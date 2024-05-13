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Nasıl Daha Üretken Olunur?

etiket Nasıl Daha Üretken Olunur?

Zuhal Mansfield
Zuhal Mansfield - yazio
13.05.2024 - 22:39

Zamanımız sınırlı, yapılacak işlerimiz ise bitmeyecek gibi görünüyor. Bu koşuşturma içinde kendimizi yorgun ve bitkin hissetmemiz kaçınılmaz hale geliyor. Peki, ya size dağınıklığı düzene dönüştürmenin ve gerçek potansiyelinize ulaşmanın bir yolu olduğunu söylesem…

Niye mi?

Genç emeklileri daha sık görmeye başladık, hayattan bıkmış yüzler motivasyonumuzu aşağıya çekiyor, tembellik bulaşıcı hastalık gibi çoğalıyor… Bir silkinmeye ihtiyacımız var, motivasyona, üretmeye hatta verimliliği artırmaya… Yapay zekânın bile “üretken”i yani üretken yapay zekâsı çıktı.  Üretmek hayatı sevmeyi artırır, ortamdaki sıkıcı havayı dağıtır, insan ilişkilerini geliştirir ve daha zinde bir yaşam sağlar.

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Hemen zamanın kısalığını, hayatın zorluklarını, yaşlılığı veya imkansızlıkları aklınıza getirmeyin… İlginç yaşam hikâyeleri bahane aramamayı öğretiyor.

Hemen zamanın kısalığını, hayatın zorluklarını, yaşlılığı veya imkansızlıkları aklınıza getirmeyin… İlginç yaşam hikâyeleri bahane aramamayı öğretiyor.

Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, yoksulluk ve zorluklarla dolu bir dönemde eserlerini tamamladı. Pes etmeden çalışması ve zamanını etkili kullanması sayesinde, günümüzün en çok satan yazarlarından biri olmayı başardı. 

Nobel Ödülü sahibi bilim kadını Marie Curie, yoğun bir çalışma temposuna ve bilime olan tutkusuna sahipti. Zamanını laboratuvarda ve araştırmalar yaparak geçirerek, çığır açan keşifler yaptı. 

Rönesans'ın dehası Leonardo da Vinci, farklı disiplinlere ilgi duyması ve yaratıcılığını kullanması sayesinde birçok alanda eserler verdi. Zamanını gözlemleyerek ve notlar alarak geçirmesi, üretkenliğinin temelini oluşturdu.

Üretkenlik sanatının kapılarını aralayarak bu ilham verici örnekler ve gerçekçi hikâyelerle dolu bir yolculuğa çıkalım. Zamanı en iyi şekilde değerlendirip, motivasyonu yüksek tutup, hedeflere emin adımlarla ilerlemeyi öğrenelim.

Üretkenliğin temeli, düzenli bir çalışma ortamıdır. Bu, sadece masanızın ve çalışma alanınızın düzenli olması anlamına gelmiyor. Zihninizi de düzene sokmak ve odaklanmanızı sağlayacak bir ortam oluşturmak oldukça önemlidir.

Ortamınızı düzenleyin… 

Fazla eşya dikkatinizi dağıtabilir. Sade ve işlevsel bir ortam, zihninizi odaklamanıza yardımcı olacaktır. Yeterli ve doğal ışık, sadece bedensel değil, psikolojik yorgunluğu da önler ve üretkenliği artırır. Doğayla iç içe olmak stresi azaltır ve motivasyonu yükseltir. Dışarı çıkın, bahar günlerinin bereketini hissedin, kendinizi yenileyin. 

Hedefler, üretkenliğin pusulasıdır. Ulaşılabilir ve net hedefler belirlemek, ilerlemenizi takip etmeyi ve motivasyonunuzu korumayı sağlar.

Kendinize şu soruyu sorarak işe başlayın: "Hayatta neyi başarmak istiyorum?"

Kendinize şu soruyu sorarak işe başlayın: "Hayatta neyi başarmak istiyorum?"

Zaman, en değerli kaynağımızdır. Bu kaynağı etkili bir şekilde yönetmek, üretkenliğin anahtarıdır.  Dikkatinizi dağıtan sosyal medya ve bildirimleri kapatın.

Motivasyon, üretkenliğin olmazsa olmazıdır. Kendinizi motive etmek için yapabileceğiniz pek çok şey var. Sizi motive eden ve destekleyen insanlarla zaman geçirin. Öğrenilen her yeni bilgi, kendisinden daha büyük bir değerdir. 

Kendi üretkenlik bahçenizi oluşturabilirsiniz. Bir bahçede çiçek de vardır, çakıl taşları da… Unutmayın, her insan farklıdır ve farklı yöntemler farklı kişiler için işe yarayabilir. Önemli olan denemekten vazgeçmemek ve size en uygun yöntemi bulmaktır.

Daha üretken olmak bir gecede gerçekleşen bir şey değildir. Sabır, disiplin ve çaba gerektirir. Fakat bu önerileri uygulayarak ve ilham verici hikâyelerden ders alarak, hedeflerinize ulaşabilir ve daha üretken bir hayata adım atabilirsiniz.

Unutmayın: Her bireyin yetenekleri, ilgi alanları ve çalışma stilleri farklı olsa da, herkeste bir potansiyel vardır. Yeter ki onu keşfetmek için cesaretinizi toplayın!

Ludwig van Beethoven, sağır olmasına rağmen, azmi ve çalışkanlığı sayesinde dünyaca ünlü bir besteci oldu. 200 yılı aşkın süredir hâlâ bestelerini dinliyoruz. 

Nelson Mandela, 27 yıl hapis yattıktan sonra, Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı oldu. “Cesur insan korkmayan değil, bu korkuyu yenendir.” diyen Mandela’yı umutsuzluğa kapılmadan mücadele etmesi, onu bir ilham kaynağı haline getirdi. 

Oprah Winfrey, zor bir çocukluk geçirmesine rağmen, medya dünyasında zirveye yükseldi. Hayallerinden vazgeçmedi ve çalışkanlığı, onu bir başarı hikâyesine dönüştürdü.

Üretken olmanın bir diğer önemli yönü, sağlıklı bir yaşam tarzıdır. Yeterli uyku, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı destekler.  

Herkesin etrafında, zihninde fazlalıklar vardır. Lüzumsuz kişiler, işler, düşünceler, paylaşımlar… Say say bitmez. Silkinelim, gereksizleri atalım ve yolumuza devam edelim. Pozitif enerji yayın, bulunduğunuz yere ışık olun, enerji olun, bilgi olun, fayda olun… Üreten bireyler, üreten bir ülke hayal değildir!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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