Şubat Ayının Astrolojik Olayları: Bu Ay Retro Var mı? Şubat Ayı Burç Kehanetleri

02.02.2026 - 13:28

Astrolojik anlamda sessiz ama derin bir aya adım attık! Şubat ayı, hem bireysel hem de kolektif anlamda 2026 yılının önemli eşiklerinden biri olacak. Bir yandan acele edeceksiniz bu ay, bir yandan da durmak isteyeceksiniz! Zira, tam her şey 'tamam' dediğiniz anda Merkür retro gelip çatacak ve dengeler değişecek. 

Dolunay ile başladığımız bu ay önce sahnede Aslan enerjisi olacak. Ama bu enerji Güneş tutulması ve Yeni Ay ile birlikte Şubat'ın ikinci yarısında Balık burcuna geçecek. Zaten gezegen hareketleri de Balık'ta yoğunlaşacak. Peki, tüm bu hareketlilikle Şubat ayı nasıl geçecek? Şubat ayında burçları neler bekliyor? Şubat ayının en şanslı ve şanssız günleri hangileri? 

Gelin, Şubat 2026’nın astrolojik gündemine birlikte bakalım

Şubat Ayında Güçlü Bir Başlangıç: Aslan Dolunayı Sahnede

Aslan burcunun göz alıcı ışıkları altında meydana gelen Dolunay, 1 Şubat'ta hayatımıza damgasını vuruyor. Sıkı durun daha ayın ilk günlerinde görünürlük, cesaret ve 'Ben buradayım' deme ihtiyacı ile dolup taşacaksınız. 

Şubat ayına damgasını vuracak Aslan Dolunayı ile uzun süredir bastırılan duygular, dramatik bir şekilde açığa çıkacak; ertelenen kararlar bir anda verilecek. Gerçek yıldızlar bugünlerde sahnedeki yerini alacak... Ve tabii bazı sahte ışıklar da sessizce tarihe karışacak! Şubat'ın genel olarak karmaşık ve duygusal atmosferi hepimize: 'Ne istiyorsan, önce onu kabul et.' diyor!  

Özetle Şubat ayı, bir aksiyon filmi gibi güçlü bir öz güven patlamasıyla açılıyor; fakat bu enerji uzun süre aynı şekilde kalmıyor. Ayın devamında bizi çok daha derin, duygusal ve sınayıcı bir süreç söz konusu oluyor. Bu yüzden ne istediğinize bir an önce karar verin ve zirvede yerinizi alın!

Kadersel Anlar ve Zihinsel Sınavlar: Astrolojik Anlamda Şubat Ayı Nasıl Geçecek?

2026'nın Şubat ayı, Aslan Dolunayı'nın enerjisiyle, cesaretin, dışa dönüklüğün ve iddianın yüksek olduğu bir atmosfer hakim olacak. Bu göz kamaştırıcı enerji ayın ilerleyen günlerinde, Balık burcundaki gezegen geçişlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte, daha hassas, sezgisel ve zaman zaman karmaşık bir atmosfere bırakacak yerini. 

İşte tam da bu noktada, duygusal hassasiyet artacak ve sezgiler güçlenecek... Haliyle karmaşık duygusal durumlar, kadersel anlar ve zihinsel sınavlar da gündemde olacak. Merkür'ün burç değişimleri, iletişim ve karar verme süreçlerinde dalgalanmalara neden olacak. Bu dönemde, iletişimde belirsizlikler ve karışıklıklar yaşanabilir. 

Venüs'ün Balık burcuna geçiş ise ilişkilerde empatiyi, romantizmi ve fedakarlığı ön plana çıkaracak. Bu yumuşak ve duygusal enerji, bir yandan ilişkileri derinleştirirken, diğer yandan netlikten uzaklaşma riskini de beraberinde getirebilir.

Ayın ortasında yaşanacak olan tutulma ve ardından gelen Yeni Ay, bazı konularda kaçınılmaz sonları ve yeni başlangıçları beraberinde getirecek. Bu dönemde, hayatınızda bazı kapılar kapanırken, yeni kapılar da açılacak.

Şubat'ın sonlarına doğru ise, tempo yeniden düşecek ve sıkı durun Merkür retrosu daha yılın neredeyse başında bizi ele geçirecek.

Şubat Ayında Retro Var mı?

Şubat ayının en çok merak edilen konularından biri, astroloji dünyasında oldukça ses getiren bir konu: Retro var mı? Bu sorunun cevabı kesin ve net: Evet, var ve hatta kapıda bekliyor!

26 Şubat'ta başlayacak olan Merkür retrosu, ayın son günlerine doğru iletişim, planlar, yolculuklar ve resmi işlerde bir yavaşlama getiriyor. Ancak bu durum, ayın başından itibaren hissettiğimiz belirsizliklerin bir sonucu gibi görünüyor. Merkür'ün Balık ve Kova burçları arasında gidip gelmesi nedeniyle zaten zihinsel anlamda ay boyunca tam bir netlik sağlanamamıştı. Retro ile birlikte bu belirsizlik artık resmiyet kazanıyor ve daha belirgin bir hale geliyor.

Bu süreçte, yanlış anlaşılmaların artması, planlanan görüşmelerin ertelenmesi ve fikir değişikliklerinin sıkça yaşanması olası. Şubat'ın son günleri, yeni kararlar almak için pek de uygun olmayacak!

Şubat Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

  • 1 Şubat'ta Aslan Dolunayı: Gözler üzerinizde! Cesaretinizi ortaya koyma, görünürlüğünüzü artırma ve öz güveninizi yükseltme zamanı. Duygularınızı bastırmayın, arzularınıza kapılın ve şimdi istediğinizi mutlaka alın! 

  • 6 Şubat Merkür Balık Burcuna Geçiyor: Zihinsel açıdan biraz bulanık bir döneme giriyoruz. Aman dikkat iletişimde belirsizlikler ve yanlış anlaşılmalar artıyor. Neyse ki Balık enerjisi ile bugünlerde sezgilerinize güvenebilirsiniz! 

  • 9 Şubat Merkür Kova Burcuna Geçiyor: Zihniniz ani farkındalıklarla açık hale geliyor. Alışılmışın dışında düşünceler, sıra dışı kararlar vererek Dolunay'ın devam eden gücünü kullanabilir, hâlâ sahnede yerinizi alabilirsiniz. 

  • 10 Şubat Venüs Balık Burcuna Geçiyor: Aşk, romantizm ve empati... Şimdi her şey masal gibi, değil mi? Dikkatli olun romantizmi fazla idealize etme modundasınız, bu da hayal kırıklığı riskinin de beraberinde getiriyor! 

  • 13 Şubat Satürn Koç Burcuna Giriyor: Şimdi ise yeni bir dönem başlıyor. Bireysel sorumluluklarınızın arttığı bu dönemde, 'Ayaklarımın üzerinde duruyorum' diyeceksiniz! 

  • 17 Şubat Güneş Tutulması: Kadersel gelişmeler, yön değişimleri ve beklenmedik farkındalıklar kapıda! Her şey değişebilir, hayat bambaşka bir boyuta taşınıp hayaller gerçek, olabilir. Tabii tam tersi de olabilir... 

  • 18 Şubat Balık Burcunda Yeni Ay: Duygusal ve ruhsal anlamda yeni başlangıçlar yapma zamanı. Mantıktan çok sezgilerinizin yol gösterdiği bugünlerde bazı hatalar yapabilirsin dikkat! 

  • 20 Şubat Satürn Neptün Kavuşumu: Hayalleriniz ile gerçekleriniz yüzleşiyor. Büyük idealler kadar büyük farkındalıklar da bu kavuşumla geliyor. 

  • 25 Şubat Merkür Satürn Uyumu: Ciddi konuşmalar, net kararlar ve sağlam planlar yapma günü. Karar vermek, iş kurmak, düzen değiştirmek ve geleceği şekillendirmek için yani kadersel dönüşüm için son gün! 

  • 26 Şubat Merkür Retrosu Başlıyor: İletişim ve planlarınızda yavaşlama dönemi başlıyor. Karar vermek, hayatı değiştirmek ve yeni başlangıçlar yapmak başka bahara kaldı!

Şubat Ayının Enleri: İşte Ayın En Şanslı ve En Zor Günler

Şubat ayı, inişleri ve çıkışlarıyla sessiz ama derin bir ay olacak. Ayın en parıldayan ve enerjik günü hiç kuşkusuz 1 Şubat'ta Aslan Dolunayı ile başlayacak. Kendini dünyaya göstermek, cesur adımlarla ilerlemek ve kalabalığın içinde fark edilmek isteyenler için bugün, tam bir güç kaynağı! 

Ancak her güzel günün bir zorlu yanı da var. 17 Şubat'taki Güneş Tutulması ve 26 Şubat'ta başlayan Merkür retrosu, ayın en karmaşık ve zorlayıcı zamanlarını oluşturuyor. 18 Şubat'taki Balık Yeni Ayı ise tüm bu karmaşa ve belirsizlik içinde bir umut ışığı gibi parlıyor. Tabii bir de 25 Şubat var, bugün Satürn bize cesaret verecek. 

Yani, 1 Şubat'tan itibaren 16 Şubat'a kadar her şey güzel olacak. 17 Şubat'tan itibaren ise 18 Şubat ve 25 Şubat umut ışığı gibi zor günlerde motivasyonunuzu artıracak. 

Şimdi, tüm bu astrolojik olayların ışığında, 12 burcun Şubat ayı kehanetlerine detaylı bir şekilde göz atma zamanı: 👇

Koç: “Lider olma vakti”

Koç: “Lider olma vakti”

Şubat ayı senin için bir türbülans dönemi olacak gibi görünüyor. 13 Şubat'ta Satürn'ün burcuna geçişi, hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu dönemde, sanki bir oyunun sona erdiğini ve gerçek hayatın başladığını hissedeceksin. Kariyerin, hedeflerin ve kişisel duruşun konusunda daha net bir tutum sergilemen bekleniyor.

Ayın ilk günlerinde Aslan Dolunayı'nın enerjisi seni motive ederken, ayın ortasında yaşanacak olan tutulma, bazı planlarını baştan aşağıya değiştirmen gerektirebilir. Bu dönemde, hızlı ve acele kararlar yerine, sorumluluklarını taşıyabileceğin ve üzerinde düşündüğün kararlar alman, daha kalıcı ve olumlu sonuçlar doğuracak.

Şimdi, her şeye göğüs germe ve gerçek bir lider olma vakti!

Boğa: “Bırak gitsin...”

Boğa: “Bırak gitsin...”

Şubat ayı, kontrol ihtiyacınızın zirve yapacağı bir dönem olacak. Bu ayın zorluklarından biri de, özellikle Balık burcundaki yoğun gökyüzü hareketlerinin, alıştığınız düzeni biraz sarsacak olması. Sıradanlığın dışına çıkmak, belki de alışılmışın dışında bir deneyim yaşamak için mükemmel bir zaman olabilir.

17 Şubat'taki Güneş Tutulması, kariyer ve özel hayatınız arasındaki dengeyi biraz sarsabilir. Belki de beklenmedik bir gelişme, iş hayatınızla özel yaşamınız arasındaki hassas dengenin biraz sarsılmasına neden olabilir. Belki de bu yüzden kontrolü artık elden bırakmalı, bir şeyleri bırakmayı öğrenmelisiniz! 

Belki de akışına bırakır, yeni bakış açıları kazanır ve konfor alanınızdan çıkarsınız!

İkizler: “Akıl ile kalp arasında...”

İkizler: “Akıl ile kalp arasında...”

Şubat ayı, Merkür'ün burç değişimlerinin sizi doğrudan etkileyecek. Bu dönemde, fikirleriniz hızla değişebilir ve karar verme süreciniz biraz karmaşıklaşabilir. Bu durum, özellikle 6-9 Şubat tarihleri arasında daha belirgin hale gelebilir. Bu tarihlerde zihinsel gelgitler yaşamanız ve kararsız kalmamanız  son derece olası! 

Öte yandan 17 Şubat'taki tutulma, eğitim hayatında, yolculuk planlarında ya da uzun vadeli hedeflerinde yeni bir yön belirlemen için bir fırsat olabilir. Şimdi aklın ile kalbin arasında kalabilirisiz. 

Bir de ay sonundaki Merkür retrosu ile birlikte eski konuşmalar, belki de tamamlanmamış meseleler yeniden gündeme gelebilir. Zihnin susmuyorsa, kalbin geçmiş aşka kaçıyorsa; bir karar vermen gerekecek!

Yengeç: “Pusulanı bulma vakti!”

Yengeç: “Pusulanı bulma vakti!”

Şubat ayı, sizin için bir sezgi şöleni olacak gibi görünüyor! Venüs, Balık burcuna geçiş yaparak sizi daha anlayışlı ve şefkatli bir tutum sergilemeye yönlendiriyor. Bu, ilişkilerinizde yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir. Belki de partnerinize karşı daha hoşgörülü olacak, belki de yeni bir aşka yelken açacaksınız. Kim bilir?

Ancak, 17 Şubat'taki tutulma, finansal konuları ve ortak paylaşımları gündeme getirebilir. Belki de bir maaş artışı bekliyorsunuz veya belki de bir ortaklık anlaşması üzerinde düşünüyorsunuz. Ayın ikinci yarısında ise Balık Yeni Ayı, ruhunuzu rahatlatacak bir başlangıç sunuyor. 

Artık pusulanızı bulma, kalbinizi ve hislerinizi takip etme zamanı!

Aslan: “Sahne senin... ama dikkatli ol!”

Aslan: “Sahne senin... ama dikkatli ol!”

Ayın ilk ışıkları, burcunuzda parlayan Dolunay ile birlikte göz kamaştırıcı bir şekilde sahneye çıkıyor sizi. Bu, sizin için bir yıldız gibi parıldamanın, kendinizi göstermenin ve belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz bir konuda söz hakkını almanın tam zamanı. Görünen o ki sahne tamamen sizin! 

Ama dikkatli olun, zira bazen zemin kaygan olabilir! Özellikle de ayın ilerleyen günlerinde, kişisel ilişkiler alanında dikkatli olmanız gerekecek. Bu dönemde, hayatınızdaki dengelerin biraz sarsılabileceğini ve belki de bazı değişikliklerin kapıda olabileceğini unutmayın.

Güneş tutulması ile birlikte artan rekabette yerinizi korumalısın! Ayın sonlarına doğru ise Merkür retroya dikkat etmeli, 'ben' demekle 'biz' demek arasındaki ince çizgiyi daha iyi anlamalısınız.

Başak: “Her şey yolunda mı sahiden?”

Başak: “Her şey yolunda mı sahiden?”

Şubat ayı, hayatının her alanında detaylara odaklanmanızı gerektiren bir dönem olacak. İş hayatından sağlık durumuna, günlük rutininden sosyal yaşantına kadar her alanda belki de daha önce hiç fark etmediğiniz ayrıntıları keşfedeceksiniz. Belki de her şeyin yolunda gittiğini düşündüğünüz bazı durumların aslında öyle olmadığını anlayabilirsiniz. Bu ay, hayatının her alanında denetime ihtiyaç duyabilirsiniz! 

Özellikle iş hayatında büyük değişimler yaşayabileceğiniz bir tutulma dönemine giriyorsunuz. Radikal değişiklikler alabilir, yolunda gibi görünen düzensizliklerden kurtulmak için risk alıp iş değiştirebilirsiniz. 

Merkür retrosu ise geçmişten gelen işlerin, belki de uzun zamandır üzerine gitmediğin konuların yeniden gündemine gelmesine neden olacak. Galiba her şey altüst olmak üzere... Ama endişelenmeyin, çünkü resmen bir bu yeniden doğuş!

Terazi: “Aklın rehberliğinde...”

Terazi: “Aklın rehberliğinde...”

Venüs'ün Balık burcuna adım atması, sizi bir rüzgar gibi sarıp sarmalayarak romantik ve hassas bir hale getiriyor. Hatta, romantik ilişkileri idealize etme tuzağına da düşmenizi tetikliyor... Yani bu aralar, romantizmin size gözlük takmasına izin vermemelisiniz. Her şeyi olduğu gibi görmeli ve gerçeklerin farkında olmalısınız! 

Neyse ki 17 Şubat'ta gerçekleşecek olan tutulma, aşk hayatındaki hayalciliğinizi iş yaşamındaki yaratıcılığa dönüştürüyor. Tabii bu da başarıyı beraberinde getiriyor. 

Galiba kalbinize aklınızın rehberlik etmesi gereken bir döneme giriyorsunuz! Unutmayın her güzel his doğru karar değildir.

Akrep: “Denge gerek!”

Akrep: “Denge gerek!”

Şubat ayı, iç dünyanıza bir hareketlilik getiriyor, adeta bir bahar esintisi gibi. Bu ay, ailevi konuların, yaşam alanınızın ya da belki de geçmişle ilgili meselelerin gündeminize oturduğu bir dönem olabilir. Belki de eski bir anı, belki de çocukluğunuzdan kalan bir hatıra, belki de bir aile büyüğünüzle ilgili bir konu... Kim bilir? 

Bu ayın en önemli olaylarından biri de tutulma. Bu tutulma, ev ve iş dengeniz üzerinde önemli bir farkındalık yaratabilir. Belki de iş hayatınızla özel hayatınız arasındaki dengeyi yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Şubat ayının sonlarına doğru ise Balık Yeni Ayı sizinle olacak. Bu yeni ay, duygusal anlamda sizi güçlendiren bir başlangıç sunuyor. 

Nereye ait olduğunuzu bulmanız gerek!

Yay: “Önce düşün...”

Yay: “Önce düşün...”

Şubat ayı, iletişim konusunda sizin için oldukça kritik olacak. Merkür'ün retro hareketi ayın son günlerinde, yanlış anlaşılmaların sayısını artırabilir. Bu nedenle, özellikle kardeşlerinizle, yakın çevrenizle ve kısa yolculuklar sırasında yapacağınız konuşmalarda ekstra dikkatli olmalısınız.

Tabii bir de Güneş tutulması var! Ki tutulmanın enerjisi de bir konuşmanın gidişatını tamamen değiştirebilecek bir güce sahip olabilir. Yani bu ay boyunca, söyledikleriniz kadar söylemediklerin de büyük bir önem taşıyor. Şimdi sözcüklerinizle değil, sessizliğinizle de birçok şeyi ifade edebilirsiniz. 

Mutlu bir aile düzeni, keyifli bir ilişki ve konforlu bir iş hayatı istiyorsanız; önce düşünün, sonra konuşun!

Oğlak: “Değeri sorgulama vakti”

Oğlak: “Değeri sorgulama vakti”

Şubat ayı, paraya dair bakış açınızı tamamen değiştirecek bir zaman dilimi olacak. Bu ay, finansal durumunuzu gözden geçirmeniz ve belki de daha önce hiç düşünmediğiniz bir perspektiften bakmanız için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu süre zarfında, gelir ve gider dengenizde beklenmedik bir dönüşüm yaşanabilir. Belki de bir anda ciddi bir gelir artışı yaşayabilir veya beklenmedik bir giderle karşılaşabilirsiniz. 

Satürn ile Neptün'ün kavuşumu ise yatırımlarınızı gözden geçirmeniz için size bir uyarıda bulunuyor. Bu kavuşum, 'Gerçekten paralarınızı neye yatırıyorsunuz?' sorusunu sormamızı sağlıyor. Ayın sonlarına doğru, retro hareketin başlamasıyla birlikteyse, geçmişteki finansal konular yeniden gündeme gelebilir. Eski borçlar, ödenmemiş faturalar veya belki de unuttuğunuz bir yatırım, bu dönemde tekrar önünüze çıkabilir. 

Şimdi parayı değil, elinizdeki değere odaklanın! Kazanmanın yolu bu...

Kova: “Ben mi biz mi?”

Kova: “Ben mi biz mi?”

Şubat ayı, kendinizi merkeze almanın tam zamanı! Bu ay, yaşamınızda önemli bir dönüm noktası oluşturabilecek olan tutulma ile kişisel hedeflerinizle ilgili bir dizi olaya sahne olacak. Bu dönemde, belki de hayatınızın en önemli kararlarını verirken, kendinizi biraz yalnız hissetme ihtimaliniz de artıyor. Ama durum önemli farkındalıklara ulaşma şansını ve kişisel hedefler belirleme sürecini de beraberinde getiriyor! 

Şubat'ın sonlarına doğru ise Merkür retrosu kapıda. Bu dönemde, kendinizi ifade etmek biraz zorlaşabilir. Sanki kelimeler dilinizin ucuna gelecek ama bir türlü dökülemeyecek. İşte bu anda düşünmelisiniz, 'ben mi, biz mi?' 

Karar verin, ne için mücadele edeceksiniz?

Balık: “Yeni bir döngü...”

Balık: “Yeni bir döngü...”

Şubat ayı, gökyüzündeki hareketlilik, hayatınızda büyük değişikliklerin habercisi. Venüs’ün burcunuza adım atması, Yeni Ay’ın parıldaması ve Güneş’in sizinle birlikte yeni bir yolculuğa çıkması... İşte tüm bunlar adeta yeniden doğmaya zorluyor sizi. Ancak bu yeniden doğuş, bir kelebeğin koza çatlatıp kanatlarını açması gibi kolay olmuyor. Gökyüzündeki tutulma, eski alışkanlıklarınızı, geçmişteki hatalarınızı ve artık sizi yormuş olan her şeyi geride bırakmaya gerektiriyor! 

Bu ay, Satürn ile Neptün arasındaki kavuşum da hayallerinle gerçeklerin dansını temsil ediyor! Ay sonunda başlayacak olan retro dönemi ise bir içsel yolculuğa çıkmanızı sağlıyor. Yani tüm bunlar yeni bir hayat vadediyor! 

Peki, geçmişi ardınızda bırakmaya, yeni ve cesur yollardan yürümeye var mısınız?

