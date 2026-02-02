Şubat Ayının Astrolojik Olayları: Bu Ay Retro Var mı? Şubat Ayı Burç Kehanetleri
Astrolojik anlamda sessiz ama derin bir aya adım attık! Şubat ayı, hem bireysel hem de kolektif anlamda 2026 yılının önemli eşiklerinden biri olacak. Bir yandan acele edeceksiniz bu ay, bir yandan da durmak isteyeceksiniz! Zira, tam her şey 'tamam' dediğiniz anda Merkür retro gelip çatacak ve dengeler değişecek.
Dolunay ile başladığımız bu ay önce sahnede Aslan enerjisi olacak. Ama bu enerji Güneş tutulması ve Yeni Ay ile birlikte Şubat'ın ikinci yarısında Balık burcuna geçecek. Zaten gezegen hareketleri de Balık'ta yoğunlaşacak. Peki, tüm bu hareketlilikle Şubat ayı nasıl geçecek? Şubat ayında burçları neler bekliyor? Şubat ayının en şanslı ve şanssız günleri hangileri?
Gelin, Şubat 2026’nın astrolojik gündemine birlikte bakalım
Şubat Ayında Güçlü Bir Başlangıç: Aslan Dolunayı Sahnede
Kadersel Anlar ve Zihinsel Sınavlar: Astrolojik Anlamda Şubat Ayı Nasıl Geçecek?
Şubat Ayında Retro Var mı?
Şubat Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar
Şubat Ayının Enleri: İşte Ayın En Şanslı ve En Zor Günler
Koç: “Lider olma vakti”
Boğa: “Bırak gitsin...”
İkizler: “Akıl ile kalp arasında...”
Yengeç: “Pusulanı bulma vakti!”
Aslan: “Sahne senin... ama dikkatli ol!”
Başak: “Her şey yolunda mı sahiden?”
Terazi: “Aklın rehberliğinde...”
Akrep: “Denge gerek!”
Yay: “Önce düşün...”
Oğlak: “Değeri sorgulama vakti”
Kova: “Ben mi biz mi?”
Balık: “Yeni bir döngü...”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın