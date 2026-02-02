onedio
Sen Düğününe Kaç Para Harcarsın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.02.2026 - 21:20

Düğün denince kimisi “hayatımın günü” der, kimisi “bir gün, bir fotoğraf, bitti” diye bakar. Kimi için gösteriş önemli, kimi için sadece anlam. Kimi borca girmeyi göze alır, kimi “bir yüzük yeter” der. Bu test; düğün tercihlerin üzerinden paraya, ilişkiye ve evliliğe nasıl baktığını eğlenceli bir şekilde analiz ediyor.

Hazırsan başlayalım!

