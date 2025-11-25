Müzik Tarzına Göre İdeal Turne Rotanı Söylüyoruz!
Her müzisyenin rüyasıdır; dev kalabalıklar, sahne ışıkları ve dünyanın dört bir yanında verilen konserler! Ama herkesin turne ruhu aynı değildir. Kimisi şehir şehir gezer, kimisi küçük festivalleri tercih eder. Peki senin müzik tarzın seni hangi rotaya götürürdü? Cevabı bu testte! 👇
1. Sahne enerjini nasıl tanımlarsın?
2. Şarkılarında genelde hangi enstrüman öne çıkmalı?
3. Klip çekimlerinde genelde nasıl bir atmosfer tercih edersin?
4. Konser ruhu senin için ne ifade eder?
5. Hayranların seni, hangi kelimeyle tanımlasın istersin?
6. Peki, hangi grupla birlikte turneye çıkmak istersin?
7. Peki, hangi müzik türü senin ruhuna iyi geliyor?
8. Son olarak, tek başına mı parlamak istersin yoksa bir grubun olmalı mı?
Senin rotan Avrupa'dan başlıyor!
Güney Amerika turnesi seni bekliyor!
Kuzey Amerika turnesi!
