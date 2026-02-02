Daha Neler Göreceğiz? Bir Sosyal Medya Fenomeni Trafik Işıklarının Yönünü Değiştirdi

Geçtiğimiz aylarda tüm sosyal medya 'Eren kim ki? Benim karşıma daha iyi kişiler çıkar' sözleriyle çalkalanıyordu hatırlarsanız. O sözlerde bahsedilen Eren Yapalak bu sefer izlenme uğruna trafik ışıklarının yönünü değiştirdi. 'Yol planlandığın yere değil, yazıldığı yere gider, o yolu da biz yazarız.' notuyla paylaştığı video elbette trafiği tehlikeye attığı için tepki çekti.