Şubat Ayının Astrolojik Olayları: Bu Ay Retro Var mı? Şubat Ayı Burç Kehanetleri

2026'nın Şubat ayı, Aslan Dolunayı'nın enerjisiyle, cesaretin, dışa dönüklüğün ve iddianın yüksek olduğu bir atmosfer hakim olacak. Bu göz kamaştırıcı enerji ayın ilerleyen günlerinde, Balık burcundaki gezegen geçişlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte, daha hassas, sezgisel ve zaman zaman karmaşık bir atmosfere bırakacak yerini.

İşte tam da bu noktada, duygusal hassasiyet artacak ve sezgiler güçlenecek... Haliyle karmaşık duygusal durumlar, kadersel anlar ve zihinsel sınavlar da gündemde olacak. Merkür'ün burç değişimleri, iletişim ve karar verme süreçlerinde dalgalanmalara neden olacak. Bu dönemde, iletişimde belirsizlikler ve karışıklıklar yaşanabilir.

Venüs'ün Balık burcuna geçiş ise ilişkilerde empatiyi, romantizmi ve fedakarlığı ön plana çıkaracak. Bu yumuşak ve duygusal enerji, bir yandan ilişkileri derinleştirirken, diğer yandan netlikten uzaklaşma riskini de beraberinde getirebilir.

Ayın ortasında yaşanacak olan tutulma ve ardından gelen Yeni Ay, bazı konularda kaçınılmaz sonları ve yeni başlangıçları beraberinde getirecek. Bu dönemde, hayatınızda bazı kapılar kapanırken, yeni kapılar da açılacak.

Şubat'ın sonlarına doğru ise, tempo yeniden düşecek ve sıkı durun Merkür retrosu daha yılın neredeyse başında bizi ele geçirecek.