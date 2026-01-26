Çin Astrolojisine Göre Şubat Ayında Hayat Defterinde Yeni Bir Sayfa Açacak Burçlar
Çin astrolojisinde 'Ay Yeni Yılı' (Spring Festival), her yıl kışın son günlerinde büyük bir enerji değişimiyle başlar. 2026 yılında, 17 Şubat tarihinde 'Yılan Yılı'nın sakinliği yerini 'Ateş Atı Yılı'nın dinamik ve cesur enerjisine bırakırken, dört özel burç için hayat defterinde yepyeni ve beyaz sayfalar açılacak.
İşte Şubat 2026 itibarıyla küllerinden doğmaya ve kaderini yeniden yazmaya hazırlanan o burçlar. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
At Burcu (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaplan Burcu (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Ejderha Burcu (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Köpek Burcu (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın