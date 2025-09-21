Müze Gezerken Duygularınıza Eşlik Edecek Şarkılar
Müze koridorlarında dolaşırken zaman sanki farklı şekilde akıyor ve girdap gibi insanı o büyülü dünyanın içine çekiyor. İşte duyguların yoğunlaştığı tam o anlarda vurucu bir şekilde çalan şarkılar ile bu anı daha da büyülü kılabilirsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Adoucit La Melodie
2. Pesa
3. Under the Jasmine
4. Raie Our Hands
5. Yes I Do
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Caramel
7. Porque
8. La Maritza
9. Fly Me To The Moon
10. Salomi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın