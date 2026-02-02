onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Daha Neler Göreceğiz? Bir Sosyal Medya Fenomeni Trafik Işıklarının Yönünü Değiştirdi

Daha Neler Göreceğiz? Bir Sosyal Medya Fenomeni Trafik Işıklarının Yönünü Değiştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2026 - 13:55

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya fenomenleri zaman zaman tepki çeken hareketlerde bulunuyor. Bazen de hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını riske atabiliyorlar. Her şeyin daha fazla izlenme kazanmak olduğu dünyada, pek çok davranışları kendilerine oldukça normal görülebiliyor. 

Nişanlısıyla çektiği videolarla bir dönem keşfetimizden düşmeyen Eren Yapalak tepki çeken bir videoya imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yol planlandığın yere değil, yazıldığı yere gider, o yolu da biz yazarız."

"Yol planlandığın yere değil, yazıldığı yere gider, o yolu da biz yazarız."

Geçtiğimiz aylarda tüm sosyal medya 'Eren kim ki? Benim karşıma daha iyi kişiler çıkar' sözleriyle çalkalanıyordu hatırlarsanız. O sözlerde bahsedilen Eren Yapalak bu sefer izlenme uğruna trafik ışıklarının yönünü değiştirdi. 'Yol planlandığın yere değil, yazıldığı yere gider, o yolu da biz yazarız.' notuyla paylaştığı video elbette trafiği tehlikeye attığı için tepki çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın