“Naughty Ahmet!” İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören'in Adı Epstein Dosyasında
ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan ve tüm dünyada şok etkisi yaratan Epstein dosyasında Türkiye’den de isimler yer aldı. Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin haricinde İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören'in de adı yer aldı. İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahid Ören’in, Epstein davasında 20 yıl hapis cezası alan şeytanın suç ortağı Ghislaine Maxvell ile yazışmaları ortaya çıktı. Ortaya çıkan yazışmalarda Ahmet Mücahid Ören için “Naughty Ahmet” ibaresi kullanıldı.
Tüm dünyada şok etkisi yaratan Epstein dosyasında Türkiye’den de isimler var!
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
