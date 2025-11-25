onedio
Müzik Tarzına Göre İdeal Turne Rotanı Söylüyoruz!

İrem Coşkun
25.11.2025 - 22:01
25.11.2025 - 22:01

Her müzisyenin rüyasıdır; dev kalabalıklar, sahne ışıkları ve dünyanın dört bir yanında verilen konserler! Ama herkesin turne ruhu aynı değildir. Kimisi şehir şehir gezer, kimisi küçük festivalleri tercih eder. Peki senin müzik tarzın seni hangi rotaya götürürdü? Cevabı bu testte! 👇

1. Sahne enerjini nasıl tanımlarsın?

2. Şarkılarında genelde hangi enstrüman öne çıkmalı?

3. Klip çekimlerinde genelde nasıl bir atmosfer tercih edersin?

4. Konser ruhu senin için ne ifade eder?

5. Hayranların seni, hangi kelimeyle tanımlasın istersin?

6. Peki, hangi grupla birlikte turneye çıkmak istersin?

7. Peki, hangi müzik türü senin ruhuna iyi geliyor?

8. Son olarak, tek başına mı parlamak istersin yoksa bir grubun olmalı mı?

Senin rotan Avrupa'dan başlıyor!

Sen sahne ışıklarıyla doğmuşsun! Her performansında kalabalıkları büyülüyorsun, enerjinle sınır tanımıyorsun. Bu yüzden senin ideal turne rotan Avrupa! Londra’dan Berlin’e, Amsterdam’dan Milano’ya uzanan dev konserler seni bekliyor. Şehirlerin mimarisi, müzikle birleşen tarihi sokaklar, festival kalabalıkları tam senlik! Hayranların seni alkışlarken, sen de her şehirde ayrı bir efsane olursun.

Güney Amerika turnesi seni bekliyor!

Senin müziğinde tutku var, duygular var, kalpten gelen bir enerji var... Bu yüzden senin ruhuna en uygun rota Güney Amerika! Brezilya, Arjantin, Şili… hepsi senin içindeki sıcak, duygusal ve derin müzik tarzına hitap eden lokasyonlar. Seyircinle arandaki bağ kelimelerle anlatılamaz! Bir bakış, bir nota, bir melodiyle kalpleri yakalarsın. Orada konser vermek sadece müzik değil, ruhsal bir yolculuk da olur senin için.

Kuzey Amerika turnesi!

Senin tarzın sade, içten ve doğayla iç içe! Bu yüzden en iyi sahne senin için Kuzey Amerika yollarında! Akustik performanslar, açık hava konserleri, ufka uzanan yollar… Folk ve indie müziğinle hem sahneyi hem de kalpleri fethedersin. Portland’dan Seattle’a, San Francisco’dan Vancouver’a uzanan bir turne tam senin özgür ruhuna göre! Yoldayken bile ilham bulur, her şehirde yeni bir şarkı yazarsın.

İrem Coşkun
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
