Airfryer'da Balık Buğulama ve Tahinli Islak Kek Nasıl Yspılır?

Airfryer'da Balık Buğulama ve Tahinli Islak Kek Nasıl Yspılır?

02.02.2026 - 21:32

Az uğraş, bol lezzet ve dengeli bir sofra arayanlar için ideal bir menü hazırladık. Balık ve tahinin uyumunu sevenler bu tariflere bayılacak! 🤤

Balık Buğulama ve Tahinli Islak Kek Nasıl Yspılır?

Balık Buğulama ve Tahinli Islak Kek Nasıl Yspılır?

Tahinli Islak Kek 

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta 

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ 

  • 1/2 çay bardağı su

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı nişasta

  • 1/2 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Üzeri İçin:

  • 1 çay bardağı tahin

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri 

  • 8 adet dövülmüş ceviz

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve şekeri rengi açılıp köpük haline gelene kadar çırpın. Üzerine sıvı yağ, su, un, nişasta, kabartma tozu ve vanilini ekleyip koyu akışkan kıvamlı bir harç elde edin. 

2. Harcı ısıya dayanıklı kaselere paylaştırın ve 170 derecede 20 dakika pişirin. 

3. Ayrı bir kasede tahin ve pudra şekerini karıştırın. 

4. İlk sıcaklığı geçtikten sonra tahinli sosu üzerine gezdirin. Ceviz serpiştirip servis edin. 

Balık Buğulama 

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy patates (dilimlenmiş) 

  • 2 adet kırmızı soğan (dilimlenmiş) 

  • 1 su bardağı domates püresi

  • 2 adet çipura

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 3 dal taze kekik 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Güveç haznesinin tabanına dilimlenmiş patatesleri dizin. Üzerine kırmızı soğan dilimlerini, domates püresini döküp üzerine balıkları yerleştirin.

2. Zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberle tatlandırıp 180 derecede 20 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

