Önceki Hayatında Hangi Şarkıcıydın?
Ruhunun bazen bu dünyaya ait olmadığını hissediyorsan merak etme... Biz seni anlıyoruz! Önceki hayatında bir şarkıcıydın ve kim olduğunu merak ediyoruz.
Biraz zamanı bükmeye ne dersin?
1. Geçmiş yaşamından bir anı hatırlasan arka planda nasıl bir ses duyulurdu?
2. Ruhun en çok nerede kendisini evinde hissediyor diye sorsak?
3. Önceki hayatında hit bir şarkın varmış. Onu nasıl yazmış olabilirsin?
4. Peki çevren geniş miydi?
5. Uzun süren hazırlıkların sonunda sahneye çıktın, tam performansın bitecekken ayağın takıldı ve yere düştün. Sonrasında ne olmuştu?
6. Ruhun daha önce şan dersi almış mıydı?
7. Müzikal kariyerin nasıl sona ermiş olabilir?
8. Son olarak şunu soralım: Ruhunun favori enstrümanı var mıydı?
Önceki hayatında kesinlikle Freddie Mercury idin!
Kesinlikle Amy Winehouse!
Kurt Cobain desek yeridir!
David Bowie miydin? Şüphesiz ki evet!
