Şubat Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal - Onedio Üyesi
01.02.2026 - 22:01

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

Doğduğun günü öğrenelim.

Emre Altuğ - Çifte Kavrulmuş

Pera - Sensiz Ben

Mabel Matiz - A Canım

Murat Dalkılıç - Dönmem

Simge - Yankı

Hande Yener - Bir Bela

Berkay - Gel Gel

Zor - Zeynep Bastık

Rafet El Roman ft. Sinem - Seni Seviyorum

Mustafa Ceceli - Es

Hadise- Aşk Kaç Beden Giyer

Gökhan Türkmen - Rüya

Işın Karaca - Başka Bahar

