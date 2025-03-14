Orta Çağ’da Yaşamış Olsaydın Hangi Sosyal Sınıfa Ait Olurdun?
Orta Çağ’da Yaşamış Olsaydın Hangi Sosyal Sınıfa Ait Olurdun?
Eğer zaman tünelinden geçip Orta Çağ'ın karmaşık ve renkli dünyasına adım atsaydın, hangi sosyal sınıfa ait olacağını hiç düşündün mü? Şövalyelerin, soyluların ve köylülerin bir arada yaşadığı bu dönemde, senin yerin nerede olurdu acaba? Belki de sana ağır zırhlar giyen, turnuvalarda hünerlerini sergileyen ve prenseslerin kalbini çalan cesur bir şövalye olabilirdin. Ya da belki de soylu bir ailenin çocuğu olarak, lüks içinde yaşayıp, krallar ve kraliçelerle aynı sofrada oturabilirdin.
Orta Çağ’da Yaşamış Olsaydın Hangi Sosyal Sınıfa Ait Olurdun?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir ziyafete katıldığında nasıl davranırsın?
4. Bir kriz anında hangi rolü üstlenirsin?
5. Bir aristokratla karşılaştığında ne yaparsın?
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6. Bir yerleşim yerinde en değerli şey nedir?
7. Eğer kendi şehrini inşa etme şansın olsaydı, hangi yapıyı önce inşa ederdin?
8. Bir şeyleri savaşarak elde etmek sana göre bir şey mi?
9. Orta Çağ'da bir günün nasıl geçerdi?
10. Son olarak birilerinin üstü olmak seni iyi hissettirir mi?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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