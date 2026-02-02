Sigaraya Paket Başı 5-10 Lira Zam Gelmesi Bekleniyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın paylaşımına göre sigaraya 2026 zammı yolda. 2026 yılı başında herhangi bir güncelleme almayan sigara fiyatlarına Erol Dündar'ın aktardığına göre paket başı 5 ila 10 lira arasında zam geçişi olması bekleniyor. Peki bu zammın sebebi ne? En ucuz ve en pahalı sigara kaç lira olacak?
Dündar'ın paylaşımı şöyle;
En ucuz ve pahalı sigara ne olacak?
