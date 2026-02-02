“Naughty Ahmet!” İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören'in Adı Epstein Dosyasında

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde Türkiye’den de isimler yer aldı. Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin adının da geçtiği Epstein belgelerinde şimdi de İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahid Ören’in adının geçtiği ortaya çıktı.

Ortaya çıkan yazışmalarda Ahmet Mücahid Ören için “Naughty Ahmet” ibaresi kullanıldı. Ahmet Mücahid Ören’in, Epstein davasında 20 yıl hapis cezası alan şeytanın suç ortağı Ghislaine Maxvell ile yazışmaları ortaya çıktı.

Ahmet Mücahit Ören, bu konuyla ilgili dün gece bir açıklama yaptı. Ören; “Sabahtan beri yazılanları, yorumları gülerek ve hayretle okudum. O maili, ingilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar. Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiç bir alakası olmadığı açıkça ortadadır. Bu iftiralarınız da boşa çıktı. Konu bundan ibarettir” İfadelerini kullandı.

Bu paylaşımı alıntılayan gazeteci Meryem Gayberi ise söz konusu mesajlaşmanın cinsellikle ilgili olduğunu savundu ve şu ifadeleri kullandı: “İngilizcem epey iyidir. Mailde gerçekten dediğiniz gibi Epistein suç ortağı Maxwell’den yardım istemişsiniz. Ama adınız 'Naughty Ahmed' olarak kaydedilmiş ve neden mailinizde 'I need to learn a lot from you to be naughtier' dediniz. Sizin de bildiğiniz gibi İngilizce’de 'Naughty' daha çok cinsellik için kullanılır. Bu konuya da bir açıklama getirmeniz en doğrusu olacaktır.”