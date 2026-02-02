Dolunay Döngüsünden Sonra Aşkı Bulacak 4 Burç!

Şubat ayı, dolunayla birlikte geldi. 1 Şubat'ta etkili olan dolunayın enerjisi hem ruhsal hem de gündelik yaşamda dikkat çekici gelişmelere neden oldu. Kimilerinin duyguları yoğunlaştı, kimileri bazı konularda kararsız kaldı. Neyse ki dolunayın etkileri önümüzdeki günlerde yavaş yavaş silinecek.

Ardından da aşkı bulacak olan bazı burçlarımız var!

Bakalım dolunay döngüsünden sonra hangi burçlar aşkı bulacak?