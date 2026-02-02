onedio
Sigaraya Paket Başı 5-10 Lira Zam Gelmesi Bekleniyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.02.2026 - 14:17

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın paylaşımına göre sigaraya 2026 zammı yolda. 2026 yılı başında herhangi bir güncelleme almayan sigara fiyatlarına Erol Dündar'ın aktardığına göre paket başı 5 ila 10 lira arasında zam geçişi olması bekleniyor. Peki bu zammın sebebi ne? En ucuz ve en pahalı sigara kaç lira olacak?

Dündar'ın paylaşımı şöyle;

'Şubat ayı itibarıyla maliyet ve vergi güncellemeleri kaynaklı 

Sigaraya  5 ile 10 lira arasında bir 'geçiş' zammı öngörülüyor.'

En ucuz ve pahalı sigara ne olacak?

Sigaraya beklenen 5 ila 10 lira arası zamla en ucuz sigaranın paket ücretinin 95 ile 100 lira olması öngörülüyor. En pahalı sigaranın ise paket başı 115 lira olması bekleniyor.

