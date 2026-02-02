onedio
Dolunay Döngüsünden Sonra Aşkı Bulacak 4 Burç!

Dilara Bağcı Peker
02.02.2026 - 14:09

Şubat ayı, dolunayla birlikte geldi. 1 Şubat'ta etkili olan dolunayın enerjisi hem ruhsal hem de gündelik yaşamda dikkat çekici gelişmelere neden oldu. Kimilerinin duyguları yoğunlaştı, kimileri bazı konularda kararsız kaldı. Neyse ki dolunayın etkileri önümüzdeki günlerde yavaş yavaş silinecek.

Ardından da aşkı bulacak olan bazı burçlarımız var!

Bakalım dolunay döngüsünden sonra hangi burçlar aşkı bulacak?

Aslan

Dolunay seni “ben ne istiyorum?” noktasına getirdi. Bu süreçte en çok da seni zorladı! Neyse ki bunun karşılığını en kısa zamanda veriyor. Seni gerçekten sahneye çıkaran biriyle tanışma ihtimalin çok yüksek. Özellikle sosyal ortamlarda sürpriz bir çekim yaşayabilirsin. Yeni girdiğin ortamlarda sen zaten hep göz önündesin. Merak etme, bu kez seni radarına alan kişi, senin de dikkatinden kaçmayacak.

Boğa

Kalbini koruma modundan çıkıyorsun. Güven temalı bir ilişki bugünlerde gündemine geliyor. Tanıdık çevrenden biriyle duyguların karşılıklı fark edilmesi mümkün. Aslında konuştukça ne kadar benzer olduğunuzu fark edecek ve 'neden olmasın?' diye düşünmeye başlayacaksınız!

Balık

Bu dolunay seni duygusal olarak arındırdı. Eski kırgınlıklar kapanıyor ve hayatında “yeni bir sayfa” enerjisi başlıyor. Mart’a kalmadan romantik, ruhsal bağı güçlü bir aşk kapını çalabilir. Kendini geçmişin kalıplarıyla yargılamayı bırak artık. Hayatına girecek kişi, sana o kadar 'prenses' hissettirecek ki bugüne kadar yaşadıklarının hepsini unutup gideceksin.

Yay

Uzun zamandır özgürlük–bağlanma ikilemi yaşayan Yaylar için dolunay bu düğümü çözdü. Kalbini açtığında aşkın aslında seni kısıtlamadığını fark edeceksin. Uzak bağlantılar, yolculuklar ya da farklı şekillerde tanışmalar öne çıkıyor. Bugünlerde tanışacağın bir kişi, başta sinirlerini bozsa da sonrasında ona kör kütük aşık olacağından hiç şüphem yok!

