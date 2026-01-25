Ulaşılmaz Biri misin?

Herkes sevgiyi ister ama herkes yakınlığa dayanamaz.

Bazı insanlar için bağ kurmak, huzur değil tehdit gibidir. Yakınlık arttıkça içsel alarm sistemleri devreye girer. Mesafe, soğukluk, kaçış… Bunlar karakter değil çoğu zaman birer savunma mekanizmasıdır.

Bu testte kendini yargılamadan, dürüstçe işaretlemeni istiyoruz.

Hazırsan başla!