Ay Takvimine Göre Şubat 2026 Saç Kesim Günleri! Küçük Bir Dokunuşla Yenilen ve Hayatın Akışını Değiştir

01.02.2026 - 11:27

Yılın ilk ayı kadar heyecanlı ve enerjik Şubat ayında yapılacak küçük değişimlerin hayatın gidişatını büyük oranda değiştirebileceğini söylesek? Bildiğiniz gibi Ay takvimine göre saç kesimi, yalnızca dış görünümü değil; aynı zamanda ruh halini, enerjiyi ve hatta kaderi bile etkileyebilir. Yüzlerce yıllık bu gelenek belki de bu yüzden geçmişin bilgeliği ile günümüzün dinamizmini hâlâ bir araya getirebiliyor. 

Astrolojide Ay’ın fazları ve burç geçişleri, bedenle birlikte duygusal ve zihinsel süreçleri de yönetiyor. Bu nedenle saç kesimi için doğru zamanı seçmek, yüzyıllardır pek çok kültürde önemseniyor. Şubat ayı ise özellikle arınma, sadeleşme ve niyetleri netleştirme enerjisi taşıyor. Peki, 2026 Şubat'ta hangi günler saç kesilebilir? Hangi günler saç kesilmez? 

İşte, sizin için hazırladığımı Şubat Ay takvimi:

Şubat Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

  • 3 Şubat Salı: Başak burcunda küçülen ayın enerjisi sizi bekliyor. Dolunay'ın ardından hayatınızda netlik arıyorsanız, bugün saçlarınızı kestirebilirsiniz. Bu sayede hem aşk hem kariyer hayatınızda taşlar yerine oturabilir, güç görünen sorunlar çözülebilir, düğümler açılabilir...  

  • 5 Şubat Perşembe: Küçülen fazdaki Ay'ın 20. gününde Terazi burcunun enerjisi hepimizi güzellikle kucaklıyor. Kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, sadece saç kesim değil bakım ve estetik dokunuşları da düşünmelisiniz. Aynada baktığınız kişiye hayran olacaksınız, siz de başkaları da! 

  • 11 Şubat Çarşamba: Ay Yay burcunda ve 24. ay günündeyiz. Bugün de saç kesimi için son derece destekleyici bir gün. Yapılan kesim, özellikle öz güven artışı ve kariyer motivasyonu sağlayabilir. Küçük stil değişiklikleri yeni bir işin habercisi de olabilir! 

  • 13 Şubat Cuma: Ay Oğlak burcunda, 26. ay günü. Disiplin, netlik ve sağlamlık vurgusu yüksek bugün! Saç kesimi ve boya işlemleri, düzen kurmak ve ilişkileri dengelemek açısından olumlu sonuçlar verebilir. Şansınızı artıracak bir enerji hakim bugüne! 

  • 21 Şubat Cumartesi: Ay Koç burcunda ve 5. ay günü. Sıkı durun, Şubat ayının en güçlü günlerinden birindeyiz. Tam da bu yüzden bugün saç kesimi, ruh halinizi yükseltir; kendinizi daha kararlı, güçlü ve çekici hissetmenizi sağlayabilir. Yeni bir sen için şimdi harekete geç! 

  • 24 Şubat Salı: Ay bu kez de İkizler burcunda ve İlk Dördün evresinde. Saç kesimi neşe, hareket ve sosyal canlılık getirebilir. Özellikle hızlı uzama ve tazelenme enerjisi taşıyan bugün, hayatınızda da yüksek motivasyon ve dinamizmin müjdecisi olacaktır.

Şubat Ayının Saç Kesim Ritüeli: Arın, Hafifle, Yeniden Başla!

Yılın ikinci ayı geldi bile! Üstelik Şubat ayı da en az Ocak kadar heyecan verici. Zira, bu ay fazlalıklarından arınma ve hayatını sadeleştirme ayı olarak kabul ediliyor. Ayın bu özelliği ise saç kesim ritüeli ile daha da anlamlı hale geliyor... İşte bu yüzden sizin için özellikle de 21 Şubat'ta deneyebileceğiniz bu ritüel seçtik. Sadece saç kesimi değil, bir arınma ve hafiflemeyi sürecini amaçlayan bu ritüel son derece de basit üstelik. Öncelikle, saçlarınızı keserken sadece fiziksel bir değişim değil, duygusal ve ruhsal bir dönüşüm de yaşamaya hazır olun. Hadi, şimdi de ritüelimize geçelim: 

Şubat Ayında Saç Kesim Ritüeli Nasıl Yapılır?

Saç kesimine gitmeden önce sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ılık bir duş alın. Suyun bedeninizi sardığını ve tüm negatif enerjinizi, stresinizi, endişelerinizi yıkıp götürdüğünü hayal edin. 

Bir şişe (yarım litre) suya, 3 kapak sirke ekleyerek bu suyuyla durulanmayı da deneyin. Tüm negatiflikler, kötü enerjiler ve olumsuzluklardan arınmanız için size yardımcı olacaktır bu adım. Üstelik duştan sonra kokusu da kalmayacaktır, endişelenmeyin! 

Duştan sonra bir bardak da su içip derin bir nefes alın... Su, yaşamın kaynağıdır ve bu eylemle bedeninizi ve ruhunuzu tazeleyin. 

  • İçinizden ise şu niyeti geçirin: “Artık bana hizmet etmeyen her şeyi sevgiyle bırakıyorum.” Bu niyet, yaşamınızdan gereksiz yükleri atmanızı sağlayacak.

  • Saç kesimi sırasında ya da sonrasında ise şu niyetleri kullanabilirsiniz: “Bu kesimle birlikte yüklerim hafifliyor, enerjim tazeleniyor.” ve “Hayatıma sadelik, netlik ve huzur davet ediyorum.” Bu niyetler, saç kesiminin sadece fiziksel bir değişim olmadığını, aynı zamanda enerjinizi yenilediğinizi ve hayatınıza yeni bir perspektif getirdiğinizi hatırlatır.

  • Kesim sonrası saç uçlarınıza birkaç damla doğal yağ (argan, zeytinyağı veya jojoba) sürerek ritüeli tamamlayın. Bu yağlar, saçlarınızı besler ve onlara doğal bir parlaklık verir. Aynı zamanda, bu eylem de saç kesim ritüelinin son adımıdır ve yeni başlangıçları simgeler.

Şubat Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

  • 1 Şubat Pazar: Ay Aslan burcunda ve 15. ay günündeyiz... Ama dikkatli olun Aslan'ın enerjisi düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Hatta, bugünün enerjisi zaman zaman zorlayıcı bir hal de alabilir. Saç kesimi, hiç de istediğiniz gibi gitmeyebilir. Dahası motivasyon düşüklüğü ve şanssızlık da yaratabilir.

  • 8 Şubat Pazar: Ay Akrep burcunda. Ay günü olumlu olsa bile Pazar etkisi baskın bu kez de... Üstelik bugünkü saç kesimi ilişkilerde gerilim yaratabilir ve romantik bir aşka bile ket vurabilir. 

  • 17 Şubat Salı: Sıra geldi Yeni Ay'a. Birinci ay günü güzel bir şans olabilirdi ama Balık burcunun enerjisi pek de işinize yaramayabilir... Saç kesimi bugün, enerji düşüşü, dalgınlık ve yorgunluk hissiyle birleşebilir. 

  • 18–20 Şubat (Çarşamba–Cuma): Ay Balık’tan Koç’a geçerken, Ay günleri sert etkiler taşıyor. Bu tarihlerde saç kesimi stres, huzursuzluk ve bedensel hassasiyet yaratabilir.

  • 25 Şubat Çarşamba: Büyüyen fazdaki ayın İkizler'deki kararsızlığı üzerinize yıkılabilir. İşte bugün doğru karar saç kesimi yerine bakım olmalı. Güzelleşmeye uygun olan bugün, değişim ile birlikte pişmanlığı getirebilir. 

  • 28 Şubat Cumartesi: Ay yine Aslan burcunda.... Galiba bu ay en çok Aslan'dan kaçınmalı... Saç kesimi duygusal dalgalanma ve memnuniyetsizlik yaratabilir. Dahası bu etki ile hisler, profesyonel hayata taşınıp kariyer süreçlerini de zorlaştırabilir. 

Şubat Ayının Nötr Saç Kesim Günleri: 

Bugünlerde saç kestirmek mümkün ancak büyük değişimler yerine uç aldırmak, bakım yapmak veya şekil düzeltmek daha iyi sonuç verir. Bizden söylemesi. İşte karşınızda ayın nötr saç kesim günleri: 

  • 6 Şubat Cuma

  • 7 Şubat Cumartesi

  • 9 Şubat Pazartesi

  • 12 Şubat Perşembe

  • 16 Şubat Pazartesi

  • 27 Şubat Cuma

Şubat 2026’da Ay Takvimine Göre Saçınızı Kestirin: Yüklerinizden Arının ve Pozitif Enerji ile Dolun!

Şubat ayı, çoğu zaman karlı sokakları ve sıcak kahve kokusunu beraberinde getirir... Bu dönemde belki de en çok ihtiyaç duyduğunuz şey ise taze bir başlangıç ve yeni bir saç kesimidir. Doğru zamanda yapılan bir saç kesimiyse, sadece aynadaki yansımanızı değiştirmekle kalmaz; ruh halinizi, kararlarınızı ve hatta hayatınızın akışını bile etkileyebilir. Peki, ama nasıl mı?

Ay takvimi, belki de çoğumuzun hayatında pek yer almayan ancak enerjimizi yönetmek ve günlük yaşantımızı düzenlemek için oldukça etkili bir araç olabilir. Ay'ın evreleri ve enerjisi, hayatımızda birçok alanda olduğu gibi saçlarımızın sağlığı ve görünümü üzerinde de belirleyici bir rol oynar. 

Örneğin, Şubat ayında Ay'ın enerjisinin yükseldiği günlerde saçlarınızı kestirmeyi tercih ederseniz, bu değişiklik sadece saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sizin de enerjinizin yükselmesine ve daha pozitif hissetmenize yardımcı olur. Yüzlerce yıllık bu gelenek ile bahara hafif bir geçiş yapmaya odaklanın: Şimdi yenilenme ve güçlenme şansınız var!

