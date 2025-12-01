Anadolu'nun Doğal Antibiyotikleri: Türkiye'nin 7 Bölgesinden 7 Farklı Çorba Tarifi!

Trakya’nın soğuk günlerine yakıştırdığı bu çorba, fermente tarhana ile hazırlanır ve hem doyurucu hem sıcak bir başlangıçtır. Kış hazırlığında yoğurt, un ve sebzelerin mayalanıp kurutulmasıyla elde edilen tarhana, yıl boyu saklanabildiği için pratik yemek ihtiyacını karşılar.

Çorbanın pişirilme yöntemi oldukça gelenekseldir: Islatılan tarhana, suyla kaynatılır ve daha sonra tereyağında nane-pul biber sosu gezdirilir — bu da ona karakteristik aromasını kazandırır. Ayrıca, tarhana çorbası içeriğindeki fermente yoğurt ve sebzeler sayesinde bağışıklığı destekleyici olmasından dolayı “kış çorbası” olarak da bilinir.