Ne Kadar Performatif Erkeksin?
Son zamanlarda çıkan yeni bir terimle karşınızdayız! Sosyal medyada Performative Male' terimi oldukça sık kullanılmaya başlandı. Peki bu terim nedir derseniz şöyle açıklayabiliriz; Gösteriş meraklısı erkek' olarak lanse dilen bu terim kadınların dikkatini çeken ve zevklerine yönelik davranışları benimseyen erkekler için kullanılıyor.
Peki sen ne kadar performatif erkeksin?
Haydiiii testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen bunlardan hangilerini yapıyorsun ya da hangileri mevcut?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen performatif erkeksin!
Sen performatif erkek değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın