onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
“Naughty Ahmet!” İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören'in Adı Epstein Dosyasında

“Naughty Ahmet!” İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören'in Adı Epstein Dosyasında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.02.2026 - 13:35

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan ve tüm dünyada şok etkisi yaratan Epstein dosyasında Türkiye’den de isimler yer aldı. Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin haricinde İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören'in de adı yer aldı. İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahid Ören’in, Epstein davasında 20 yıl hapis cezası alan şeytanın suç ortağı Ghislaine Maxvell ile yazışmaları ortaya çıktı. Ortaya çıkan yazışmalarda Ahmet Mücahid Ören için “Naughty Ahmet” ibaresi kullanıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tüm dünyada şok etkisi yaratan Epstein dosyasında Türkiye’den de isimler var!

Tüm dünyada şok etkisi yaratan Epstein dosyasında Türkiye’den de isimler var!

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde Türkiye’den de isimler yer aldı. Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin adının da geçtiği Epstein belgelerinde şimdi de İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahid Ören’in adının geçtiği ortaya çıktı. 

Ortaya çıkan yazışmalarda Ahmet Mücahid Ören için “Naughty Ahmet” ibaresi kullanıldı. Ahmet Mücahid Ören’in, Epstein davasında 20 yıl hapis cezası alan şeytanın suç ortağı Ghislaine Maxvell ile yazışmaları ortaya çıktı. 

Ahmet Mücahit Ören, bu konuyla ilgili dün gece bir açıklama yaptı. Ören; “Sabahtan beri yazılanları, yorumları gülerek ve hayretle okudum. O maili, ingilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar. Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiç bir alakası olmadığı açıkça ortadadır. Bu iftiralarınız da boşa çıktı. Konu bundan ibarettir” İfadelerini kullandı. 

Bu paylaşımı alıntılayan gazeteci Meryem Gayberi ise söz konusu mesajlaşmanın cinsellikle ilgili olduğunu savundu ve şu ifadeleri kullandı: “İngilizcem epey iyidir. Mailde gerçekten dediğiniz gibi Epistein suç ortağı Maxwell’den yardım istemişsiniz. Ama adınız 'Naughty Ahmed' olarak kaydedilmiş ve neden mailinizde 'I need to learn a lot from you to be naughtier' dediniz. Sizin de bildiğiniz gibi İngilizce’de 'Naughty' daha çok cinsellik için kullanılır. Bu konuya da bir açıklama getirmeniz en doğrusu olacaktır.”

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın