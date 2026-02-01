Ay Takvimine Göre Şubat 2026 Saç Kesim Günleri! Küçük Bir Dokunuşla Yenilen ve Hayatın Akışını Değiştir

Yılın ikinci ayı geldi bile! Üstelik Şubat ayı da en az Ocak kadar heyecan verici. Zira, bu ay fazlalıklarından arınma ve hayatını sadeleştirme ayı olarak kabul ediliyor. Ayın bu özelliği ise saç kesim ritüeli ile daha da anlamlı hale geliyor... İşte bu yüzden sizin için özellikle de 21 Şubat'ta deneyebileceğiniz bu ritüel seçtik. Sadece saç kesimi değil, bir arınma ve hafiflemeyi sürecini amaçlayan bu ritüel son derece de basit üstelik. Öncelikle, saçlarınızı keserken sadece fiziksel bir değişim değil, duygusal ve ruhsal bir dönüşüm de yaşamaya hazır olun. Hadi, şimdi de ritüelimize geçelim:

Şubat Ayında Saç Kesim Ritüeli Nasıl Yapılır?

Saç kesimine gitmeden önce sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ılık bir duş alın. Suyun bedeninizi sardığını ve tüm negatif enerjinizi, stresinizi, endişelerinizi yıkıp götürdüğünü hayal edin.

Bir şişe (yarım litre) suya, 3 kapak sirke ekleyerek bu suyuyla durulanmayı da deneyin. Tüm negatiflikler, kötü enerjiler ve olumsuzluklardan arınmanız için size yardımcı olacaktır bu adım. Üstelik duştan sonra kokusu da kalmayacaktır, endişelenmeyin!

Duştan sonra bir bardak da su içip derin bir nefes alın... Su, yaşamın kaynağıdır ve bu eylemle bedeninizi ve ruhunuzu tazeleyin.