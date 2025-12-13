Müzik Dünyasını Altüst Eden Beklenmedik Vokal Değişimleri

Bazı gruplar vardır; vokal değişimi sadece bir yenilenme değil, resmen küçük bir deprem etkisi yaratır! Bazen grubu yukarı taşır, bazen büyük bir bölünmeye sebep olur, bazen de müzik tarihinin yönünü değiştirir... İşte sahne önündeki o kritik koltuk değiştiğinde ortalığı yerle bir eden en gruplar! 👇