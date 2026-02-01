Şubat Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!
Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇
Doğduğun günü öğrenelim.
Emre Altuğ - Çifte Kavrulmuş
Pera - Sensiz Ben
Mabel Matiz - A Canım
Murat Dalkılıç - Dönmem
Simge - Yankı
Hande Yener - Bir Bela
Berkay - Gel Gel
Zor - Zeynep Bastık
Rafet El Roman ft. Sinem - Seni Seviyorum
Mustafa Ceceli - Es
Hadise- Aşk Kaç Beden Giyer
Gökhan Türkmen - Rüya
Işın Karaca - Başka Bahar
