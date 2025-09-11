onedio
Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk'un Son Hali Sosyal Medyayı Şaşırttı

Oğuzhan Kaya
11.09.2025 - 15:08

60 yabancı dile çevrilen romanlarının ödülünü 2006 yılından Nobel Edebiyat Ödülü ile taçlandıran yazar Orhan Pamuk çok göz önünde olmayan isimlerden. Ancak sosyal medya esnafları sağolsun keşfetimize bu göz önünde olmayan kişiler düşebiliyor. Ünlü yazarı Büyükada'daki berberi Instagram hesabından paylaştı ve Pamuk'u tanıyanlar son haline inanamadı.

Orhan Pamuk göz önünde olmayı sevmeyen yazarlardan biri. Ancak Instagram sağolsun son hali sosyal medyaya düştü.

Büyükada'daki bir berber ünlü yazarı profilinde paylaştı. Tabii bu gönderi Twitter'a da düştü.

Yorumlar şöyle;

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
