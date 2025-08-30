onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Müziğin Yeni Sesi Baran Mengüç, Selin Geçit’le Birlikte ‘Sana’yı Yayınladı

Müziğin Yeni Sesi Baran Mengüç, Selin Geçit’le Birlikte ‘Sana’yı Yayınladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.08.2025 - 18:29

Müziğin yeni yüzü Baran Mengüç, yeni şarkısı “Sana” ile sahnelere iddialı bir dönüş yaptı. Samimi sözleri ve güçlü vokaliyle dinleyicilerin beğenisini kazanan genç sanatçı, Selin Geçit ile birlikte hazırladığı bu özel çalışmayı, müzik dünyasının önemli isimlerinin katıldığı görkemli bir lansman gecesinde tanıttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç yetenek Baran Mengüç, müzik kariyerinde iddialı bir adım attı.

Genç yetenek Baran Mengüç, müzik kariyerinde iddialı bir adım attı.

Samimi sözleri ve etkileyici vokaliyle dikkat çeken Mengüç, Selin Geçit ile birlikte hazırladığı yeni şarkısı “Sana”yı dinleyicilerle buluşturdu.

Şarkının özel lansman gecesi büyük ilgi gördü; müzik dünyasından birçok isim, aralarında Emir Can İğrek’in de bulunduğu davetlilerle lansmanda bir araya geldi. Katılımcılar, şarkıya tam not verdi.

Projeyle ilgili duygularını paylaşan Baran Mengüç, şunları söyledi:

Projeyle ilgili duygularını paylaşan Baran Mengüç, şunları söyledi:

“Bu şarkıyı yazmaya başladığımda tek isteğim içime gerçekten sinen bir iş çıkarmaktı. Selin’le paylaştığımda, onun da aynı heyecanı taşıması beni çok mutlu etti. Bir yıldır üzerinde çalışıyoruz ve bugün bu emeğin karşılığını alıyoruz. Dinleyen herkesin kalbine dokunacağına inanıyorum.”

Selin Geçit ise şarkının üretim sürecine değinerek şu ifadelerde bulundu:

Selin Geçit ise şarkının üretim sürecine değinerek şu ifadelerde bulundu:

'‘Sana’ gerçekten özel bir yolculuk oldu. Baran’la beraber şarkıyı büyüttük, kimi zaman yorulduk ama sonunda buna değdi. Çok içimize sinen bir iş ortaya çıktı.'

Baran Mengüç, bu yeni çalışmayla müzik yolculuğunda sağlam bir çıkış yakalarken, önümüzdeki dönemde solo projeleri ve konserlerle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın