Ne Kadar Performatif Erkeksin?

Sena Erdoğdu
22.10.2025 - 15:05

Son zamanlarda çıkan yeni bir terimle karşınızdayız! Sosyal medyada Performative Male' terimi oldukça sık kullanılmaya başlandı. Peki bu terim nedir derseniz şöyle açıklayabiliriz; Gösteriş meraklısı erkek' olarak lanse dilen bu terim kadınların dikkatini çeken ve zevklerine yönelik davranışları benimseyen erkekler için kullanılıyor. 

Peki sen ne kadar performatif erkeksin? 

Haydiiii testeee!

Sen bunlardan hangilerini yapıyorsun ya da hangileri mevcut?

Sen performatif erkeksin!

Performatif erkek, karşı cinsin dikkatini çekmek için çeşitli davranışlar sergileyen, adeta bir sahne yıldızı gibi hareket eden bir erkek tiplemesi olarak tanımlanır. Bu tiplemeyi benimseyen erkekler, genellikle farklı ve dikkat çekici takılar, özgün giyim tercihleri ve eşitlikçi değerlere sahip olmalarıyla bilinirler. Hayatlarını bu şekilde yaşamak, onlara daha özgür ve bağımsız bir his verir. Sende biraz performatif erkek özellikleri bulunuyor!

Sen performatif erkek değilsin!

Sıradan bir erkek değilsin, sen tamamen kendine özgüsün. Renkli giysiler giymek senin tarzın değil, hatta labubu almak bile senin için oldukça fazla olurdu. İnsanların seni nasıl algıladığı ve hakkındaki düşünceleri senin için son derece önemli. Kalıpların dışına çıkmak seni rahatsız ediyor, bu yüzden oluşturduğun hayat tarzıyla tamamen bütünleşmiş durumdasın. Kendi seçimlerini seviyor ve bunları hayatının her alanına yansıtıyorsun. Renkli kıyafetlerin gösterişli dünyasına karşı duran, sade ve otantik tarzınla dikkat çekiyorsun.

Sena Erdoğdu
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
