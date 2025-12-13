onedio
Müzik Dünyasını Altüst Eden Beklenmedik Vokal Değişimleri

13.12.2025 - 17:31

Bazı gruplar vardır; vokal değişimi sadece bir yenilenme değil, resmen küçük bir deprem etkisi yaratır! Bazen grubu yukarı taşır, bazen büyük bir bölünmeye sebep olur, bazen de müzik tarihinin yönünü değiştirir... İşte sahne önündeki o kritik koltuk değiştiğinde ortalığı yerle bir eden en gruplar! 👇

1. AC/DC: Bon Scott’tan Brian Johnson’a geçiş!

2. Journey: Steve Perry’den Arnel Pineda’ya...

3. Iron Maiden: Paul Di’Anno’dan Bruce Dickinson’a...

4. Queen: Freddie Mercury sonrası Adam Lambert!

5. Genesis: Peter Gabriel’den sonda Phil Collins!

6. Alice in Chains: Layne Staley yerine William DuVall!

7. Killswitch Engage: Jesse Leach ile Howard Jones arasında gidiş geliş...

8. Nightwish: Tarja Turunen’den Anette Olzon’a...

9. Stone Temple Pilots: Scott Weiland sonrası Chester Bennington!

10. Skid Row: Sebastian Bach’tan sonraki kaotik dönem!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
