Ne Çavdar Ne Yulaf: En Sağlıklı Tahıl Çoğumuzun Aklına Gelmiyor!

Her gün farklı bir versiyonunu tükettiğimiz tahıllar, sofralarımızın olmazsa olmazı. Fakat bazı tahıl türleri, sandığınız kadar sağlıklı olmayabilir. Örneğin şeker hastalığınız varsa pirinç, içeriğindeki şeker miktarı nedeniyle sizin için uygun bir gıda değildir.

Karabuğday ise oldukça sağlıklı bir tahıl olarak listeleniyor. Düşük kalorisi ve uzun süre tok tutan lifli içeriği sayesinde kilo vermek isteyenlerin listelerinde yer alıyor. Kompleks karbonhidratlar hem enerji sağlıyor hem de uzun süre tok tutuyor. Bitkisel protein bakımından zengin olan karabuğday sindirimi de zorlamıyor.