizi çağırın ve hemen dinlemeye başlayın. Çünkü melodiler sizi kendine çekecek ve içinizdeki aşk ile tutkuyu ortaya çıkartacak!

1. Teach Me Tiger

2. Gimme A Little Kiss, Will Ya Huh?

3. Deep Purple

4. Whispering

5. All Strung Out

6. Alone

7. Do It Again

8. Wake Up And Love Me

9. Born Again

10. Gotta Leave You Baby

11. Hot Tamale

12. Talk To Me

