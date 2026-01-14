Kader Senin İçin Nasıl Bir Senaryo Yazıyor?
Hayat bazen bir film gibi akıyor: kimi zaman dram, kimi zaman romantik bir sahne, kimi zaman da beklenmedik bir plot twist… Ama herkesin hikayesi aynı değil. Kader, bazıları için yavaş yavaş örülen bir yol yazarken bazıları için ani kırılmalar, cesur kararlar ve dönüşler hazırlıyor. Bu testte vereceğin cevaplar, hayata bakışını, ilişkilerdeki tutumunu ve iç dünyandaki temel motivasyonu ortaya çıkaracak. Sonunda ise kaderin senin için nasıl bir senaryo yazdığını göreceksin.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hayatında bir şeyler ters gittiğinde ilk tepkin ne olur?
4. Aşk senin için daha çok ne ifade ediyor?
5. İnsanların seni en geç fark ettiği yönün hangisi?
6. Geçmişe dönüp baktığında en çok hangisi içini burkar?
7. Hayatında bir dönüm noktası genelde nasıl gelir?
8. Yalnız kaldığında zihnin en çok neyle dolu olur?
9. Bir ilişkide seni en çok yoran şey nedir?
10. Hayat bir film olsaydı ana teması ne olurdu?
Kimse Fark Etmeden Değişen Ana Karakter
Her Şeyin Bir Anda Değiştiği Hayat Filmi
Kendini Ararken Hayatla Karşılaşan Karakter
Güçlü Görünmenin Bedelini Ödeyen Hikâye
