Çin Astrolojisine Göre Şubat Ayında Hayat Defterinde Yeni Bir Sayfa Açacak Burçlar

Kendi yılına adım atan Atlar için Şubat ayı, son birkaç yılın yorgunluğunu geride bıraktıkları gerçek bir 'rehabilitasyon' dönemi olacak. Ateş Atı'nın yakıcı ama temizleyici enerjisi, üzerinizdeki duygusal ağırlıkları ve kendinize duyduğunuz şüpheleri küle çevirecek. Şubat ayının ortasından itibaren, hayatınızın merkezine 'hakikati' koyarak maskelerinizden kurtulacaksınız.

Özellikle kariyer alanında otorite figürlerinden alacağınız sarsılmaz destek, sizi iş dünyasında parlayan bir yıldız haline getirebilir. Geçmişte askıda kalan projelerinizin hız kazandığını, maddi konularda ise hiç beklemediğiniz kapıların açıldığını göreceksiniz. Bu ay sadece bir takvim değişikliği değil, bir kimlik inşası sürecidir. Kendi değerinizi fark ettiğinizde, evrenin size sunduğu bolluk ve bereket akışına siz de şaşıracaksınız.