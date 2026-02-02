onedio
Önceki Hayatında Hangi Şarkıcıydın?

Erkan Tuna Budak
02.02.2026 - 22:01

Ruhunun bazen bu dünyaya ait olmadığını hissediyorsan merak etme... Biz seni anlıyoruz! Önceki hayatında bir şarkıcıydın ve kim olduğunu merak ediyoruz.

Biraz zamanı bükmeye ne dersin?

1. Geçmiş yaşamından bir anı hatırlasan arka planda nasıl bir ses duyulurdu?

2. Ruhun en çok nerede kendisini evinde hissediyor diye sorsak?

3. Önceki hayatında hit bir şarkın varmış. Onu nasıl yazmış olabilirsin?

4. Peki çevren geniş miydi?

5. Uzun süren hazırlıkların sonunda sahneye çıktın, tam performansın bitecekken ayağın takıldı ve yere düştün. Sonrasında ne olmuştu?

6. Ruhun daha önce şan dersi almış mıydı?

7. Müzikal kariyerin nasıl sona ermiş olabilir?

8. Son olarak şunu soralım: Ruhunun favori enstrümanı var mıydı?

Önceki hayatında kesinlikle Freddie Mercury idin!

Sen önceki hayatında Freddie Mercury'ydin. Sahnede on binlerce insanı tek bir el hareketinle susturup tek bir bakışınla coşturduğun o anlar ruhuna işlemiş. O zamanlar sahnede devleşen ama perdeler kapandığında evine, kedilerine ve huzura koşan o adam sendin. Bugün sahip olduğun o doğal çekim gücü ve sebepsiz öz güven tamamen o günlerden miras. Kalabalıklar içinde parlamayı o hayatında öğrendin ama şimdi o enerjiyi daha dingin, daha kendinden emin bir şekilde taşıyorsun!

Kesinlikle Amy Winehouse!

Geçmiş yaşamında sen Amy Winehouse'tun. Şarkılarını söylerken hissettiğin o derin tutku ve melankoli hala ruhunun bir köşesinde duruyor. O zamanlar en kalabalık konserlerde bile gözlerini kapatıp sadece kendi iç sesini dinlerdin. Etrafındaki kaostan soyutlanıp duygularını en saf haliyle yaşama huyun oradan geliyor. Bugün de yüzeysel ilişkilerden sıkılman, her şeyin gerçek olmasını istemen o eski ruhunun bir yansıması. Sen acıyı da neşeyi de filtresiz yaşamayı o hayatından biliyorsun.

Kurt Cobain desek yeridir!

Sen önceki hayatında Kurt Cobain'din. Spot ışıklarının altında olmana rağmen o ışıkların gözünü almasından hep rahatsızdın. Sahnede gitarını parçalarken hissettiğin o sessiz isyanı bugün bile taşıyorsun. O zamanlar da kalabalıkların içindeki sahteliği hemen fark ederdin, şimdi de ediyorsun. İnsanların seni anlamasını beklemiyor, sadece kendi güvenli alanında, kendi müziğinle baş başa kalmak istiyorsun. O umursamaz gibi görünen ama aslında her şeyi derinden hisseden halin geçmişinden kalan en büyük parça.

David Bowie miydin? Şüphesiz ki evet!

Önceki hayatında sen David Bowie'ydin. Dünyaya sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi bakman boşuna değil. O zamanlar her sabah başka bir karaktere uyanır, sınırları ve kalıpları yıkmaktan keyif alırdın. Ruhundaki o değişkenlik, tek bir yere veya tek bir duyguya ait olamama hissi tamamen o günlerin mirası. Sen geçmişte de kimseye benzemeye çalışmazdın, şimdi de çalışmıyorsun. Hayatı bir oyun alanı gibi görüp sürekli yenilenme isteğin, o zamanki sahne tozundan kalma bir alışkanlık.

