Sen Düğününe Kaç Para Harcarsın?

Düğün denince kimisi “hayatımın günü” der, kimisi “bir gün, bir fotoğraf, bitti” diye bakar. Kimi için gösteriş önemli, kimi için sadece anlam. Kimi borca girmeyi göze alır, kimi “bir yüzük yeter” der. Bu test; düğün tercihlerin üzerinden paraya, ilişkiye ve evliliğe nasıl baktığını eğlenceli bir şekilde analiz ediyor.

Hazırsan başlayalım!