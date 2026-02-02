Bruno Mars Işıldıyor: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
Ocak ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Bruno Mars enerji dolu yeni video klibiyle sevenlerini çok mutlu etti. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!
1. Bruno Mars - I Just Might
2. Burna Boy - For Everybody
3. Anyma, Hills - Dreams
4. A$AP Rocky - PUNK ROCKY
5. mgk - times of my life
6. The Kid LAROI - RATHER BE
7. Madison Beer - bad enough
8. Aslızen - Kadehi Şişeyi Kırarım
9. Sena Gül & Sertab Erener - Yedek Anahtarım
10. Yıldız Tilbe - Aşka Doyamadığım
11. DoA - yarım kalır
